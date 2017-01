Einhardbasilika: Bröckelnder Mörtel und Risse

Seligenstadt - Bei der Renovierung der Seligenstädter Einhard-Basilika bahnt sich offenbar eine Zusammenarbeit von lokalen Instanzen wie Stadt und Pfarrgemeinde bis hinauf zur Bundes- oder sogar EU-Ebene an.

Über die Diözese Mainz sei auch die Kirche im Boot, erklärte Boris Rhein (CDU), hessischer Minister für Wissenschaft und Kunst, gestern bei einem Besuch vor Ort: Dass sich Land und Bistum die Kosten für eine Untersuchung der Bausubstanz teilen, sei bereits ausgemacht. Jeweils 50.000 Euro will laut Minister Boris Rhein jede Seite für die Expertise hinlegen, auf deren Basis dann sowohl Umfang als auch Ablauf einer Sanierung der Basilika geplant werden können. Was diese kosten könnte, ist aktuell weder in Wiesbaden noch in der Einhardstadt auch nur ansatzweise bekannt.

Handlungsbedarf besteht laut Fritz Haas, Baubeauftragter der Pfarrgemeinde St. Marcellinus und Petrus, vor allem im Bereich des Hochchors direkt unter dem Engelsturm. Ein Fangnetz sichert den Spitzbogen zwischen Langhaus und Chor, nachdem sich im vergangenen Frühjahr größere Mörtelbrocken gelöst hatten und in den Altarraum gekracht waren. Risse zeigen sich am Übergang vom quadratischen Hochchor zum achteckigen Turmkörper laut Haas schon länger. Nach dem Urteil eines Statikers gefährdet der lockere Putz zwar nicht die Standfestigkeit des Bauwerks, wohl aber Gottesdienstbesucher und Geistliche.

+ Ausführlich stellte Pfarrer Stefan Selzer (rechts) den Gästen die Geschichte der Einhardbasilika vor. Selzer hat auch Wünsche für eine bessere Gestaltung des Kirchenraums. © rdk Beim Basilika-Bauverein unter Vorsitz von Marcus Bayer sind noch weitere Baustellen gelistet. 30 Punkte hat Gerhard Klein, stellvertretender Vorsitzender des Pfarrverwaltungsrats, bereits Ende 2015 zusammen getragen. Eine neue Beleuchtung mit LED und eine bessere Beschallungsanlage sind ebenso vermerkt wie verbesserter Brandschutz mit Rauchmeldern und Sprinklern und neue Sanitäranlagen. Die Orgel muss generalüberholt und allgemein mehr für die Barrierefreiheit getan werden. Eine neue Heizung soll laut Klein nicht nur die immensen Energiekosten senken, sondern auch verhindern, dass mit dem warmen Luftstrom zu viel Staub transportiert und ein neuer Innenanstrich gleich wieder verschmutzt wird. Pfarrer Stefan Selzer, der den Minister und zahlreiche andere Gäste gestern über die bis ins karolingische Zeitalter zurückreichende Geschichte der Basilika informierte, hat weitere Wünsche – etwa die Erneuerung der Beichtkammern und eine Versetzung des Gitters, das den Chorraum von den Kirchenbänken trennt.

Neben einem Überblick über alle Schäden und einem Konzept brauche es für eine Sanierung vor allem gesicherte Finanzen, betonte Landtagsvizepräsident Frank Lortz (CDU), der den Ortstermin anberaumt hatte. Da gelte es, alle zusammen zu bringen: neben Pfarrei, Bauverein und den Experten vom Förderkreis Historisches Seligenstadt auch die Stadt, die durch Bürgermeister Dr. Daniell Bastian und Erste Stadträtin Claudia Bicherl vertreten war. Für den Kreis Offenbach hatte sich Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger eingefunden. Aus Wiesbaden waren mit dem Minister auch Jan Viebrock, stellvertretender Leiter des Landesdenkmalamtes, und Lortz’ Landtagskollege René Rock (FDP) gekommen.

Im Landeshaushalt werde das Projekt Basilika in den nächsten Jahren über die Voruntersuchung hinaus Berücksichtigung finden, sicherte Boris Rhein zu. Viebrock zeigte sich zuversichtlich, angesichts der kulturhistorischen Bedeutung des Gotteshauses und ihrer nördlich der Alpen einzigartigen Ringkrypta auch Fördermittel aus Bundestöpfen und EU-Programmen erschließen zu können. „In der Bundesliga spielen wir hier mindestens“, so der Denkmal-Experte, „wenn nicht gar in der europäischen Championsleague“.

Gegen eine große Renovierung wie zuletzt in den 1950er Jahren unter Dr. Otto Müller hätten Marcus Bayer und Gerhard Klein nichts einzuwenden. Bayer sieht mehrere Zielrichtungen: Eine technische von Deckensanierung über Installation bis Brandschutz, eine spirituelle mit den Ideen des Pfarrers und eine historische, die das Bauwerk wieder ein Stück näher an die karolingische Ursprungsgestalt heran führe. Was realisiert werden könne, hänge letztlich von der Größe und Finanzkraft des Unterstützerkreises ab. (rdk)