Seligenstadt - Zum 1. Oktober ist die Gesetzesänderung zur „Ehe für alle“ in Kraft getreten. Drei Tage später ist gestern die erste gleichgeschlechtliche Ehe in Seligenstadt geschlossen worden. Zwei junge Frauen gaben sich im Romanischen Haus das Jawort. Von Katrin Stassig

Viel schöner hätte es der Zufall kaum treffen können. Ihre Hochzeit hatten Bianka Stöhr und Judith Schrod schon länger geplant, den Termin am 4. Oktober ganz bewusst gewählt. Seit genau zwei Jahren sind sie an diesem Tag ein Paar. Dass die ursprünglich geplante „eingetragene Lebenspartnerschaft“ nun eine ganz normale Ehe sein darf, freut die beiden jungen Frauen natürlich ganz besonders. „Als uns unser Standesamt darüber informiert hat, sind uns vor Freude die Tränen gekommen“, erinnern sich Judith und Bianka. Und weil das Gesetz (siehe Info-Kasten) am 1. Oktober in Kraft getreten ist, wurde in Seligenstadt gestern gleich am ersten Arbeitstag des Standesamtes nach Sonntag, Brückentag und Feiertag die erste gleichgeschlechtliche Ehe geschlossen.

Das Wort „verpartnern“ sei ihr nie leicht über die Lippen gegangen, sagt Standesbeamtin Ilka Haucke bei der Zeremonie im Trausaal des Romanischen Hauses. Sie ist froh, dass sie von nun an immer „Ehe“ sagen darf und das Konstrukt der eingetragenen Lebenspartnerschaft Geschichte ist. Somit war der 4. Oktober auch für die Stadt Seligenstadt ein großer Tag und die Trauung nicht irgendeine. „Sie werden immer das erste Paar bleiben“, gibt Ilka Haucke den beiden Frauen mit auf den Weg. „Nehmen Sie das als gutes Omen.“

Abgesehen davon ist es ein Hochzeitstag wie viele andere: ein sichtlich aufgeregtes Brautpaar, der große Moment, als die Braut im weißen Kleid erscheint, Freudentränen, Glückwünsche, Fotoshooting. Nach der Zeremonie müssen die frisch gebackenen Eheleute als erste Prüfung einen dicken Holzstamm im Rathaus-Innenhof durchsägen. Es folgt eine Feier im kleinen Kreis mit der Familie und eine Hochzeitsreise nach Borkum. Für die Zukunft haben Judith (26 Jahre alt) und Bianka (23) ganz klassische Pläne: Kinder und ein Haus.

Das Paar, das sich für den gemeinsamen Familiennamen Schrod entschieden hat, lebt in Offenbach, die Trauung fand in Judiths Geburtsort statt. Bürgermeister Dr. Daniell Bastian gratulierte und überreichte im Namen der Stadt ein Geschenk. Er weist darauf hin, dass ab sofort auch bereits eingetragene Lebenspartnerschaften in eine Ehe umgewandelt werden können. Dies ist, wenn gewünscht, in Verbindung mit einer Zeremonie möglich. Ein Angebot, das am 11. Oktober das erste Paar in Seligenstadt wahrnehmen wird.