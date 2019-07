Schwerer Unfall – A3 Richtung Frankfurt vollgesperrt 

Wegen eines Unfalls musste die A3 in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden. (Symbolbild)

Auf der A3 kam es am heutigen Vormittag zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrbahn musste in Richtung Frankfurt gesperrt werden.

Seligenstadt – Nach einem schweren Verkehrsunfall gegen 11.45 Uhr ist die Autobahn 3 kurz vor einer Baustelle bei Seligenstadt in Richtung Frankfurt aktuell voll gesperrt. Bislang ist nur bekannt, dass zwei Personen- und zwei Lastkraftwagen an dem Unfall beteiligt sein sollen. Eine Person soll in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sein, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage bestätigte.

A3: Vollsperrung sorgt für Stau

Zum genauen Hergang und zur Dauer der Vollsperrung kann derzeit noch nichts Näheres gesagt werden. Der Verkehr in Richtung Frankfurt wird ab dem Autobahndreieck Seligenstadt über die Autobahn 45 in Richtung Hanau abgeleitet.

marv

