Frank Lortz (CDU) fühlt sich fit und hat weiterhin Spaß an der Politik

Von: Michael Hofmann

Teilen

Schon legendär ist die Spatensammlung, die Frank Lortz im Keller seines Hauses in Froschhausen aufbewahrt. © Hampe

Frank Lortz will es noch einmal wissen und tritt für die CDU zur Landtagswahl in Hessen an.

Seligenstadt – Auf seine bemerkenswerte Sammlung von Gartengeräte-Klassikern ist Frank Lortz (70) besonders stolz. Mehr als 50 sogenannter Stechspaten bewahrt er hauptsächlich im Keller seines Hauses in Froschhausen auf, es mögen auch einige Drainagespaten oder Spatenschaufeln dabei sein. „Ausschließlich Spaten von Projekten, an denen ich beteiligt war“, so der Landtagsvizepräsident kurz und bündig, der besonders stolz auf seine beiden Seligenstädter Umgehungsstraßen-Spatenstichspaten ist. Der noch ausstehende dritte Umfahrungsabschnitt soll den dritten Spaten bringen und damit das wichtigste Projekt im politischen Leben des Frank Lortz vollenden: die vollständige Umfahrung der Einhardstadt.

Doch ist das Vorhaben aus Naturschutzgründen und durch die Nähe zum Bahnschienenverlauf durchaus problematisch, eine Zeitschiene bleibt sehr vage. Allein, die Stadt Seligenstadt hat die ihr auferlegten Aufgaben zur Fortsetzung der Straßenplanung (Bebauungsplanänderung Nordring II) erfüllt, nachdem die „Bahntrassenvariante“ entlang der Bahnstrecke als Vorzugslösung hervorging und im Zuge des Vorentwurfes mit allen Plänen und Gutachten ausgearbeitet werden soll.

Das Ehrenamt ist das Wichtigste, das wir haben.

Zwar kommen vom Unionspolitiker Frank Lortz zur Umgehung keine Forderungen zur Beschleunigung der Wiesbadener Verwaltungsarbeit oder forsche Vollzugsversprechen im Vorfeld der Landtagswahl, doch „etwas Dampf machen“ will er bei diesem seit September des Jahres 2000 (Spatenstich erster Abschnitt) alle örtlichen Politiker beschäftigenden Projekt schon, sagt er. Wer ihn kennt, der weiß, dass daraus bei Bedarf durchaus reichlich Dampf werden kann. In die phasenweise recht markante Seligenstädter Kritik an Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und seiner „Untätigkeit beim Straßenbau“ stimmt Frank Lortz allerdings nicht ein.

Auffallend locker und entspannt geht er mit dem Thema Landtagswahl um. Kein Wunder, hat er selbst doch in ununterbrochenen 41 Jahren in Wiesbaden schon ein beachtliches Kapitel Landtagsgeschichte selbst geschrieben, ist zudem seit 2009 Landtagsvizepräsident.

Motto seit 2003: „Einer von uns“

An der Wand im Büro der Kreisgeschäftsstelle der CDU in Froschhausen hängt ein altes Wahlkampfplakat aus dem Jahr 2003 – ein Lortz-Porträt und drei Wörter, ein Erfolgsmodell, das auch in diesem Jahr seine Fortschreibung erfährt: „Einer von uns“ steht da. Der Slogan blieb über all die Jahre unverändert, ist also auch im aktuellen Wahlkampf das Credo.

Warum mit 70 Lebensjahren und Jahrzehnten des politischen Engagements noch einmal kandidieren, Herr CDU-Kreisvorsitzender? „Weil ich mich noch fit fühle und Spaß an Politik habe, und weil ich gern zu den Vereinen gehe, auch als Schirmherr oder Festpräsident“, sagt Lortz und verweist darauf, dass er mit dem Hainburger Jürgen Harrer einen sehr guten Stellvertreter und Nachfolger im Landtag habe. Eines sei aber auch klar: Wenn er beim Wahlgang im Oktober antrete, dann für eine ganze Periode, und er wolle seinen Wahlkreis auch zum 13. Mal in Folge gewinnen. Er hoffe, dass er noch etwas bewegen könne für die Region.

Wird Politik auf mehreren Ebenen mit zunehmendem Alter nicht zur Belastung? Nein, sagt Lortz und fügt hinzu, dass die Unterstützung seiner Familie da entscheidend sei. „Wenn ich Probleme bekommen würde, würde ich allerdings sofort kürzertreten.“ Stattdessen freue er sich, dass auch seine beiden Kinder Anna und Thomas in der CDU aktiv sind, Thomas als CDU-Stadtverordneter in Seligenstadt.

Großer Freund der Vereine

Neben seinem Landtagsmandat und dem CDU-Kreisvorsitz ist Frank Lortz unter anderem auch als Kreisausschuss-Vorsitzender und Vorsitzender des Sparkassen-Verwaltungsrats aktiv. Hinzu kommen reichlich Ehrenämter. Und er ist ein großer Freund der Vereine. Das belegen gut fünf Dutzend Mitgliedschaften in Froschhausen, Seligenstadt und in der Region. „Das Ehrenamt ist das Wichtigste, das wir haben“, benennt er den Kerngedanken. Doch sei spürbar, dass die Bereitschaft zum Engagement geringer werde in der Bevölkerung, auch in der Politik, auch in den Vereinen.

Seine Ziele für Wiesbaden im Falle eines erfolgreichen Wahltags 8. Oktober? Mal Landtagspräsident statt immer nur Vize? Frank Lortz winkt ab. Die Chance habe in der Vergangenheit durchaus bestanden, aber das sei nicht sein Plan. „Ich habe meine Aufgaben schon immer in der Region gesehen. Und mit diesem Engagement ist das Landtagsvizepräsidentenamt noch gerade so vereinbar.“ (Von Michael Hofmann)

Seit 41 Jahren Mitglied des Landtags Frank Lortz, geboren am 5. Juni 1953 in Seligenstadt, absolvierte nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. Er ist seit 1969 CDU-Mitglied und über Jahrzehnte hinweg als Kommunalpolitiker in Seligenstadt und auf Kreisebene aktiv. Mitglied des Landtags ist er seit 41 Jahren, seit 2009 zudem Landtagsvizepräsident. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen gehört das Bundesverdienstkreuz I. Klasse. (Von Michael Hofmann)