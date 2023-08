Brüder-Duo Saha Saha sorgen für frischen Wind in der Rapszene

Die beiden Brüder, die das Duo Saha Saha bilden, inszenieren sich mit einem Freund (Mitte), wie man es von Rappern erwartet. © Lynch, Steffen

„Saha Saha“ nennen sich die beiden Brüder, die im Ostkreis leben, und mit ihrer Musik mehr als 150.000 Hörer im Monat erreichen.

Ostkreis – Das Rap-Duo „Saha Saha“ kommt aus „der untersten Schublade“ des Offenbacher Kreises. Das besingen die beiden im Ostkreis wohnenden Brüder zumindest in ihrem neuen Musikvideo. Auf Youtube erreichen ihre Videos insgesamt mehrere Millionen Aufrufe, bei Spotify haben sie monatlich über 150.000 Hörerinnen und Hörer. Ihre Musik soll für sich sprechen, Interviewanfragen lehnen sie für gewöhnlich ab. Für ihre Heimatzeitung machen sie aber eine Ausnahme.

Ihre realen Namen und ihren Wohnort wollen die Brüder nicht in der Zeitung lesen. Sie brauchen ihren Rückzugsort, betonen sie, legen Wert auf Privatsphäre und wollen ihr künstlerisches Schaffen von den realen Personen trennen. So ist Saha Saha ihr Alter Ego.

Sie produzieren Musik von der Straße für die Straße. Alles ist selbst gemacht. Vom Schreiben der Texte bis zum Regieführen beim Videodreh. Nur die Kamera können sie nicht selbst halten, da hilft ihnen ein Freund aus ihrem Viertel. Vor drei Jahren nahm sie Sony unter Vertrag. Sie stiegen schnell wieder aus. „Da gab es zu viele Leute, die an unserer Musik mitverdienen wollten,“ so die Brüder. Seitdem hätten große Plattenfirmen immer wieder mal bei ihnen angefragt. Erfolglos. Die beiden Künstler wollen unabhängig Musik machen.

Eine Szene aus „Generation“: Die meisten ihrer Musikvideos haben die beiden Rapper im Westen Straßburgs gedreht. Screenshot: yfi © Fitzenberger, Yvonne (Screenshot)

Kein Romantisieren der Ghettos

Sie verzichten dabei auf Ghetto-Romantik. Überhaupt gebe es laut ihnen keine Ghettos in Deutschland, wobei sie in dem Gespräch den Vergleich zu Frankreich ziehen. Ihr Video „Generation“ haben sie in einem Straßburger Banlieue gedreht. „Da herrschen ganz andere Zustände“, sagt der ältere der beiden Künstler. „Mit acht, neun Jahren musst du anfangen, für den Block zu arbeiten, als Späher zum Beispiel, der die Dealer warnt, wenn die Polizei kommt. So etwas gibt es in Deutschland nicht.“

Saha Saha – tunesisch für „Frisch Frisch“ – sind zwei Brüder, geboren und aufgewachsen im Kreis Offenbach. Ihre Geschichte könnte in fast jeder der Gemeinden im Kreis spielen – beschauliche Orte, wo die Welt noch in Ordnung scheint. Die Brüder wirken allerdings während des Gesprächs immer wieder nachdenklich, erzählen von der Langeweile im Block. Es sei kein Wunder, dass Jungs auf dumme Gedanken kämen. Viele hätten keine erfolgreiche Schulzeit hinter sich, was die Jobsuche erschwere. Es gebe kein Jugendzentrum, keinen Bolzplatz. Es fehle einfach an Angeboten, um die jungen Menschen von der Straße zu holen.

Das triste Leben am Rande des Ostkreises, am Rande der Gesellschaft thematisieren sie in ihrer Musik. Sie lassen sich dabei vom Klang der Banlieues inspirieren.

Mischung aus Deutsch, Französisch und Türkisch

Den über die Grenze nach Deutschland zu bringen haben schon viele deutsche Rapper versucht, aber nur wenige haben es bisher geschafft wie sie, die Atmosphäre der französischen Blocks so glaubhaft auf Deutsch zu erzeugen und dabei eigen zu bleiben. Es sind nicht nur die französischen Begriffe, die sie in ihre Texte einstreuen, die französische Betonung deutscher Silben, die sie auszeichnet, oder der französische Satzbau, den sie immer wieder anwenden. Es sind auch der abwechslungsreiche Fluss und die rohen Beats die Kenner von Rapmusik unweigerlich mit Frankreich assoziieren. Die Motive ihrer Texte sind wiederkehrend und doch klingt keines ihrer Lieder gleich. In ihrer Musik und den Videos geben sie Einblick in eine Welt, die den meisten verborgen bliebe.

Auf die Frage, wovon die beiden Brüder träumen, antwortet der Jüngere: „Ein Haus in der Türkei für Mama und ein gutes Leben für die Familie“, und meint damit auch seine Clique aus dem Viertel. (Von Steffen Lynch)

Eine eigene Sprache Jede Musikrichtung hat ihre eigenen Ausdrücke und Wörter, denen sie eine eigene, neue Bedeutung zuordnet. Hier ein kleines Glossar:

Banlieues: So werden die französischen „Problemviertel“ in der historischen Bannmeile der Städte unseres Nachbarlandes bezeichnet.

Beat: Dies ist der Taktschlag in der Musik.

Flow: Unter Flow versteht man das Zusammenspiel von Stimme, Beat, Melodie, Text und Aussprache des Rappers.

Frèrot: Das französische Wort, das das Duo Saha Saha oft in ihren Texten verwenden, bedeutet umgangssprachlich so viel wie „Bruderherz“. (Von Steffen Lynch)