Mainbrücke statt Fähre: Diskussion flammt wieder auf

Sorgenkind Mainfähre: Die Stadt Seligenstadt will die Betriebszeiten einschränken, um Geld zu sparen. Karlsteins Bürgermeister Bruder spricht sich für eine Brücke aus. (c)Foto: sig

Seligenstadt - Mit der Ankündigung der Stadt Seligenstadt, die Betriebszeiten der Mainfähre aus Kostengründen demnächst einzuschränken, ist auch die Diskussion über eine Brücke wieder aufgeflammt. Von Katrin Stassig

Impulse aus dieser Richtung gab es in den vergangenen Jahren immer wieder aus der Gemeinde Karlstein auf der anderen Mainseite. Sein Amtskollege Winfried Bruder (CSU) sein ein Freund einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke, sagt Seligenstadts Bürgermeister Dr. Daniell Bastian (FDP), als das Thema im Verlauf der Magistratspressekonferenz zur Sprache kommt. Auch Bastian selbst will nach einem Telefonat mit Bruder diese Möglichkeit nicht mehr ganz ausschließen, plädiert aber dafür, dies zunächst genau zu prüfen und Kosten und Nutzen abzuwägen. „Damit wir etwas auf dem Tisch liegen haben. “

Bedenken müsste man zum Beispiel, dass eine Brücke nicht in Höhe des Fähranlegers gebaut werden könnte, sondern weiter südlich Richtung Klein-Welzheim über den Main führen würde. „Wird die dann an dieser Stelle überhaupt genutzt?“, stellt Bastian eine der offenen Fragen in den Raum. Zur Finanzierung habe Bruder auf die Möglichkeit einer Förderung seitens des Freistaates Bayern aufmerksam gemacht. Um Zuschüsse zu erhalten, müsste ein Staatsvertrag abgeschlossen werden.

Dass die Seligenstädter Fähre ihre Betriebszeiten einschränken will, hat laut Bastian hauptsächlich Beschwerden von Pendlern aus Karlstein nach sich gezogen. Die Gemeinde Karlstein hatte sich wie auch der Kreis Offenbach schon vor Jahren aus der Finanzierung zurückgezogen, Seligenstadt muss die Kosten alleine tragen. Das Defizit lag 2015 bei etwa 330.000 Euro und soll durch die Anpassung der Betriebszeiten um etwa 100.000 Euro reduziert werden.Laut Bastian wird die Fähre vornehmlich von Touristen und Einkäufern genutzt, kaum noch von Berufspendlern und Schülern. Kritik aus diesen Reihen am neuen Konzept gibt es dennoch. Eine Anruferin weist im Gespräch mit unserer Redaktion zudem darauf hin, dass morgens gegen halb acht ein Bus der Caritas von Seligenstadt zur Tagesstätte in Karlstein übersetze. Das wäre künftig nicht mehr möglich.

Voraussichtlich im Mai soll sich der Fahrplan ändern: In der Sommersaison setzt die Fähre von 10 bis 20 Uhr, im Winter vermutlich von 11 bis 17 Uhr über. Ein Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung in Seligenstadt steht noch aus.