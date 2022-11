Freibad Seligenstadt: Hitze beschert Rekordeinnahmen

Der Besuchermagnet des Seligenstädter Freibads ist die neue Kleinkindanlage, die für Familien attraktiv ist. © p

Sonne satt und durchgängig hohe Temperaturen – viele Seligenstädter und Wasserratten aus der Umgebung zog es diesen Sommer ins Freibad der Einhardstadt. Das führt zu Rekordeinnahmen von 246 566 Euro brutto. So lautet die positive Bilanz der Freibadsaison aus dem Rathaus.

Seligenstadt – Mit dieser Summe wurden die bisherigen Rekordeinnahmen aus 2018, das einen ähnlich schönen Sommer hatte, getoppt. 237 794 Euro an Eintrittsgeldern flossen damals in die Kasse, und damit fast 9 000 Euro weniger.

„Diese erfreulichen Zahlen sind ohne Frage in erster Linie den konstant heißen Sommermonaten zu verdanken“, sagt Bürgermeister Daniell Bastian. „Hinzu kam aber auch, dass wir die neue Kleinkindanlage in Betrieb nehmen konnten, was viele Familien in unser Freibad zog.“ Die Erlebnis-Wasserlandschaft für die kleinsten Gäste sei durchweg sehr gut angekommen und „sucht im näheren Umkreis ihresgleichen“, so Bastian. Der dritte Grund für die guten Besucherzahlen dürfte der Wegfall der Coronabeschränkungen gewesen sein, vermutet der Rathauschef. „So war es allen Freibad-Fans in diesem Jahr endlich wieder möglich, die Freizeitanlage in vollen Zügen uneingeschränkt zu nutzen und zu genießen.“

Insgesamt wurden in der Saison 67 055 Karten verkauft. 35 554 entfielen auf Einzelkarten für Erwachsene, 30 243 auf Einzelkarten für Begünstigte, 521 auf Zehnerkarten für Erwachsene, 394 auf Zehnerkarten für Begünstigte, 154 auf Dauerkarten für Erwachsene, 144 auf Dauerkarten für Begünstigte und 45 auf Dauerkarten für kinderreiche Familien.

Die relativ niedrigen Verkaufszahlen bei den Dauerkarten resultieren daraus, dass noch viele alte Eintrittskarten aus dem Jahr 2020 genutzt wurden, die aufgrund der Coronajahre ihre Gültigkeit behalten hatten. In den Monaten Juni und August wurden mit 23 789 und 22 492 die meisten Karten verkauft.

Ein guter Sommer wirke sich auch positiv auf den Vorverkauf für die nächste Saison aus. Trotz der Anpassung der Benutzungsgebühren konnten im Zeitraum vom 20. Oktober bis 15. November bereits 47 Dauerkarten für Erwachsene und zwölf für Begünstigte an der Zentrale im Rathaus verkauft werden.

„Die moderate Erhöhung der Gebühren stieß bei den Kunden auf Verständnis, zumal die Karten bei einem frühen Erwerb, noch in diesem Kalenderjahr, zu Vorzugspreisen erhältlich sind“, erklärt der Rathauschef.

Bis Ende Dezember können Karten zum Vorteilspreis – auch als Geschenk – an der Rathauszentrale erworben werden: Dauerkarten Erwachsene zu 80 Euro, für Begünstigte 45 Euro, Dauerkarten für kinderreiche Familien kosten 20 Euro.