Faeser, Wolfring und Freiherr Götz von Berlichingen trinken aus dem Löffel

Bekanntgabe der drei Löffeltrinker: „Fauth“ Hans Rolf Flechsenhar (Bildmitte) waltet seines Amtes. © Hackendahl

Zum Höhepunkt der Geleitswochen wird unter anderem Innenministerin Nancy Faeser beim historischen Löffeltrunk in die Ordensbruderschaft zum Steyffen Löffel aufgenommen.

Seligenstadt – Nun ist raus, wer die drei neuen Kandidaten sind, die zum Höhepunkt der Seligenstädter Geleitswochen am 16. Juli beim historischen Löffeltrunk in die Ordensbruderschaft zum Steyffen Löffel aufgenommen werden. Das Trio darf vor den Augen wohl tausender Menschen auf dem Marktplatz den Wein aus den überdimensionalen Holzlöffeln genießen. Die drei Anwärter sind Freiherr Götz von Berlichingen, Ministerin Nancy Faeser und Dr. Jürgen Wolfring.

Festliches Jagdhorngebläse und wirbelnde Trommelklänge im Gefolge einer historisch gekleideten Soldatenschar kündete am Sonntagabend auf dem Marktplatz der Einhardstadt einen besonders festlichen Moment an. Soldaten und Trommler geleiteten eine festliche Abordnung von Ratsherren samt Löffelmädchen im Gefolge zur festlichen Proklamation der Geleitswochen auf die Bühne am Marktplatz. Hunderte Seligenstädter und Gäste erwarteten an Festgarnituren sitzend und spannungsgeladen die Verkündung der Namen. „Fauth“ Dr. Hans Rolf Flechsenhar nannten vor dem Auditorium festlich – nach einführend Rede – die Namen der drei prominenten Löffeltrinker.

Drei prominente Mitglieder trinken aus dem Löffel

Nancy Faeser ist seit 2021 Bundesministerin des Innern und für Heimat der Bundesrepublik Deutschland. Die Juristin, seit 2019 schon Vorsitzende der SPD Hessen, ist zudem Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen 2023. Bis zu ihrer Ernennung als Bundesministerin war sie Abgeordnete des Hessischen Landtags und Vorsitzende der SPD-Fraktion und Oppositionsführerin. Sie lebt in Schwalbach am Taunus.

Dr. Hans Jürgen Wolfring führte über 40 Jahre eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis in Seligenstadt, gründete hier das erste Medizinische Versorgungszentrum und ist weiter praktizierender Allgemeinmediziner in seiner Heimatstadt. Lange Jahre war er Löffelmeister der Ordensbruderschaft vom Steyffen Löffel zu Seligenstadt. Als Förderer historischen Brauchtums ist er zudem Gründungsmitglied der Einhard-Stiftung sowie Fördermitglied mehrerer Vereine und Verbände. Auch aus seinem Amt als Prinz in der Fastnachtskampagne 2001 ist er den Seligenstädtern noch in bester Erinnerung.

Dritter im Bunde ist Götz Freiherr von Berlichingen, wohnhaft auf der Götzenburg in Jagsthausen, Geschäftsführer des Schlosshotels, Rechtsanwalt in Heilbronn, Förderer der Burgfestspiele in Jagsthausen. Er ist Nachkomme des durch seine Rolle in den Bauernkriegen bekannten Reichsritters mit der eisernen Hand und des Zitatgebers, jedenfalls in Johann Wolfgang von Goethes Schauspiel „Götz von Berlichingen“, des heute sogenannten „Schwäbischen Grußes“. Alternativ: Er ist Nachkomme des durch Johann Wolfgang von Goethes Schauspiel und durch seine Rolle in den Bauernkriegen bekannten Reichsritters mit der eisernen Hand.

Zahlreiche weitere Veranstaltungen

Das Geleitsjahr 2023 ist also eröffnet. Weitere große Veranstaltungen in den Festwochen zum Seligenstädter Geleit 2023 sind: „Festliche Stunden im Konvent“ am Freitag, 23. Juni, um 19 Uhr, „Vade et Vide in der Stadt“ am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli, um 20 Uhr an verschiedenen Stellen in der Altstadt. Und natürlich das Geleitswochenende am 15. und 16. Juli mit „Unsere Stadt feiert“ in allen Höfen und Gassen, Ausrufung des Geleits am Samstag und Umzug mit Löffeltrunk am Sonntag. Mit „Main in Flammen“ am Montag, 17. Juli, schließt sich der Kreis der Veranstaltungen zum Geleit 2023. (Von Holger Hackendahl)