Ostkreis-Flotte auf Areal in Froschhausen

Zwei Jahre war das Grundstück am Eingang des Gewerbegebiets Stehnweg, unweit des „Froschkreisels“ in Froschhausen, eine Brache. Auf dem Areal stand eine Halle, an der es nicht mehr viel zu sanieren gab. Dann las Eigentümer Michael Müller in der Offenbach-Post von den Problemen der Firma Transdev und nahm im Februar vergangenen Jahres Kontakt mit dem Unternehmen auf. Das rund 1300 Quadratmeter große Grundstück schien ideal für ein Busdepot zu sein. Müller beauftragte einen Architekten in Froschhausen, mit dem Konzept wurde er bei Transdev und dem Magistrat vorstellig. Und er konnte alle überzeugen: „Das Grundstück liegt zwar etwas außerhalb, aber beispielsweise nach Zellhausen kommt man vor dort aus ohne Seligenstadt durchqueren zu müssen“, sagt der in Seligenstadt lebende Geschäftsmann und ergänzt: „Mit dem dritten Abschnitt der Umgehung wäre es noch besser.“