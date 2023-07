Bundesverkehrsminister Wissing zu Gast in Seligenstadt

Von: Laura Oehl

„Ohne die Infrastruktur verliert Deutschland seinen Wettbewerbsvorteil“, erklärte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) beim Besuch im „Einhards“, dass in Straße und Schiene investiert werden müsse. © Oehl

Beim seinem Besuch in Seligenstadt spricht Bundesverkehrsminister Volker Wissing über die Zukunft des Verkehrs - sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße.

Seligenstadt – Infrastruktur war das zentrale Thema, dem sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bei seinem Besuch in der Einhardstadt widmete. „Seligenstadt hat Riesenthemen bei der Infrastruktur“, sagte auch der FDP-Fraktionsvorsitzende im Landtag, René Rock. „Wer jeden Tag nach Frankfurt oder wie ich nach Wiesbaden fährt, muss über die A3 und hat dort wahrscheinlich schon Jahre im Stau verbracht“, so Rock.

Der Ausbau der A3 ist daher eines von mehreren Projekten, die auf dem Zettel des Bundesministers stehen. Nicht nur Privatleute profitierten demnach davon. Die bereits sehr gute Infrastruktur in Deutschland sei der Grund, warum man auch wirtschaftlich so erfolgreich sei. „Wir sollten uns nicht einreden lassen, dass nichts mehr ausgebaut werden muss. Ohne die Infrastruktur verliert Deutschland seinen Wettbewerbsvorteil“, sagte Wissing.

Wissing in Seligenstadt: Ziel ist nicht, das Auto abzuschaffen

So schaue man im Verkehrsministerium bereits heute, was getan werden muss, um auch in 15 Jahren noch schnell und gut ans Ziel zu kommen. Mit 46 Prozent mehr Güterverkehr rechnet Wissing bis 2051 – mehr als die Hälfte davon werde, auch wenn es gelingt, große Teile auf die Schiene zu verlagern, auf der Straße unterwegs sein. „Der einzige Weg, den Straßenausbau und mehr Verkehr zu verhindern, wäre, das Wirtschaftswachstum nach unten zu drücken. Das heißt: weniger Rente, weniger Lohn. Das will in unserer Gesellschaft niemand“, sagt der Verkehrsminister.

So sei das Ziel auch nicht, das Auto abzuschaffen, sondern es klimaneutral zu machen. Investiert werde daher nicht nur in den Ausbau der Straßen, sondern ebenso in klimaneutrale Antriebe. Die CO2-Maut, die ab Dezember für LKW gilt, soll im Güterverkehr bis 2045 für Klimaneutralität sorgen.

Wissing prophezeit „modernstes Schienennetz Europas“

Parallel, so Wissing, müsse auch der Schienenverkehr gestärkt werden. Rund 45 Milliarden Euro sollen demnach bis zum Ende des Jahrzehnts investiert werden. Neben dem Ausbau – aktuell sind 1 000 Kilometer zusätzliches Schienennetz geplant – müssten vor allem die bestehenden 38 000 Kilometer erneuert werden, so Wissing. Mit sogenannten Turbobaustellen sollen daher in den kommenden Jahren hoch frequentierte Streckenabschnitte binnen weniger Monate von Grund auf saniert werden, begonnen wird im kommenden Jahr mit der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. „Ende des Jahrzehnts haben wir das modernste Schienennetz Europas auf 38 000 Kilometern“, prophezeit der Verkehrsminister.

Ein großes Projekt beim Schienenausbau ist der Fernbahntunnel Frankfurt. Weil ein großer Teil des Fernverkehrs über Frankfurt fährt, „muss es dort laufen“, sagt Wissing. Vom Bau des Tunnels könne aber auch Seligenstadt profitieren, erklärt René Rock – mit einer Anbindung an die S-Bahn (wir berichteten). Denn verlagern sich die Züge des Fernverkehrs in den Tunnel unterhalb des Frankfurter Hauptbahnhofs, werden oberirdisch Kapazitäten frei. Gemeinsam mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) arbeite er daran, dass Seligenstadt bei der Planung berücksichtigt werde, so Rock. Dafür müsse sich auch das Land einsetzen. Anfang der 2030-er Jahre soll der Bau des Fernbahntunnels starten. (Von Laura Oehl)