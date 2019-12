Einblicke in die Welt der Antike

„Ob mit Auto oder Wohnmobil, dem Fahrrad oder zu Fuß, auf der deutschen Limesstraße lockt das römische Geschichtsvergnügen!“ Der joviale Appell des Vereins Deutsche Limesstraße, der auf einen nahezu 800 Kilometer langen Radweg entlang des einstigen Befestigungswalls verweist, lässt sich spielend leicht umsetzen.

Ostkreis - Wer sich dabei auf unsere Region konzentrieren und sich parallel dazu mit dem UNESCO-Welterbe „Obergermanisch-Raetischer Limes“ intensiver beschäftigen möchte, der wird in Bernd Steidls Bild- und Textband „Welterbe Limes – Roms Grenze am Main“ eine fundierte, spannende und detailreiche Lektüre finden. Zwei Kapitel sind dem Kohortenkastell Seligenstadt und Seligenstadts späterem Stadtgründer Einhard gewidmet. Hinzu kommen zahlreiche verweisende Registereinträge. Das Kastell Seligenstadt und die erwähnten Anlagen sind als Teil des Obergermanisch-Raetischen Limes seit 2005 Teil des UNESCO-Welterbes. .

Um das Jahr 100 n. Chr. wurde in der Herrschaftszeit des Kaisers Trajan ein Kohortenkastell auf dem Gebiet des heutigen Seligenstädter Marktplatzes und Teilen der Altstadt erbaut, die dort stationierte Kohorte hatte den Namen Cohors I Civium Romanorum equitata und war für die Sicherheit des am Main verlaufenden Limesabschnittes verantwortlich. Mit dem Fall des Limes während der Alemannenstürme um das Jahr 260 n. Chr. wurde das Kastell aufgegeben, und die Römer zogen sich wieder hinter die Rheinlinie zurück. Auf den Trümmern des ehemaligen Kastells und auf dem heutigen Klosterareal entstand später die frühmittelalterliche Siedlung Mulinheim superior, Obermühlheim, unser heutiges Seligenstadt.

Kohortenkastell Seligenstadt in Textband „Welterbe Limes“ erwähnt

Die „erste und umfassende Darstellung der römischen Epoche an einer exponierten Limesstrecke“, so Eric Erfurth, Chef des herausgebenden LOGO-Verlags (Obernburg), beschreibt im Verlauf des Flusses zwischen Spessart und Odenwald zahlreiche römische Funde aus den am Main gelegenen insgesamt neun Kastellorten zwischen Großkrotzenburg und dem unterfränkischen Miltenberg. „Archäologie schreibt Geschichte neu – und schafft faszinierende Einblicke in die Welt der Antike am Main“, so Erfurths Beurteilung. Und er übertreibt nicht. Der verdienstvolle, 300 Seiten starke Hardcoverband mit 280 farbigen Abbildungen und Kartenbeilage vermittelt einen lebendigen Eindruck von der aus römischem Erbe stammenden mediterranen Kultur, die Bernd Steidl, der stellvertretende Direktor der Archäologischen Staatssammlung München, nach den jüngsten Befunden und einen aktuellen Forschungsstand darstellt.

Eine Zeittafel fasst die Ereignisse am Mainlimes und im römischen Imperium zusammen, ein Glossar, verschiedene Register, ein umfangreiches Literaturverzeichnis und eine Luftbildkarte vom Gebiet runden „das Standardwerk über das Leben der Römer jenseits der Alpen“ ab. Beiträge verfassten Prof. Dr. Ludwig, früher Direktor Wamser, Archäologische Staatssammlung München, und Dr. Horst Zimmerhackl, Geschäftsführer der Monumenta Germania Historica in München.

Seligenstadt-Kapitel in Textband beginnt mit Exkurs

Das Seligenstadt-Kapitel in „Welterbe Limes – Roms Grenze an Main“ beginnt mit einem Exkurs über die Entdeckung der römischen Thermenanlage im Zuge der Abrissarbeiten an der alten Stadtmauer (1819), die auf ein Kastell hinwies. „Der Nachweis gelang erst 1937/38 im Zuge von Kanalisationsarbeiten. Seitdem haben in der dicht bebauten Altstadt nur sehr wenige, kleinflächige Ausgrabungsarbeiten stattfinden können“, schreibt Buchautor Bernd Steidl, Leiter der Abteilung Römerzeit an der Archäologischen Staatssammlung München. Bekannt sind demnach nur grobe Umrisse eines Kohortenkastells von etwa 3,1 Hektar Fläche. Untersuchungen aus den 1970er Jahren ergaben dazu Spuren eines kleinen hölzernen Vorgängerbaus dieses später in Stein errichteten und ausgebauten Lagers. Auskunft über die dort stationierte Truppe geben ein im Mittelalter in der nahen Basilika vermauerte Inschrift sowie Ziegelplatten mit Stempeln.

Es handelt sich um die Cohors I Civium Romanorum equitata pia fidelis, deren Geschichte sich über mehr als zweieinhalb Jahrhunderte verfolgen lässt. Das war eine 500 Mann starke, teilweise berittene Einheit, in der etwa 120 Soldaten zu Pferd dienten. Durch Zufall sind drei aufeinanderfolgende Kommandanten überliefert, darunter wohl auch der, nach dessen Abberufung unmittelbar die Verlegung der Truppe aus der Gegend um das heutige Bonn nach Seligenstadt an den obergermanischen Limes erfolgte. Aus einer in Großkrotzenburg gefundenen Inschrift geht hervor, dass der Seligenstädter Präfekt zugleich das Kommando der dortigen Kohorte führte. Von Michael Hofmann