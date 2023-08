Hartes Brot für die Clans: 600 Besucher bei Seligenstädter Einhard-Games

Baumstammwerfen: Anstellwinkel entscheidend. © Hackendahl, Holger

Auch ohne große Hitze wurde es den Freunden altschottischer Tradition bei der zweiten Auflage der Seligenstädter Einhard-Games recht heiß: beim Schleppen eines Dutzende Kilogramm schweren Steinbrockens oder beim Ziehen eines schweren Holzstamms.

Seligenstadt – Anfeuerungsrufe, gefolgt von einem „Jaaa“, hallen über den Jahnsportplatz. Zehn „Clans“, Männer- und gemischte Teams, hatten bei der Seligenstädter Ausgabe der schottischen Highland Games im Wortsinn „schwere Aufgaben“ zu bewältigen. Nach der erfolgreichen Vorjahrespremiere hatten sich – sehr zur Freude von Ausrichter LG Seligenstadt – einige Teams mehr zum „Wild im Kilt“-Spektakel angemeldet.

Dudelsackklänge

Die „Royal Scots Drums & Pipes Band“ aus Flieden eröffneten die Hochlandspiele mit Dudelsackklängen, es folgte der feierliche Einzug der Clans. Frank Janning, Organisator und Vorsitzender der LG, die den Wettbewerb zur Seligenstädter Kerb mit dem TGS-Musikcorps ausrichtete, durfte stolz sein. Trotz aller Anstrengungen sprühten die Teilnehmer vor guter Laune. Und so wurden von den starken Frauen und muskelbepackten Männern schwere Steine gestemmt und geworfen, Gewichte an einer Eisenkette geschleudert, ein großes Holzfass gerollt oder ein Strohsack mit einer Spießgabel über eine Leine geschleudert. „Im Mittelalter wurden die Strohsäcke angezündet und über die Stadtmauer geworfen, um die Stadt in Brand zu stecken“, nennt Janning den historischen Hintergrund dieser Disziplin. Doch nicht nur Kraft ist entscheidend. Beim Tragen schwerer Steine ist Technik gefragt. Der Griff ist entscheidend, wenn der über 91 Kilogramm schwere Brocken beim „Stone of Manhood“ mehrere Meter weit zu einem Tisch getragen und darauf abgelegt werden soll. Beim Überschlag eines Baumstamms (Caber Toss) kommt es hingegen auf den Anstellwinkel an. Auch das Team-Fassrollen und das Tragen schwerer Milchkannen über zehn Runden begeisterte die Zuschauer. „Leichter“ war da das Heranwerfen eines Hufeisens an eine sieben Meter entfernte Eisenstange, und für viel Gaudi sorgte der Baumstamm-Slalom im Team.

Mehr Manpower

„Die Disziplinen sind den der schottischen Hochlandspiele nachempfunden“, so Janning, der die Einhard-Games etablieren möchte. „Wir brauchen aber noch etwas mehr Manpower.“ Die Spiele wurden gut angenommen, an die 600 Besucher waren vor Ort, bilanziert Janning, „Und von den Athleten gab's durchweg positive Resonanz.“ (Holger Hackendahl)

Eröffneten die Highland Games: Die „Royal Scots Drums & Pipes Band“ aus Flieden. © Hackendahl, Holger

Holzstamm-Ziehen war eine der Disziplinen bei der zweiten Auflage der Seligenstädter Einhard-Games. © Hackendahl, Holger

Fassrollen – sieht viel leichter aus als es ist. Zehn „Clans“, Männer- und gemischte Teams, stellten sich der Herausforderung. © Hackendahl, Holger