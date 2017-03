Emmaschule sichert sich Teilnehmerpokal

Seligenstadt - 326 Kinder aus fünf Grundschulen der Region waren bei der 18. EVO-Schulolympiade und 10. Seligenstädter Hallenstadtmeisterschaft am Start, die die LG Seligenstadt in der Turnhalle der Einhardschule ausgerichtet hat.

In der Sporthalle der Einhardschule ging die Schulolympiade der LG Seligenstadt, erstmals verbunden mit dem Namen Energieversorgung Offenbach (EVO), und gleichzeitig die Seligenstädter Hallenstadtmeisterschaft über die Bühne. 326 Mädchen und Jungen - 20 mehr als im Vorjahr - waren am Start und brachten die Örtlichkeit an die Grenze ihrer Kapazität, so die Organisatoren der LG Seligenstadt.

Die Sieben- bis Elfjährigen waren mit Begeisterung bei der Sache und zeigten tolle Leistungen. Am Vormittag starteten nach einem Aufwärmprogramm die Kinder der Altersklasse U 10, am Nachmittag war die U 12 mit ihrem Vielseitigkeitsvierkampf an der Reihe. Fünf von zehn eingeladenen Schulen hatten 217 Schüler bei der U 10 und 153 bei der U 12 gemeldet, 187 bzw. 139 gingen tatsächlich an den Start.

Aus den Händen von Landrat Oliver Quilling erhielt die Emmaschule Seligenstadt den Pokal für die meisten Meldungen (106), gefolgt von der Anna-Freud-Schule (79), die vom LG-Förderverein, vertreten durch Dr. Robert Hartel, auch mit einem Pokal ausgezeichnet wurde. Mit beiden Schulen verbindet die LG schon jahrelang eine vorbildliche Zusammenarbeit beim vom Kreis unterstützen Programm Schule-Verein. Auch die Käthe-Paulus-Schule, die Alfred-Delp-Schule und die Walinusschule wurden später mit einem EVO-Gutschein für den Sportunterricht und mit Lob und Dank, auch von Seiten des LG-Vorsitzenden Paul Gast bedacht.

Die Schulen stellten etwa 30 Lehrer und Teambegleiter in insgesamt 28 bis zu elfköpfigen gemischten Teams und 31 Staffeln. Die LG brachte 45 Kampfrichter und Helfer auf die Beine und 15 zumeist Eltern von Aktiven an der Kuchentheke. Der LG-Vorsitzende präsentierte vier 15-Jährige Talente als Vorbilder, von denen drei teils schon im Alter von sieben Jahren bei der Schulolympiade ihren ersten Kontakt mit der Leichtathletik hatten und so den Weg zu späteren Meisterschaften fanden. Trainer, die Spaß an der Leichtathletik vermitteln und Talente entwickeln, wurden vorgestellt.

Nachfolgend die jeweils drei Erstplatzierten. Vielseitigkeitsvierkampf U 10 (21 Teams): 1. Emma-Schule Team („Die schnellen Emmas“, Moritz Schubert, Phillipp Nagy, Marlon Pfaff, Maximilian Staßburg, Luca Grbic, Nono Scharle, Rebecca Kaiser, Yoyo Wunderlich, Maya Müller, Maxime Pachali, Anton John); 2. Anna-Freud-Schule („AFS schwarz“, Phil Engelhaupt, Leon Wagner, Nika Schmiedeke, Larissa Steinmetz, Benedict Döbler, Jola Lichtenstein, Carolin Schulz, Jonas Thon); 3. Emma-Schule („Die sportlichen Emmas“, Tom Lang, Paul Klotz, Alma Bengs, Lilly Walz, Johann Deller, Marc Zimmermann, Jannes Assman, Quentin Alasu, Liam Blümel, Anton Zabolitzki, Marvin Nagy); 6 x 35 Meter Hindernis-Pendelstaffel U 10 (16 Staffeln): 1. Emma-schule I, 1:31,3 Minuten (Moritz Schubert, Phillip Nagy, Luca Grbric, Rebecca Kaiser, Maxime Pachali, Yoyo Wunderlich); 2. Anna-Freud-Schule I, 1:33,2 Minuten (Phil Engelhaupt, Leon Wagner, Nika Schmiedecke, Larissa Steinmetz, Jola Lichtenstein, David Bock); 3. Anna-Freud-Schule II, 1:34,2 Minuten (Ben Barthel, Martha Lehr, Julia Kallabis, Felix Bauser, Carolin Schulz, Benedict Döbler); 3. Alfred-Delp-Schule I, 1:34,2 Minuten (Linus Spahn, Alex Jungheim, Max Grimm, Felix Schwarz, Julia Iskra, Mohammed Ckirda);

Vielseitigkeitsvierkampf U 12 (17 Mannschaften): 1. Emmaschule („Emma-Blitze“, Luis Krumb, Jan Van Beek, Maximilian Bengs, Elias Wurzel, Sohil Mohammadi, Adrain Zyber, Marilou Schnell, Lana Schicks, Marlon Schleicher, Ida Birkner, Colin Hill); 2. Alfred-Delp-Schule („Froschalarm“, Samuel Irgang, Bianca Borger, Luka Keskik, Letizia Siefker, Lena Hirsch, Theresa Barth, Luis Heinlein, Luna Raab, Sophia Wilhelm, Steve Völp, Finn Hubert); 3. Anna-Freud-Schule („AFS bunt“, Mara Lippold, Nando Perdigones-Müller, Nico Ciesla, Hannah Hufnagel, Nicolas Kostic, Luis Rickert, Amelie Vater, Tamino Lichtenstein und Leo Egner); 3. Käthe-Paulus-Schule („Die flinken Flitzer“, Constantin Labuhn, Tristan Baierl, Henrik Wrase, Karla Lorenz, Hanna Volm, Felix Jordan, Maurice Spahn); 6 x 1 Runde Hindernissprintstaffel U 12 (15 Staffeln): 1. Käthe-Paulus-Schule I, 1:40,0 Minuten (Amelie Schrod, Henrik Wrase, Lorenz Wörner, Karla Lorenz, Felix Jordan, Maurice Spahn); 2. Emmaschule I, 1:40,6 Minuten (Marlon Schleicher, Jan van Beek, Sohil Mohammadi, Adrian Zyber, Max Bengs, Marilou Schnell); 3. Anna-Freud-Schule I, 1:43,1 Minuten (Nico Ciesla, Nicolas Kostic, Sarah Osthöver, Tamino Lichtenstein, Leo Egner, Mara Lippold).

Die komplette Ergebnisliste mit Einzelleistungen sowie eine Übersicht der Angebote des Vereins finden sich auf www.lg-seligenstadt.de (sig)