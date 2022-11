Diplom-Sozialpädagogin Angelika Staab sucht viele neue Tageseltern

Teilen

Über die neue Sozialpädagogin Angelika Staab (links) freut sich Amtsleiterin Ines Knies. © Fitzenberger

Unter neuer Leitung und neuem Namen firmiert das Tagesmütternetzwerk Seligenstadt. Die Nachfrage nach weiteren Tageseltern ist groß.

Seligenstadt – Seit Oktober kümmert sich Angelika Staab um das Tagesmütternetzwerk der Einhardstadt Seligenstadt. Bürgermeister Daniell Bastian freut sich, dass interessierte Eltern und Tagesmütter wieder eine feste Ansprechpartnerin in der Stadtverwaltung haben. Die Stelle der Diplom-Sozialpädagogin ist dem Amt für Kinder, Senioren und Sport angegliedert. Dort machte man sich im Zuge der Neubesetzung auch Gedanken darüber, ob der Begriff „Tagesmütternetzwerk“ noch zeitgemäß ist und kam zum Entschluss, die Netzwerkarbeit künftig unter dem Namen „Kindertagespflegebüro“ fortzuführen.

Eltern finden in der Kindertagespflege verlässliche, bedürfnisorientierte Betreuung und Förderung für ihr Kleinkind in einer familiären Umgebung. Da die Tagesmütter oder Tagesväter ihre Tätigkeit häufig in ihrem eigenen Haushalt ausüben, können sie Beruf und Familie gut miteinander verbinden und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eigenständig gestalten.

Für die verantwortungsvolle Tätigkeit zahlt der Kreis Offenbach entsprechend der vereinbarten Betreuungszeiten für jedes Kind ein monatliches Tagespflegeentgelt. Außerdem gewährt die Stadtverwaltung den Tagespflegepersonen, die Seligenstädter Kinder betreuen, auf Antrag jährlich eine finanzielle Förderung.

Angelika Staab möchte aufgrund der großen Nachfrage viele neue Tageseltern finden. Außerdem berät sie Familien auf der Suche nach einem Kindertagespflegeplatz und ist damit die Schnittstelle zwischen Eltern und Tagesmüttern oder -vätern. Den bereits aktiven Tagespflegepersonen steht sie unterstützend zur Seite und fördert die gegenseitige Vernetzung durch die Organisation von Arbeitskreistreffen.

Das Kindertagespflegebüro ist in einem Nebengebäude des Rathauses mit Zugang über den Rathausinnenhof untergekommen. Im selben Gebäude befindet sich das Ortsgericht. Dort ist die neue Leiterin des Büros dienstags von 9.30 bis 14 Uhr und mittwochs von 12.30 Uhr bis 17 Uhr persönlich und telefonisch (06182 875060) oder per Mail (kindertagespflege@seligenstadt) zu erreichen.

Weitere Informationen über die Ausbildung und Tätigkeit von Kindertagespflegeperson finden sich auch im Internet.