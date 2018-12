Chaos trotz Verbotsschildern: Gelbe Karte für Elterntaxis

Seligenstadt - Gelbe Karten haben Schüler, Eltern und die Polizei gestern Morgen vor der Seligenstädter Einhardschule verteilt.

Dutzende von Elterntaxi-Chauffeuren sahen sich höflich aber bestimmt ermahnt, weil sie Verbotsschilder ignoriert, ihre Kinder auf dem Lehrerparkplatz oder im absoluten Halteverbot zwischen dem Gymnasium und der Merianschule abgesetzt hatten. Strafzettel gab’s diesmal noch nicht – aber das kann sich schnell ändern.

Gedränge, Gerenne auf den Gehwegen, große Radfahrerpulks nehmen bisweilen die ganze Fahrbahnbreite ein. Wirklich breit ist die Einhardstraße vom Kreiselknoten Würzburger Straße bis zum Wendehammer am ehemaligen Don-Bosco-Gelände nicht. Dennoch drängen sich immer wieder Autos zwischen den wuselnden Schülern durch – anfangs schubweise und nicht immer mit der gebotenen Umsicht, bald Stoßstange an Stoßstange und mit zunehmender, gefährlicher Eigendynamik. Dass Schilder die Durchfahrt zwischen den beiden Schulkomplexen zwischen 7 und 17 Uhr verbieten, hält die Blechlawine nicht auf.

So gehe das jeden Morgen, sagt Julia Zimmer, Vorsitzende des Schulelternbeirats und Mitinitiatorin der Aktion, die nach ihren Worten vor allem Bewusstsein schaffen soll. Bis zu 80 Elterntaxis rollen nach ihren Beobachtungen binnen 20 bis 30 Minuten an, um ihre jungen Passagiere so nah wie möglich an der Schule abzusetzen. „Wenn es regnet, kommen noch mehr“, so Zimmer. Mittags zur Abholzeit wiederhole sich das gleiche Spiel – besonders massiv zu Ferienbeginn, wenn alle Klassen gleichzeitig Schulschluss haben.

„Organisiertes Chaos“, sagt ein Polizeibeamter, der die Entwicklung seit Jahren beobachtet. „Ein Wunder, dass hier nicht mehr passiert“. Tatsächlich registrieren die Ordnungshüter nach seinen Worten nur selten Unfälle. Wohl weil die Schüler, von denen nach Schätzung von Julia Zimmer täglich rund 800 allein die Einhardschule mit dem Fahrrad ansteuern, sich notgedrungen auf die Situation einstellen.

Für seine Gelbe-Karten-Aktion hat der Elternbeirat breite Unterstützung gefunden. Neben mehreren Polizisten sprachen gestern Elternvertreter und Schüler die Autofahrer an. Auch Schulleiter Dieter Herr verteilte Kärtchen und redete Verkehrssündern ins Gewissen. Extra anhalten mussten sie die Elterntaxis auf dem Höhepunkt des Ansturms nicht: Vor den Zufahrten zum Lehrerparkplatz bildeten sich Schlangen, Abgaswolken umwaberten die Kinder auf Fahrrädern und Gehwegen. „Wenn sie nicht angefahren und verletzt werden, bekommen sie hier Asthma“, bemerkte eine Mutter, die selbst Karten verteilte und die Gefahr zu spüren bekam: Eine Fahrerin, die sie habe ansprechen wollen, habe mit ihr regelrecht Katz und Maus gespielt und sei dann ganz nah an ihr vorbei gefahren.

Ungeduldig oder aggressiv reagierten mehrere der Angesprochenen. „Ein paar Unbelehrbare gibt es immer“, kommentierte ein Polizist. Besonders unangenehm fiel ihm eine Mutter in einem Mercedes auf, die glatt bestritt, die Verbotsschilder gesehen zu haben. Wenn ihr Elfjähriger spät dran sei, werde sie ihn auch künftig bis vor die Schule fahren. Sie hat dann doch mit Post vom Amt zu rechnen: Auf Verlangen konnte sie ihren Führerschein nicht vorzeigen.

Konstruktive Gespräche gab es laut Julia Zimmer auch. Die weitaus meisten motorisierten Eltern hätten reserviert bis gleichgültig reagiert. Niemand, betonte sie, solle drangsaliert oder bevormundet werden. Allerdings könnten Kinder, denen der Schulweg zu Fuß oder per Fahrrad nicht zugemutet werden könne oder solle, ja außerhalb der Verbotszone abgesetzt werden – weiter nördlich an der Einhardstraße, in Nebenstraßen oder an der Bushaltestelle. Finden übrigens auch die beteiligten Schüler: „Wir können schon ein paar hundert Meter laufen“, stand auf ihren Plakaten. (zrk)