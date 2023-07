Ein Stück Seligenstadt in Brookfield

Auf der überdimensionalen Holzbank haben die Vertreter der Partnerstädte Seligenstadts und ihre Gastgeber Platz genommen. © hackendahl

Seligenstadt und die US-Partnerstadt Brookfield feiern 15-jähriges Bestehen. Zum Geleitsfest sind auch Gäste aus den Partnerstädten Piedimonte Matese und Triel angereist.

Seligenstadt – Von großer Herzlichkeit geprägt und mit zahlreichen Gastgeschenken versüßt war der Empfang anlässlich des 15. Städtpartnerschaftsjubiläums Brookfield – Seligenstadt zum Auftakt des Geleitswochenendes. Mit weiteren Gästen aus den beiden anderen Partnerstädten der Einhardstadt feierte der Europäische Freundeskreis Seligenstadt (EFS) sein Jubiläum mit der US-amerikanischen Stadt.

Gäste aus Triel und Piedimonte

Im Riesensaal waren somit nicht nur 31 Gäste – im Alter von 38 bis über 80 Jahren – aus dem im nördlichen US-Bundesstaat Wisconsin gelegenen Brookfield geladen, sondern auch die Delegationen aus dem französischen Triel-sur-Seine, das seit 1967 mit Seligenstadt verschwistert ist, sowie aus Piedimonte Matese (Italien), mit dem Seligenstadt seit 2009 verpartnert ist. Die größte Delegation kam anlässlich des Jubiläums aus der 40 000 Einwohner zählenden Stadt, die rund zwei Autostunden nordwestlich von Chicago liegt.

„Seligenstadt ist die erste Stadt, die mit dem 1954 gegründeten Brookfield eine Verschwisterung eingegangen ist“, erläuterte Harry Farchmin, Vorsitzender der Brookfield International Friendship Association. Zuvor hatte Bürgermeister Daniell Bastian die Gäste begrüßt und es als große Freude bezeichnet, dass man nach überstandener Corona-Zeit mit all ihren Einschränkungen nun die Gäste zum „The Geleit“ – wie Bastian auf Englisch ausführte – wieder von Angesicht zu Angesicht sehe.

Gastgeschenke

„Das Geleitsfest ist eine einmalige Gelegenheit Seligenstadt mit viel Musik, beim Feiern, in Glanz und großer Tradition zu erleben.“ Großer Dank wurde auch dem Seligenstädter Co-Partnerschaftsvorsitzenden Thorsten Bonifer zuteil, der einen einwöchigen Trip nach Trier an die Mosel mit Ausflügen in die Nachbarländer Belgien und Frankreich organisiert hatte.

Wertschätzende Ansprachen und Grußworte, verbunden mit der Übergabe von Gastgeschenken, auch von den Gästen aus Frankreich und Italien prägten den offiziellen Teil im Riesensaal. Brookfields Bürgermeister Steve V. Ponto und der Partnerschaftsvereinsvorsitzende Harry Farchmin wurden für ihre Verdienste um die Städtepartnerschaft durch eine Ehrenurkunde, überreicht von Thorsten Bonifer, zu EFS-Ehrenmitgliedern ernannt. Die Amerikaner bedankten sich mit einer übergroßen Holzbank mit Freundschaftsemblem.

Und auch die französischen Gäste – allen voran Nicole Jusserand und Cedric Aoun, Bürgermeister von Triel-sur-Seine – ließen sich nicht lumpen und überreichten zwei große Schokogockel, Coque au chocolate. Die italienische Delegationsspitze, vertreten durch Vize-Bürgermeisterin Bernada de Girolamo, hatte einen Keramikteller mit dem Wahrzeichen vom süditalienischen Piedimonte Matese und Wein mitgebracht.

„Ich liebe es hier in Seligenstadt“

Von Frankreich über Italien in die USA Die Einhardstadt pflegt zurzeit drei Städtepartnerschaften:

. Mit der französischen Stadt Triel-sur-Seine, die 35 Kilometer nordwestlich von Paris liegt, besteht die Verschwisterung seit 1967. Im September feiern die beiden Städte 55 Jahre Städtepartnerschaft. Eine Delegation wird aus Seligenstadt nach Frankreich reisen.

. Mit der US-amerikanischen Stadt Brookfield besteht offiziell seit September 2008 eine Freundschaft. Unterzeichnet wurde das amtliche Dokument in Brookfield. Eine Delegation aus zwölf Seligenstädtern – darunter die damalige Bürgermeisterin Dagmar B. Nonn-Adams und Thorsten Bonifer – reiste zu diesem Zweck in die USA.

. Die Freundschaft zu Piedimonte Matese (Italien) besteht bereits seit Ende der 80er-Jahre durch die Pfarrei St. Marcellinus und Petrus. In beiden Städten werden Reliquien des heiligen Marcellinus verehrt. 2009 stimmten schließlich beide Stadtparlamente einem Verschwisterungsantrag zu und beschlossen eine offizielle Partnerschaft.

Mehr Informationen gibt es auf der Webseite des Europäischen Freundeskreises Seligenstadt (EFS), der die Beziehungen pflegt: efs-seligenstadt.de

„Ich bin das fünfte Mal in 15 Jahren hier in Seligenstadt zu Gast“, erzählt Dee Pizer aus Brookfield. „Ich liebe es hier in Seligenstadt. Ich war auch schon mal im Februar hier. Wir sind angekommen, haben uns dann erst einmal ein Fastnachtskostüm gekauft und sind dann auf den Rosenmontagszug.“ Sie erzählt, dass sie die Aufenthalte in Deutschland auch immer nutzt, um andere Städte wie Berlin, München, Dresden oder Heidelberg zu besuchen.

Erinnerungsstücke in der Townhall

„In unserer Townhall haben wir viele Fotos und Erinnerungsstücke von Seligenstadt ausgestellt“, berichtet Bürgermeister Ponto. „Es ist unser Zuhause in Europa.“ Er erinnert auch daran, dass Wisconsin eine Partnerschaft mit dem Bundesland Hessen habe. „Ich bin zum zweiten Mal in Seligenstadt, es fühlt sich an wie ein Zuhause“, sagt Pontos Tochter Stephanie. „Ich war bereits vor vier Jahren hier beim Geleitsfest und habe mir damals ein Dirndl für das Oktoberfest in München gekauft.“ Stephanie Ponto liebt das Reisen: Sie reiste von Istanbul über die Malediven nach Seligenstadt an und flog am Montag nach London weiter. (Holger Hackendahl)

Brookfields Bürgermeister Steve V. Ponto (links) und Harry Farchmin (rechts) bedankten sich für die EFS-Ehrenmitgliedschaft. Die Ehrenurkunde überreichte Thorsten Bonifer. © Hackendahl, Holger