Fähre: Lob und Schelte für Konzept

Die Fähre in Seligenstadt

Seligenstadt - Die Seligenstädter FDP-Fraktion hält den Betrieb der Mainfähre durch das neue Konzept langfristig gesichert. Die Grünen-Fraktion sehen darin hingegen einen Schritt in Richtung Privatisierung und Abschaffung.

Mit der Zustimmung zur Umstellung der Fähre auf einen Ein-Schicht-Betrieb in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung (wir berichteten) ist nach Ansicht der FDP-Fraktion „die letzte Hürde zu deren langfristigem Erhalt“ genommen. Zuvor hatten bereits die Betriebskommission der Stadtwerke und der Personalrat der Umstellung zugestimmt.

Lesen Sie dazu auch: Keine unüberlegten Schnellschüsse bei der Mainfähre Zuschuss-Diskussion und Showdown um Mainfähre Die Fähre pendelt künftig von April bis Oktober von 9.45 bis 20.10 Uhr und von November bis März von 11 bis 17 Uhr zwischen dem hessischen und dem bayerischen Ufer und decke damit auch weiterhin die Kernzeiten voll ab. „Somit kann das jährliche Defizit im Betriebszweig Fähre allein durch diese Maßnahme von 300.000 um etwa 100.000 Euro reduziert werden“, rechnet Fraktionsvorsitzende Susanne Schäfer vor. Möglich werde diese Ersparnis - neben den geringeren Betriebskosten - vor allem dadurch, dass einer der Fährleute kürzlich in den Ruhestand getreten sei.

Während sich so mancher angesichts des wachsenden Defizits im Fährbetrieb mit dem beabsichtigten Bau einer Brücke für die Abschaffung des Seligenstädter Wahrzeichens ausspreche, sei diese für die Freien Demokraten nie in Betracht gekommen. „Unser Ziel war es immer, die Fähre langfristig zu erhalten, ohne dabei zuzusehen, wie die Verluste zunehmend wachsen“, so Susanne Schäfer weiter. Dies sei durch die Umstellung nun gelungen.

Alles zur Kommunalpolitik in Seligenstadt

Mit der Neukonzipierung beschäftigten sich im Vorfeld verschiedene Arbeitsgruppen, in denen Möglichkeiten zur Reduzierung der Fehlbeträge diskutiert wurden. „Wichtig war uns immer, dass es während den Hauptzeiten zu keinen Einschnitten für die Nutzer kommt“, so Philipp Giel, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP und Vertreter in der Betriebskommission der Stadtwerke. Der neue Fahrplan richte sich damit daran aus, wann die Fähre auch tatsächlich benutzt werde. Dafür seien „empirische Daten und Studien zu den Nutzerzahlen“ ebenso einbezogen worden wie der jeweilige Anlass für die Fährnutzung.

Die Gemeinde Karlstein fordert die FDP auf, sich künftig wieder „angemessen“ zu beteiligen, so, wie Karlstein auch seinen Beitrag zu den Kosten für die Mainbrücke in Dettingen leiste. Die Lasten müssten gerecht verteilt werden, so Susanne Schäfer abschließen.

Für die Fraktion der Grünen ist die Berechnung der finanziell positiven Folgen durch die Umstellung auf den Einschichtbetrieb „völlig unseriös“. Die Zahlen für 2016 machten deutlich, dass die Einnahmen weiter gesunken sind, sagt die Fraktionsvorsitzende Natascha Maldener-Kowolik und verweist darauf, dass „nicht näher belegte Annahmen sind, die aus vergangenen Jahren einfach eins zu eins übertragen wurden“. Die Folgen einer möglichen Veränderung des Benutzerverhaltens werde nicht bedacht. Auch die Einführung einer Mittagspause führe zu einer „totalen Verunsicherung“ und einem damit verbundenem weiteren Rückgang der Benutzerzahlen. „Allein bei diesem Problem hätte es intelligentere Lösungen gegeben,“ meint Dr. Detlev Debertshäuser.

Fähre zur Revision in der Werft Zur Fotostrecke

Bei der Erstellung des Konzepts hätten sich die Grünen Profis statt „Heimarbeit“ gewünscht. Für kompetente Beratung sei sonst auch Geld da, es werde „wieder an der falschen Stelle gespart“. Da die Koalition sich nicht traue, den Bürgern reinen Wein über ihre Pläne einzuschenken, werde „eine Versenkung der Fähre auf Raten betrieben“.

Im Übrigen seien Grünen der Meinung, dass der Vorgang um die Fähre im engen Zusammenhang mit der Entwicklung der Stadtwerke gesehen werden müsse. „Entsprechend dem FDP-Credo, jede wirtschaftliche Tätigkeit einer Kommune sei ein Werk des Teufels, droht die Gefahr, dass der defizitäre Bauhof und damit die Fähre an die Wand gefahren werden soll.“ Die Grünen verweisen damit auf die erheblichen Mittelkürzungen und Reduzierung der Auftragslage. Pläne über eine Fusion mit der EVO und damit einer Privatisierung wurden schon vor Jahren in der Öffentlichkeit diskutiert und nur aufgrund der damaligen Mehrheitsverhältnisse im Parlament nicht weiter verfolgt.

„Wer eine Bürgerversammlung zu diesem Thema ablehnt, hat offensichtlich etwas zu verbergen“, meint Debertshäuser weiter. Die Grünen seien zudem gespannt, ob die SPD „in Aussicht auf den Posten des Ersten Stadtrats den arbeitnehmerfeindlichen, wirtschaftsliberalen Kurs der FDP mittragen wird“. (sig)