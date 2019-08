Ute Ringwalds Ausstellung „Pralle Lebenslust“ im RegioMuseum

Das Leben ist einfach zu kurz, um es ohne Humor und Lebensfreude zu genießen“ – nach der Devise verfährt die Malerin Ute Ringwald. VON MARKUS TERHARN

Seligenstadt - Da ist das Motto ihrer ersten Ausstellung im RegioMuseum Seligenstadt nur folgerichtig: In der früheren Benediktinerabtei herrscht derzeit „Pralle Lebenslust“. Gern äußert sich diese in Gestalt draller Damen, eingefangen in knalligen Farben, ob Acryl, Aquarell oder Druck.

„Ich fang’ beim Titel schon an zu schmunzeln“, gestand Museumsleiterin Dr. Angela Beike bei der Eröffnung im bestens besuchten Winterrefektorium. Und dieser Gute-Laune-Effekt setzte sich beim Rundgang fort.

Bereitwillig beantwortete Ringwald Fragen. Woher sie ihre Anregungen nimmt? „Aus dem Leben. Ich sehe etwas und verbinde es mit einem Thema, das mich ohnehin beschäftigt.“ Warum sind ihre Frauen so üppig? „Lust braucht Platz, um sich zu entfalten!“ Und wo sind die Männer? „Einige sind doch da...“

Interessanter sind aber die, die durch Abwesenheit glänzen. Das „Gruppenbild in den Streuobstwiesen“ zeigt zwölf namenlose Damen nebst verführerischer Schlange und knackigem Apfel – „Ohne Werner, Lothar, Horst, Manfred, Rainer, Ludwig, Egon, Thomas, Peter, Siegfried, Hans und Fritz“, wie der Titel akribisch aufzählt.

Motive wie dieses bilden den Komplex „Pralle Hessenlust“ im ersten Saal. In Frankfurt hat Ringwald, Schwarzwaldmädel und Tochter einer Malerin, nach Grafikdesign-Studium an der Fachhochschule Trier 20 Jahre lang für Werbeagenturen gearbeitet. Seit 2005 ist sie selbstständige Designerin und freie Malerin, sie wohnt in Bad Vilbel.

Zu ihren Frankfurter Spezialitäten aus Frauensicht gehören etwa Bulle und Bär vor der Börse („Uschi kümmert sich um die Finanzen“); „Johanna W. von Goethe – begeisterte Tierliebhaberin und Verfasserin von Katzenlyrik“ in der Campagna; die grünbestrumpfte „Struwwelliese“ auf hohen Hacken. Bembel, Brezel, Rindswurst, Grüne-Soße-Kräuter. Fußballfans und Fluglärm. Der feiste Frankfurter Kranz, ursprünglich eine Krone. Und die „Nordic-Walking-Gruppe der Nordend-Mütter“ auf dem Marsch zum Latte-Macchiato-Kiosk.

Genüsslich durch den Kakao zieht Ringwald die „High Society“ von Sylt, wo sie 2018 Inselkünstlerin war, zu sehen im Flur. Nach diesem stressigen Jahr schuf sie eine Serie von „Achtsamkeitsübungen“, gezeigt im „Blauen Zimmer“. Weitere Sujets sind „Vegane Liebe“ zu Birne, Banane, Zitrone, „Pralle Leselust“ im Kleinformat oder wörtlich genommene Begriffe: die Buchmesse als Gottesdienst.

Einige Werke, vom Klostergarten inspiriert, sind eigens für die Schau entstanden. Assoziativ verbindet sich Lorbeer mit Sieg oder Lavendel mit Duft. Und Schnittlauch dient einer Tänzerin als Seil sowie als Balancierstange.

Ausstellung

„Ute Ringwald – Pralle Lebenslust“, bis 6. Oktober, RegioMuseum Seligenstadt, geöffnet Sa/So 11-17 Uhr, Eintritt 2, ermäßigt 1 Euro. Verkauf von Karten, Kalendern und Kunstdrucken

Von Markus Terharn