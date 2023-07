Erst mit acht Jahren allein ins Freibad Seligenstadt

Von: Michael Hofmann

Für das Freibad gilt eine neue Haus- und Badeordnung: Das Mindestalter für den Zutritt von Kindern ohne Begleitung liegt nun bei acht Jahren. © Hampe

Eine neue Haus- und Badeordnung für das Seligenstädter Freibad legt Bürgermeister Daniell Bastian (FDP) vor.

Seligenstadt – „Unsere bisherige Haus- und Badeordnung war aus dem Jahre 2007. Da sich das Nutzungsverhalten und die Rahmenbedingungen geändert haben, hat der Magistrat jetzt eine Neufassung beschlossen, die ab sofort gilt.“

Wichtigste Änderung: Das Mindestalter für den Zutritt von Kindern ohne Begleitung einer geeigneten erwachsenen Person liegt in Seligenstadt neuerdings bei acht Jahren, nicht mehr bei sieben Jahren.

Eine einheitliche Regelung für das Mindestalter gibt es in Deutschland nicht. Kommunen und Schwimmbadbetreiber legen es für Kinder fest. Das Mindestalter liegt meist zwischen acht und zehn Jahren. Außerdem ist es wichtig, dass ein Kind bereits ein guter Schwimmer ist. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen schreibt in ihrem Muster einer Haus- und Badeordnung: „Für Kinder bis zum vollendeten siebten Lebensjahr ist die Begleitung einer geeigneten Begleitperson erforderlich.“

Kinder erlangen immer später Schwimmabzeichen

In Seligenstadt lag die Erhöhung des Mindestalters „den Entscheidungsträgern ganz besonders am Herzen, da sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass viele Kinder erst spät ein Schwimmabzeichen erlangen“, berichtet der Bürgermeister. „Kinder, die nicht schwimmen können, ertrinken in 30 bis 90 Sekunden. Deshalb warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) eindringlich davor, Nichtschwimmer unbeaufsichtigt schwimmen zu lassen.“

Der Anteil der Nichtschwimmer unter Grundschulkindern hat sich einer Studie zufolge seit 2017 verdoppelt, so „ZDF Heute“, das sich Anfang des Jahres auf eine Forsa-Umfrage bezog. Rund 20 Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren konnten demnach 2022 nicht schwimmen. Indes appelliert die Stadt Seligenstadt an alle Eltern, ihre Kinder „erst dann alleine ins Bad zu lassen, wenn mindestens das Bronzeabzeichen vorliegt“, so Bürgermeister Bastian. Die Stadt bezuschusst bekanntlich den erfolgreichen Abschluss eines Schwimmkurses mit 50 Euro. Das Angebot gilt ausschließlich für Seligenstädter Kinder, die erfolgreich einen Schwimmkurs bei der DLRG oder bei der Schwimmschule rmw-aqua mit dem Erwerb des Abzeichens Seepferdchen oder Bronze absolviert haben.

Hainburger Badeordnung: Benutzung auf eigene Gefahr

Trotz ihrer Anhebung des Mindestalters liegt die Stadt Seligenstadt deutlich hinter Städten wie Köln, die das vorgeben: „Ab dem Alter von zehn Jahren dürfen nachweislich schwimmfähige Kinder ohne Begleitung ins Schwimmbad“.

Die Stadt Bremen geht noch einen Schritt weiter: Unbegleitete Minderjährige ab acht Jahren müssen in dortigen Bädern einen Schwimmausweis vorzeigen, um Eintritt in die Hallen- und Freibäder zu erhalten. Das Vorzeigen des Schwimmpasses soll verhindern, dass sich Nichtschwimmer ohne Aufsicht in Gefahr begeben.

In der Badeordnung der Gemeinde Hainburg steht, dass „Kinder unter sechs Jahren nur in Begleitung einer Person über 18 Jahre Zutritt haben“. Bürgermeister Alexander Böhn ergänzt: „Auch wenn Kinder über sechs Jahre alleine auf das Gelände dürfen, ist bei unserer Badeordnung auch der Passus dabei, dass die Benutzung auf eigene Gefahr ist. Insofern sind hier auch maßgeblich die Erziehungsberechtigten gefragt, ob das für das jeweilige Kind zu verantworten ist.“

Die Stadt Langen sagt, „Kinder unter sieben Jahren und Personen mit Neigung zu Krampf- und Ohnmachtsanfällen sowie geistig Behinderten ist der Zutritt nur mit einer verantwortlichen volljährigen Begleitperson gestattet.“ (Von Michael Hofmann)

Shishas, E-Roller und Grillen verboten Die Seligenstädter Haus- und Badeordnung ist an der Freibadkasse einsehbar. Sie ist für alle Badegäste verbindlich. Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte erkennt jeder Badegast die Haus- und Badeordnung an. Um Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit weiterhin gewährleisten zu können, wurden folgende Punkte ergänzt/geändert: Shishas und E-Roller (bzw. E-Scooter) dürfen nicht auf das Gelände mitgebracht werden. Das Grillen ist auf dem gesamten Freibadgelände nicht gestattet. Nähere Infos erteilt Vivian Wein, 06182 875200. (Von Michael Hofmann)