Stadt Seligenstadt führt Klimapreis ein

Von: Michael Hofmann

Teilen

Klimaschutz ist längst ein Thema in Seligenstadt: Unser Foto zeigt Einhardschüler, die im Oktober 2022 unter Leitung der Lehrkräfte Christine Hinze und Christina Kunz eine Klimaschutz-Umfrage auf dem Marktplatz starteten. © Privat

Die Stadt Seligenstadt lobt einen mit 1 500 Euro dotierten Klimapreis aus. Damit sollen unter anderem biologische Vielfalt und Klimaschutz gefördert werden.

Seligenstadt – Zur Förderung der biologischen Vielfalt, des Klimaschutzes und der Klimaanpassung sowie zur Begünstigung des Mikroklimas und Verringerung des Wärmeinseleffekts verleiht die Einhardstadt Seligenstadt im Abstand von zwei Jahren einen Klimapreis. Dieser ist mit 1 500 Euro dotiert, ebenso hoch wie der Kultur- und Kulturförderpreis. Das beschloss die Seligenstädter Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung.

Für den Klimapreis infrage kommen natürliche oder juristische Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in Seligenstadt haben und die „besondere Maßnahmen der Entsiegelung sowie einer naturnahen Gartengestaltung der entsiegelten Flächen mit einheimischen Pflanzen und die Erstellung eines naturnahen Bodenökosystems nachweisen können.“ Auch, wer sich im besonderen Maße durch Forschung und Entwicklung im Bereich des Umwelt- oder Artenschutzes eingebracht hat, hat Chancen.

Seligenstädter Magistrat: Versiegelte Flächen mit negativen Folgen

Der Magistrat hatte diesen Preis in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung vorgeschlagen und sich dabei auf einen Stadtverordnetenbeschluss von 2021 bezogen. Damals war von einem zweijährigen Preis für Umwelt und Klimaschutz die Rede, „mit dem Ziel, der durch den Klimawandel und der unvermeidlichen Nachverdichtung der urbanen Bereiche resultierenden Erwärmung des Stadtgebietes entgegenzuwirken“. Gleichzeitig, so der Magistrat weiter, sei eine stets steigende Zahl von pflegeleichten versiegelten Flächen in Höfen und Gärten zu beobachten, die zu mikroklimatischen negativen Veränderungen führten. „Durch den Verlust von Bäumen und Hecken verringert sich die Speichermöglichkeit von belastenden Kohlenstoffen sowie die Beschattung und natürliche Filterung der belastenden Luftschadstoffe, was zum erheblichen Verlust der Insekten- und Tierwelt führt.“

Dagegen könne die Verleihung eines Klimapreises zur Förderung von Entsiegelung und Schaffung von Grün- und naturnahen Wasserflächen unterschiedliche Maßnahmen wie zum Beispiel artenreiche Dach- und Fassadenbegrünungen und Naturteiche, Neuschaffung des gewachsenen Bodens und Bodenökosysteme, Bepflanzung von Freiflächen und Einfriedungen, Stellplätze für Fahrzeuge und Abfallbehälter, oder Förderung von Initiativen des gemeinschaftlichen Gemüsebaus in die gewünschte Richtung führen.

Klimapreis soll Anreiz für Seligenstädter Bürger schaffen

Die Magistratsvorlage habe die CDU-/FDP-Mehrheit „ein bisschen nachjustiert“, merkte FDP-Fraktionsvorsitzende Susanne Schäfer an. So reduzierte die Fraktion die Dotierung von 2 000 auf 1 500 Euro, auch sollen alle Fraktionen neben Bürgermeister und drei sachkundigen Bürgern in der Jury vertreten sein.

Der Preis, so Schäfer weiter, solle einen Anreiz für Bürger schaffen. Dies im Gegensatz zum Gebaren einer Verbotspartei, die Eingriffe in das Eigentumsrecht von Privatpersonen vornehmen möchte (Steingärten-Verbot). Für die Grünen, die eine jährliche Verleihung des Preises vorgeschlagen hatten, damit aber gescheitert waren, sagte Karsten Fetzer, der Preis löse zwar die Probleme nicht, sei aber ein schöner Anreiz. „Er sollte ein Anfang sein.“ (Von Michael Hofmann)