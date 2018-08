Große Hitze, pralle Kassen

Seligenstädter Schwimmbadsaison 2018: Bürgermeister und Kämmerer Dr. Daniell Bastian darf sich über sprudelnde Einnahmen freuen, peilt das Rekordjahr 2015 mit seinen knapp 179.000 Euro in der Kasse an.

Seligenstadt - Die seit Wochen andauernde Hitze könnte für einen neunen Umsatzrekord im städtischen Freibad sorgen. Wie Bürgermeister Dr. Daniell Bastian mitteilt, stehen die Chancen gut, dass die Saison 2015 mit damals rund 179 000 Euro an Einnahmen übertroffen wird. Von Oliver Signus

„Dieser Sommer wird uns wegen der seit Wochen anhaltenden großen Hitze sicherlich lange im Gedächtnis bleiben. Ob er den Jahrhundertsommer 2003 übertreffen wird, darüber werden die Meteorologen zu gegebener Zeit mehr sagen können. Doch eines ist heute schon sicher: Land auf, Land ab leisten Aufsichtskräfte in Freibädern und an Badeseen seit Wochen Großartiges“, zieht Bürgermeister Dr. Daniell Bastian eine überaus positive Zwischenbilanz. Seit Eröffnung der Badesaison Mitte Mai seien dank der konstanten Wetterlage viele Besucher ins Freibad gekommen, bestätigt der Fachangestellte für Bäderbetriebe im Freibad, René Rüggenbreer. Bei hochsommerlichen Temperaturen mit seit Wochen mehr als 30 Grad suchten die von der Hitze geplagten Menschen Abkühlung im Freibad. Über das übliche Maß hinaus gefordert ist seit Wochen auch das städtische Kassen- und Reinigungspersonal, das aufgrund der langen Schlangen vor dem Kassenhäuschen zeitweise an zwei Kassen gleichzeitig im Einsatz ist und darüber hinaus zusätzliche Reinigungseinsätze fahren muss. Dass der Betrieb reibungslos läuft, liegt vor allem daran, „dass wir über ein gut funktionierendes Netzwerk und eine intakte Mannschaft im Freibad verfügen. Zusätzlich zu den hauptamtlichen Aufsichtskräften wirken auch ehrenamtliche und gut geschulte Wachleute der DLRG Seligenstadt unterstützend mit“, lobt der Rathauschef. Die Abläufe seien „bestens eingespielt“ und hätten sich bewährt“, bestätigt Betriebsleiter Rüggenbreer.

Freuen darf sich der Bürgermeister und Kämmerer über sprudelnde Einnahmen. „Die lagen Ende Juli bereits bei knapp 150.000 Euro, und wir haben noch einige Wochen mit guten Wetterprognosen vor uns. Im vergangenen Jahr schloss die Freibadsaison Mitte September mit 145.000 Euro: „ Es bleibt also spannend, ob wir mit den verbleibenden Öffnungstagen bis zum Ende der Saison das Ergebnis aus dem Jahr 2015 in Höhe von knapp 179.000 Euro erreichen können“, so der Rathauschef.

Dass der Rekord geknackt wird, dazu könnte auch das Zwölf-Stunden- und Nacht-Schwimmen beitragen, das am Samstag, 11. August , auf dem Veranstaltungsplan steht. Dabei gilt es, die Marke von 536 Kilometern zu schlagen, die 186 Teilnehmer im vergangenen Jahr erreicht haben. Die Schwimmschule „water’n fun“ veranstaltet das Spektakel, das um 10 Uhr beginnt und um 22 Uhr ausklingt.

Ziel des Wettbewerbs ist es, ohne Zeitdruck innerhalb eines halben Tages eine möglichst lange Strecke schwimmend und ohne Hilfsmittel (zum Beispiel Flossen) zurückzulegen. Während der gesamten Zeit kann das Schwimmen beliebig oft durch Pausen unterbrochen werden. In diesem Fall wird der Teilnehmer aus der Bahn aus- und dann wieder eingebucht. Als Ergebnis wird die Summe der geschwommenen Teilstrecken gewertet. Die Teams und Einzelschwimmer sind aufgerufen, sich Sponsoren zu suchen, die sie mit einem vorher fest vereinbarten Betrag unterstützen. Willkommen sind auch Geldspenden vor Ort, die dem Gesamterlös zugerechnet werden. Eine Spendenbox steht am Wettkampftag bereit. Auch das Rathaus ist wieder mit einem Team am Start. Knapp 28 Kilometer legten es im vergangenen Sommer zurück. Die Mannschaftswertung entschied damals die DLRG Hainburg mit 122,5 Kilometer für sich, vor dem Triathlon-Jugendteam der Sportvereinigung mit 66 Kilometern und den „Bahnenzählern“ mit 51 Kilometern.

Bürgermeister Bastian eröffnet den Wettbewerb. Gleichzeitig übernimmt der Rathauschef das Sponsoring für das „Team Seligenstadt“ und gibt für jede zurückgelegte 50-Meter-Bahn zehn Cent in den Spendentopf für das Freibad.

Während des Seligenstädter Zwölf-Stunden-Schwimmens ist das Schwimmerbecken für die Öffentlichkeit nicht nutzbar . Der offizielle Badebetrieb endet an diesem Tag regulär um 20 Uhr. Für alle, die am Wettbewerb teilnehmen möchten, ist die Kasse bis 20.30 Uhr geöffnet. An dem Tag gelten die üblichen Eintrittspreise, ein Startgeld wird nicht erhoben. Anmeldungen sind bei der Schwimmschule „water’n fun“ im Internet unter www.waternfun.de möglich.

Nur eine Woche später, am Samstag, 18. August, lädt die Seligenstädter DLRG zu ihrem Nachtschwimmen auf das Gelände ein. Diejenigen, die auch mal gerne den späten Abend oder die Nacht für eine Abkühlung nutzen möchten, haben dazu von 21 bis 1 Uhr Gelegenheit.