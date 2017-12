Überraschung: Auch CDU-Fraktion befürwortet Etat 2018

Seligenstadt - Selten gab es in Seligenstädter Haushaltsdiskussionen weniger Änderungsanträge, selten weniger Kritik an einem Entwurf und selten eine derart große Überraschung zum Schluss: Dem bereits im Vorfeld allseits gelobten nunmehr 45,46 Millionen Euro schweren ausgeglichenen Ergebnishaushalt samt 200.000-Euro-Überschuss von Bürgermeister Dr. Daniell Bastian (FDP) stimmte am Montagabend nicht nur seine Koalition zu, sondern mit der CDU-Fraktion auch die größte Oppositionspartei. Von Michael Hofmann

Nur die Grünen zeigten sich in der Parlamentssitzung im Feuerwehrhaus unversöhnlich und senkten den Daumen: keine klare Zielsetzung, keine kreativen Ideen, keine Ansätze in Richtung Klima- und Umweltschutz, so ein Auszug aus ihrer Mängelrüge. Zu klären gelte es zudem in öffentlicher Diskussion „die tatsächlichen Hintergründe“ der überraschenden Abdankung der Wirtschaftsförderin Désirée Volz nach nur einem Jahr im Rathaus und ihre Abwanderung nach Frankfurt, so Adina Biemüller. Doch die Grünen standen mit ihrer vernichtenden Kritik an diesem Abend allein auf weiter Flur. Bastians Zahlenwerk erfuhr lediglich aufgrund einer Veränderungsliste des Magistrats eine Korrektur, zwei CDU-Änderungsanträge (Verringerung des Gewerbesteueransatzes auf 350 Punkte, Aufnahme der Zuweisungen des Landes für das erste und zweite Kindergartenjahr) lehnte die Mehrheit zuvor ab. Berücksichtigung fanden demnach als dickste Brocken die FWS-Dauerforderung Absenkung der Abfallgebühren (428.000 Euro) und das nagelneue Projekt Anbau/Erweiterung der Käthe-Münch-Kita, die rund eine Million Euro kosten soll und für die eine Erhöhung der Kreditaufnahme um 850.000 auf 2,25 Millionen Euro zu Buche schlägt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 380.000 auf 6,16 Millionen Euro.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B bleiben unverändert, die Gewerbesteuer erfährt durch die Vorgaben des Landes Hessen (Nivellierungssatz) „gezwungenermaßen“ eine Anpassung von 351 auf 357 Punkte, weist die Stadt dennoch zusammen mit Neu-Isenburg als günstigstes Pflaster in gesamten Kreis aus.

Entsprechen groß war das Lob, das die Redner von SPD, FDP und FWS ihrem Bürgermeister und Kämmerer, aber auch ihrer eigenen gedeihlichen Zusammenarbeit ausstellten. Michael Gerheim (SPD) zog gleich das Vorjahr in seine Erfolgsbilanz mit ein: „2017 – Zielvorgabe Haushaltsausgleich erreicht; 2018 – Investitionen von über acht Millionen in Instandhaltung, Sanierung sowie Aus- und Neubau städtischer Liegenschaften ganz ohne Zwänge. Und das ohne Sicherungskonzept, ohne Straßenbeitragssatzung und bei Beibehaltung der Vereinszuschüsse.“ Wie andere Redner widmete sich Gerheim der weiteren Verbesserung der Betreuungssituation, der die Stadt nach Kräften Rechnung trage. „Allein der Zuzug von mehr als 60 Kindern im Krippen- und Kindergartenalter in nur einem Jahr ist Zeichen der Attraktivität der Stadt“, aber auch eine gewaltige finanzielle Bürde. Kita-Neubau in Froschhausen, Erweiterung der Betreuung an der Alfred-Delp-Schule (Froschhausen), Waldkindergarten, Ausbau der Kita St.-Josefshaus, Erweiterung der U3-Betreuung „Burg Wirbelwind“ sowie Erweiterung der städtischen Kita Käthe Münch zählte der SPD-Politiker auf.

Manche Euro-Münze hat Sammlerwert Zur Fotostrecke

FWS-Kollege Matthias Rupp lieferte dazu die Zahlen: „Wir sind mittlerweile bei einem Zuschussbedarf von 5,1 Millionen Euro angekommen, Tendenz steigend bis ins Jahr 2021 mit 6,3 Millionen.“ Rupp stellte dem Etat inhaltlich und formal ein hervorragendes Zeugnis aus. So seien eine ganze Reihe von Kriterien erfüllt (drei Jahre Finanzplanungszeitraum, Finanzstatusbericht), „darüber hinaus werden bemerkenswerte Akzente im Bereich der Investitionen für die Infrastruktur gesetzt.“

Der gesamte Investitionsbereich sei solide finanziert: durch den Überschuss aus Zahlungen der Verwaltungstätigkeit mit gut zwei Millionen und durch Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 4,1 Millionen, „sodass nur noch eine Kreditaufnahme von 2,2 Millionen erfolgen muss.“ Die Anhebung der Gewerbesteuer sei den Vorgaben aus Wiesbaden geschuldet, belaste die Betriebe allerdings kaum. Denn die Unternehmensteuerreform aus dem Jahr 2008 erlaube die vollständige Verrechnung der Gewerbe- mit der Einkommensteuer. Es sei also absurd, von einem Wegzug von Unternehmen zu sprechen, auch entstehe kein Schaden für die Wirtschaftsförderung.

FDP-Politiker Christian Bengs sprach von „ernsthaften und konsequenten Sparanstrengungen“, die zur Machtübernahme der Koalition mit „Kurskorrekturen“ einhergegangen seien. Perspektivisch aber müsse die Stadt ihre Einnahmenseite verbessern: „Wir brauchen mehr Seligenstadt, mehr Seligenstädter und mehr erfolgreiches Seligenstädter Gewerbe.“ Keinen Zweifel ließ Bengs daran, dass zur Steigerung von Attraktivität und Lebendigkeit der Stadt „auch die Schaffung neuen Baulands für junge Familien und Normalverdiener unumgänglich“ sei. Bedeutet: die stufenweise Erschließung des umstrittenen 22-Hektar-Gewerbegebiets im Westring.

Das sind die Luxusautos der Fußball-Stars Zur Fotostrecke

Nicht zuletzt auch angesichts der noch immer nicht ausgestandenen Flüchtlingskrise mahnte der Liberalen-Politiker zu kostenbewusstem Handeln: „Wir wissen nicht, welche Anstrengungen die Stadt noch unternehmen muss.“ Hinzu komme, dass der Kreis Offenbach über seine Umlagengestaltung die Belastbarkeit der Kommunen weiter ausreize. „Hier werden der Stadt weitere Mittel entzogen, denen allzu oft keine Leistungsverbesserung gegenübersteht.“

Der neue CDU-Stadtverbandschef Oliver Steidl sagte, die Union könne sich durchaus mit dem Etat anfreunden, finde sie doch eine ganze Reihe eigener Initiativen dort aufgegriffen, etwa die Reparatur des Froschhausener Friedhofsdachs, den Bau der DLRG-Garagen oder den Kapellenplatz-Kreisel. Die CDU freue sich über diese Einsicht der Koalition, gleichwohl sei die Arbeit des Kämmerers durch enorme Finanzflüsse (Schlüsselzweisungen, Steuern) erleichtert worden: „Ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass es je einen Bürgermeister gab, der mehr Geld zur Verfügung hatte.“ Vor diesem Hintergrund habe die CDU kein Verständnis für die Erhöhung der Gewerbesteuer: „Denn der Nivellierungssatz des Landes ist nicht bindend, wir stehen da hinter den Gewerbetreibenden.“

Die Koalitions-Kritik an „der sehr ordentlichen Unterstützung aus dem Land“ wies Steidl zurück, meinte mit Blick auf die Kita-Gelder, er sei froh, „dass man mit direkter Politik auch mal was an den Steuerzahler, die Eltern und Familien zurückgeben kann.“ Letztlich könne die CDU den Entwurf „sehr gut mittragen. Ich denke, dass man hier eine neue Zusammenarbeit innerhalb des Parlaments im Sinne der Bürger und Gewerbetreibenden finden könnte, bei der niemand sein Gesicht verliert.“