Einhardrock: Eine Bühne für junge Bands

Von: Lucy Gruß

Teilen

Unter dem Namen „Wayguard“ stehen Linni Linnert, Patrick Ölsner, Lenny Wega, Anouk Lehmann und Lukas Wyschka (von links) beim Einhardrock Festival zum dritten Mal auf der Bühne. © Gruß

Zum zweiten Mal findet in diesem Jahr das Einhardrock Festival in Seligenstadt statt. Dabei bauen die Veranstalter vor allem auf junge Musiktalente.

Seligenstadt – Die Drumsticks fliegen förmlich über das Schlagzeug, ihnen gleich tun es die Hände am Keyboard und die Haare des Sängers beim Headbanging. Die Rockband „Wayguard“ aus Darmstadt probt bereits seit Wochen für ihren nächsten Auftritt beim Einhardrock Festival in Seligenstadt.

Das Festival am kommenden Samstag ist erst der dritte Auftritt für die junge Band. Lange hatte der 17-jährige Lenny Wega davon geträumt, einmal eine Band zu gründen. 2019 sprach er kurzerhand einige potenzielle Band-Mitglieder an. Der heute 14-jährige Anouk Lehmann war besonders begeistert: Bereits am nächsten Tag erreichte Wega ein Bild von Lehmanns neu gekauftem Bass per WhatsApp.

Auftrittsmöglichkeiten für junge Bands sind rar

Kaum war die Band gegründet, begann allerdings die Corona-Pandemie, und die jungen Musiker konnten kaum mehr proben. Mit einem Proberaum, einigen neuen Mitgliedern und dem Ende der Pandemie konnte sich die Band aber wieder ihrer Leidenschaft widmen.

Neben eigenen Liedern spielen Sänger und Gitarrist Lenny Wega, Gitarrist Linni Linnert, Keyboarder Patrick Ölsner, Sänger und Bassist Anouk Lehmann und Schlagzeuger Lukas Wyschka – den die Band erst im Februar zufällig auf der Toilette eines Konzerts kennengelernt hatte – auch Cover-Songs wie „Run to you“ von Bryan Adams. An Auftrittsmöglichkeiten zu gelangen, sei gerade für junge Bands nicht einfach, berichtet Lenny Wega. Schließlich müsse auch der Anlass passen: „Auf einer Hochzeit können wir wohl eher nicht spielen“, lacht er.

Bühne für junge Pop- und Rockbands in Seligenstadt

Mit diesem Problem vor Augen hat Anton Kunz zusammen mit seinem Bruder Sebastian und deren Freunden Nicole Kirchner und Adrian Berlenbach das Einhardrock-Festival ins Leben gerufen, das in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Dort können junge Rock- und Popbands ihre Musik präsentieren. Vier jungen Bands sowie den Schulbands der Einhardschule bietet das Festival diesmal eine Bühne – und damit den perfekten Anlass für einen Auftritt. Kunz, der mit seiner Band „Secondary Virtues“ selbst beim Festival auftritt, weiß um die Schwierigkeiten junger Bands. Er habe selbst die Erfahrung gemacht, dass es in der Umgebung nicht viele Möglichkeiten gebe, vor Publikum zu spielen.

Dabei gehören Auftritte unweigerlich zu einer Band dazu, betonen auch die Musiker von „Wayguard“. „Es fehlt halt etwas“ und „erfüllt nicht wirklich“, wenn eine Band kein Publikum hat, so Linni Linnert. An die Reaktionen des Publikums während der ersten beiden Auftritte erinnert sich die Band gerne zurück: „Die Leute haben mitgeklatscht und -gesungen“, freut sich Lenny Wega.

Erste Ausgabe von Einhardrock kam gut an

Positive Reaktionen erhielt im vergangenen Jahr auch die Gruppe um Anton Kunz. Für die Organisation von „Einhardrock“ habe sie auf dem Festival selbst, aber auch noch danach per Mail Lob erhalten. „Das hat uns besonders gefreut“, erinnert sich Kunz.

Wie schon beim letzten Mal, wird der Eintritt zum Festival kostenlos sein. Jedem soll es möglich sein, „einfach mal reinzuhören“. Es sei bestimmt für jeden etwas dabei und „die meisten bleiben auch, wenn sie erst einmal vorbeigekommen sind“, sagt Kunz. Das Motto „einfach mal ausprobieren“ teilen auch die Musiker von „Wayguard“. „Wir machen auf jeden Fall Stimmung“, verspricht Lenny Wega. Dann fliegen die Drumsticks und Haare nicht mehr im kleinen Proberaum, sondern auf der Bleiche in Seligenstadt. (Von Lucy Gruß)

Das Programm beim Seligenstädter Einhardrock Das Einhardrock Festival findet am Samstag, 24. Juni, von 15 bis 22:30 Uhr auf der Bleiche an der Jahnstraße in Seligenstadt statt. Es spielen: „Secondary Virtues“, „Missprint“, „Unknown Voyage“, „Wayguard“, „D’Einhard“und „D´Einhard Piccolo“. Abseits der Bühne gibt es Spielmöglichkeiten für Kinder sowie Verpflegung. (zcy)