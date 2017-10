Freibad bleibt Zuschussbetrieb: Marketing rettet Bilanz

Seligendstadt - Einem geschickten Marketingkonzept verdankt die Stadt Seligenstadt eine trotz teilweise wenig sommerlicher Temperaturen durchaus zufriedenstellende Schwimmbad-Einnahmebilanz. Vergünstigte Dauerkarten im Vorfeld hatten den Absatz mehr als verdoppelt. Dessen ungeachtet bleibt das Freibad ein enormer Zuschussbetrieb.

Einen regelrechten Ansturm auf Dauerkarten für das Seligenstädter Freibad löste der erstmals angebotene frühe Vorverkauf mit vergünstigten Preisen aus. Waren die Verkäufe der Jahrestickets in den zurückliegenden Jahren stetig zurückgegangen (283 Stück 2016), so gingen bereits in der Vorverkaufsphase (Oktober 2016 bis März) 349 Dauerkarten über den Verkaufstisch. Weitere 302 Saisontickets kamen in der laufenden Saison hinzu, zählt Bürgermeister Dr. Daniell Bastian auf. So habe sich die Zahl der verkauften Dauerkarten mit 651 Stück im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

Diesen „Schritt in die richtige Richtung“ wiederholt die Stadt Seligenstadt nun. Seit wenigen Tagen können Interessenten preisreduzierte Karten für die Freibadsaison 2018 an der Rathauszentrale erwerben. Eine Preisübersicht liefert die neue Homepage der Stadt. Ziel des Vorverkaufs war es, so der Rathauschef weiter, „wieder mehr Badegäste dauerhaft an das Freibad zu binden. Das ist gelungen. Gleichzeitig belohnt die Stadt diese Besuchertreue mit entsprechenden Vergünstigungen beim Kauf einer Dauerkarte.“

Das ist auch dringend geboten. Denn ein Blick in den städtischen Haushalt weist das Freibad als das neben dem immer kostenintensiver werdenden Sektor der Kinderbetreuung zweitgrößte Sorgenkind der Stadt aus. Zwischen 350.000 Euro (Ergebnis 2015) und rund 460.000 Euro (Ansatz 2016) musste die Stadt in den vergangenen Jahren fürs Freischwimmbad zuschießen. Für die kommenden Jahre soll sich das jährliche Defizit zwischen 310.000 und 320.000 Euro einpendeln. Der „Ausrutscher“ 2016 kam zustande, weil die Stadt damals einen Schwerpunkt „Instandhaltung der Gebäude“ gesetzt und mehr als 100.000 Euro eingestellt hatte. Im Jahr 2017 ist der Aufwand auf die laufende Unterhaltung und den laufenden Betrieb begrenzt.

Unabhängig von den finanziellen Problemen macht ein Blick auf die aktuellen Zahlen deutlich, dass das Freibad „nach wie vor eine äußerst beliebte Freizeiteinrichtung ist, die von Jung und Alt gleichermaßen besucht wird“, gewinnt der Bürgermeister der Statistik zu Recht auch Positives ab. Insgesamt wurden in der zurückliegenden Saison 33 258 Karten verkauft. Dabei entfielen 651 auf Dauerkarten, 758 auf Zehnerkarten und 31 849 auf Tageskarten. Dies bescherte der Stadt Einnahmen in Höhe von knapp 145.000 Euro. „Wir liegen mit diesem Ergebnis knapp im Mittel eines sehr guten Jahres 2015 mit 178.418 Euro und eines schlechten Jahres 2014 mit 117.134 Euro.“

Sichere und reibungslose Abläufe ohne nennenswerte Zwischenfälle während der Saison von Mitte Mai bis Mitte September seien dem gesamten Freibadteam um Betriebsleiter René Rüggenbreer zu verdanken. Außerdem zollte Bastian allen Akteuren ein großes Lob, die zum Gelingen des Zwölf-Stunden-Schwimmens und des Nachtschwimmens bei-getragen haben. „Beide Veranstaltungen beleben regelmäßig das Freibad. Schwimmbegeisterte können sich schon heute den 11. August 2018 als Termin für das nächste Zwölf-Stunden-Schwimmen vormerken.

Derzeit sind Betriebsleiter René Rüggenbreer René Rüggenbreer und der städtische Rettungsschwimmer Norbert Förster damit beschäftigt, die Anlage winterfest zu machen, damit die Besucher zum Beginn der nächsten Badesaison wieder ein intaktes und gepflegtes Bad vorfinden. (mho)