Die Löwer Gärtnereien: Seit 1877 im Einklang mit der Natur

Teilen

Martin und Andreas Löwer © Privat

Von Generation zu Generation haben die Gärtnerinnen und Gärtner der Familie Löwer ihre Erfahrungen weitergereicht und fortentwickelt. Gleichzeitig haben sie kontinuierlich die aktuellen technischen Neuerungen aufgegriffen und im eigenen Unternehmen umgesetzt.

Mit mehr als 50.000 qm modernster Gewächshäuser zählt die Löwer-Gruppe zu den größten und leistungsfähigsten Gärtnereien im Rhein-Main-Gebiet. Wir kultivieren in Aschaffenburg, Roßdorf, Rüdenhausen und Seligenstadt über 5 Millionen Pflanzen pro Jahr in bester Gärtnerqualität. Mehr als 70 % der verkauften Pflanzen stammen aus unseren eigenen Gewächshäusern und werden von uns mit viel Know-how, Leidenschaft und Liebe großgezogen

Pflanzen © Privat

Gärtnerei © Privat

Unsere Pflanzen sind an unser Klima angepasst, haben keinen Transportstress und den kürzesten Weg vom Gewächshaus zu unseren Kunden. Ressourcenschonender und regionaler geht es kaum. Einige Pflanzen kommen aus anderen Gärtnereien, zum größten Teil von regionalen Gärtnern. Arbeitsschutz und Tariflöhne sind daher auf hohem deutschem Niveau.

Da uns unsere Umwelt natürlich sehr am Herzen liegt, haben wir alle Anbaubetriebe auf moderne Pellet- bzw. Hackschnitzelheizungen umgestellt. Seitdem heizen wir mit nachwachsenden Rohstoffen. Zusammen mit der neuen Klimacomputersteuerung konnten wir unseren Energiebedarf um mehr als 50 % senken.

Neubau Aschaffenburg © Privat

Auch unser Neubau in Aschaffenburg kann durch seine leistungsstarke Holzhackschnitzelheizung das Gewächshaus sogar zu Spitzenzeiten zu 100 Prozent aus CO2-freien Stammholz-Hackschnitzeln bewirtschaften, sodass über 100.000 Liter Heizöl jährlich eingespart werden können.

Das Holz kommt ausschließlich von Landwirten aus dem Landkreis. Hier ist eine hochmoderne und zukunftsweisende Anzucht mit rund 21.000 Quadratmetern an Gewächshäusern entstanden. Jährlich werden nun rund 2,5 Millionen Pflanzen unter besten ökologischen Voraussetzungen herangezogen

Gewächshausbauweise © Privat

Modernste Gewächshausbauweise © Privat

Durch modernste Gewächshausbauweise gibt es kaum Schattenfläche und extrem lichtdurchlässige Spezialgläser unterstützen ein äußerst robustes Wachstum der Pflanzen. Auf diese Weise können Ressourcen bestmöglich geschont und eine biologische Topfpflanzen- und Gemüseproduktion mit besonderem Qualitätsanspruch geschaffen werden.

Natürlich ist uns auch die optimale Wassernutzung sehr wichtig, deshalb nutzen wir für die Pflanzenbewässerung Regenwasser aus unseren Sammelbecken. Es wird in einem geschlossenen Kreislauf wieder zurückgeführt, was uns erlaubt, Dünger zu sparen.

Wassernutzung © Privat

Regenwasserauffangteich – Neubau Aschaffenburg

Mit unserem Regenwasserauffangteich und dem Fassungsvermögen von 6,5 Millionen Liter Regenwasser kann sich unser Neubau in Aschaffenburg sogar Gießwasser für den Bedarf von rund eineinhalb Jahren speichern.

Eine optimale Computersteuerung der Bewässerungsanlage regelt das in sich geschlossene System, das kein Wasser an die Umwelt abgibt. So wird der Wasserbedarf bestmöglich minimiert und nur die nötige Menge an Biodünger verwendet.

Als traditionsbewusste Familiengärtnerei versuchen wir uns stetig weiterzuentwickeln und weiterhin nachhaltig zu agieren. Auch war es für uns von Anfang an wichtig, durch eigene Anzucht ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Kunden zu schaffen, sodass wir dieses auch über lange Zeiträume hinweg garantieren können.