Ein außergewöhnlicher Theaterspaziergang durch die Einhardstadt

Szene vor der Basilika: Ludwig der Fromme schenkt Einhard die Villa Mulinheim die im Dorf Obermulinheim liegt. © Privat

Vade et Vide – Geschichte wird lebendig: Einen außergewöhnlichen Theaterspaziergang können Besucher am Freitag und Samstag jeweils ab 20 Uhr in der Seligenstädter Altstadt unternehmen.

Seligenstadt – Vade et Vide heißt „gehen und sehen“. An mehreren Stellen in der Altstadt können die spazierenden Besucher historische Szenen bewundern, die Heiteres und Wissenswertes aus 1200 Jahren Seligenstädter Geschichte beleuchten. Nach dem großen Erfolg vor vier Jahren warten die Laienschauspieler unter Anleitung des Initiators und Ideengebers Joachim Rühl mit vier neuen Inszenierungen bei dieser Veranstaltung des Heimatbunds auf. Die kurzen Theaterstücke werden an beiden Abenden mehrfach gezeigt und sind so angelegt, dass die Zuschauer in den Pausen die Spielorte am Freihof, am Einhardhaus, im Rathausinnenhof und an der Basilika nacheinander aufsuchen und alle Szenen erleben können.

Im Rathausinnenhof soll, im Stil der „Commedia dell’Arte“, der Gebrauch des Löffels unter die Lupe genommen werden, um den Ursprung des Hänselbrauchs zu ergründen. Dabei ist sogar ein detaillierter Blick auf Schnitzereien des hölzernen „Ungetüms“ möglich, das die neuen Kaufleute aus Nürnberg und Augsburg zur Aufnahme in die Gilde angelegt bekamen. Die historischen Löffelbücher dienen an den Spielorten mit Zitaten gereimter Sinnsprüche der Unterhaltung der Besucher.

Die wahre Sage von Einhard und Emma

Am Tor zum Klosterhof am Freihofplatz ergründen zwei Mönche den wahren Kern der Sage von „Einhard und Emma“ und finden dabei eine Handpuppe in Gestalt des Klostergründers, die zum Entsetzen der beiden Patres zum Leben erwacht und mit einem kleinen Puppenspiel den Platz belebt. Darin verliebt sich Einhard in Emma und vergisst darüber aufzuschreiben, was ihm der Kaiser diktiert hat. Die „gottlosen Sachsen“ mussten es prompt ausbaden.

Am Einhardhaus kehren Kaufleute ein und berichten über ihre beschwerliche Reise. Der gastfreundliche Wirt schenkt ihnen „reinen“ Wein ein und erklärt ihnen den Merianstich, der in seiner Gaststube hängt. Natürlich wird, nach dem Genuss des Weines, auch getanzt und viel gelacht.

Szenisches Spiel vor der Basilika

Vor der Basilika werden die Besucher in die Zeit Karls des Großen entführt – mit den Gelehrten der Hofschulen, darunter auch ein gewisser Einhard. Mit der Fanfare wird die Proklamation der Vermählung von Einhard und Emma eingeleitet. Dabei werden die Orte Ober- und Untermulinheim erstmals erwähnt. Die Sprecherin (Gerda Heberer) erklärt, dass sich zwischen den beiden Siedlungen die Reste des ursprünglichen Römerkastells befanden. Nithard, ein Enkel Kaiser Karls des Großen, unehelich von seiner Mutter geboren, der Vater ein Schreiber am Hof, tritt auf und schreibt, am Pult stehend, eine Huldigung über seinen Großvater Karl. Diese Situation könnte der Ursprung der Einhardsage gewesen sein.

Die Besucher der Szene vor den Stufen der Basilika finden sich dabei genau an der Stätte wieder, die der historische Biograf Einhard, von Karls Sohn und späteren Kaiser Ludwig dem Frommen, zur Vermählung geschenkt bekam. Den Part Kaiser Karls des Großen übernimmt in bewährter Weise Johannes Wombacher.

Mehr als 60 Akteure sind bei Vade et Vide dabei. © p

Die Zuschauer können sich also auf ein unterhaltsames Spektakel freuen. „So wird Geschichte lebendig“, schwärmte Willi Eiles, der kürzlich verstorbene Brauchtumspfleger des Heimatbunds. In der Tat – neben den zahlreichen Darstellern in historischen Kostümen sind an diesen Abenden auch Puppenspieler und zwei Tanzgruppen auf den Beinen. Insgesamt wirken mehr als 60 Akteure mit. Dazu sind viele Helfer hinter den Kulissen im Einsatz.

Viel Arbeit in Recherche - unterhaltsam aufgearbeitet

Die aufgeführten historischen Begebenheiten entsprechen dem aktuellen Wissenstand, recherchiert und auf unterhaltsame Weise in Szene gesetzt von Joachim Rühl. Die Texte wurden von Bürgern der Stadt gesprochen und im Vorfeld eingespielt. Die technische Umsetzung der Tonaufnahmen lag dabei in den Händen von Michael Zahn.

Die Schauspieler um Regisseur Joachim Rühl freuen sich jedenfalls, trotz reichlich Lampenfiebers, auf den Applaus des Publikums – gerne auch auf einen freiwilligen Obolus, um den die Akteure nach den Aufführungen für die entstandenen Unkosten bitten. Die Betriebszeiten der Mainfähre werden am Samstag bis 23 Uhr verlängert. Mehr Informationen rund um das Geleitsfest online unter heimatbund-seligenstadt.de, sowie auf Facebook und Instagram. (Von Michael Eiles)