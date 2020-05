Corona lässt Luft aus Ballonwerkstatt entweichen

Die Ballonwerkstatt von Sabrina Wagner kommt wegen Corona an ihre Grenzen. Ein Online-Shop soll helfen.

Seligenstadt – Es fing so verheißungsvoll an für Sabrina Wagner, doch der Kampf gegen Corona ließ ihren Traum vom eigenen Geschäft rasch platzen. Erst im vergangenen Oktober hatte die 27-Jährige aus Seligenstadt einen Laden an der Aschaffenburger Straße 14 in der Innenstadt gemietet. In ihrer kunterbunten „Ballonwerkstatt“ fanden Interessenten Ideen zur Gestaltung von Feiern wie Hochzeiten, Geburtstagen, Geschäftseröffnungen und mehr. Nun schließt Sabrina Wagner.

Damit, sagt sie, wolle sie einer nicht abzuwendenden Insolvenz spätestens Ende des Jahres zuvorkommen. Durch die Corona-Krise und den damit verbundenen Stillstand nahezu sämtlicher geschäftlichen Aktivitäten seien fast alle Aufträge weggebrochen. „Im Sommer findet nichts statt, das kann ich in den Herbst- und Wintermonaten nicht auffangen“, erläutert sie ihren Schritt.

Dabei hatte sie durchaus die Aussicht auf ein florierendes Kleinunternehmen. Dekoriert hat die junge Mutter eines Sohnes schon immer gern. „Ich war früher in der Gastronomie, habe unter anderem in der ,Alten Schmiede’ und im Restaurant am Golfplatz gearbeitet. Wenn es etwas zu dekorieren gab, habe ich das gemacht.“

So kam Wagner darauf, sich mit dieser Leidenschaft selbstständig zu machen; zunächst von zu Hause aus und mit einem Internetauftritt. Die Nachfrage war schnell groß, und damit tauchten erste Probleme auf. „Es erwies sich als schwierig, den Kunden am Telefon zu erklären, was man mit Luftballons alles machen kann; sie wollten das sehen, ausführlich beraten werden“, erläutert Wagner.

So entschloss sie sich, das Geschäft an der Aschaffenburger Straße zu mieten. Sie teilte sich den Raum mit einer Fotografin und einer Designerin, die ihre Arbeiten und Produkte präsentierten, um Feste zu gestalten beziehungsweise zu fotografieren.

Das war im Oktober, das Geschäft lief gut an, die Kunden waren begeistert, bestellten Dekorationen für Feste im Frühjahr und Sommer. „Da konnte ja keiner ahnen, was wenige Monate später passiert“, sagt die 27-Jährige. Mit dem sogenannten Lockdown war es endgültig um das Jungunternehmen geschehen.

Bereits in den Wochen zuvor habe sich die negative Stimmung bemerkbar gemacht, seien Kunden ausgeblieben. Doch mit dem Beschluss, die Wirtschaft fast aller Gebiete auf null herunterzufahren, kamen die Stornos. Da absehbar sei, dass die Verluste nicht aufzufangen seien, entschloss sich Sabrina Wagner zur Schließung.

Nun will sie ihr Gewerbe wieder übers Internet betreiben, ein Online-Shop ist im Aufbau. Auch hofft sie, dass sich für den Laden an der Aschaffenburger Straße ein Nachmieter findet, der in der Krise vielleicht nicht so abhängig ist.

" www.dieballonwerkstatt.de

VON OLIVER SIGNUS