Froschhäuser Kita um Naturgruppe erweitert

Teilen

Bauwagen-Besichtigung (v.l.): Amtsleiterin Iris Knies, Bürgermeister Bastian, Michelle Baacke (Stadtentwicklung) und Asha Scherbach (Kita). © Hackendahl, Holger

Der Froschhäuser Gesundheitskindergarten „Sonnengesang“ hat sich um eine Naturgruppe erweitert. Den Kindern steht nun auch ein gemütlicher Bauwagen zur Verfügung.

Froschhausen – Während draußen der Himmel seine Schleusen geöffnet hat, der Regen auf das Dach prasselt, sitzen die „Wiesenknöpfe“ in ihrem behaglich warmen, von einem Holzofen beheizten Bauwagen. Gemeinsam mit ihren drei Erzieherinnen Jacqueline, Eileen und Martina singen die Kinder das Lied vom Vogel im Märzenwald. Der Gesundheitskindergarten nach Sebastian Kneipp, die „Kita Sonnengesang“ in der Froschhäuser Schulstraße, hat sich seit Anfang März um die Naturgruppe „Die Wiesenknöpfe“ von vier auf fünf Gruppen erweitert.

Am Freitag besuchte Bürgermeister Daniell Bastian die Naturgruppe in ihrem neuen Domizil, das am Rande des Festgeländes „Am Zippenweg“ steht. Die „Wiesenwerkstatt“ im Bauwagen steht, ebenso wie die vier weiteren Gruppen der Kita, unter der Trägerschaft der „SenseAbilityAcademy“ aus Obertshausen. Deren Geschäftsführerin Asha Scherbach begrüßte die Delegation aus dem Rathaus persönlich.

Froschhäuser Naturgruppe ab Sommer mit noch mehr Kindern

Kurz nach Eröffnung der neuen Naturgruppe sind es elf Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, die sich in der Wiesenknopf-Gruppe rund um den zwölf Meter langen Bauwagen und bei schönem Frühlingswetter auf der Wiese tummeln. Ab dem Sommer könnten es dann – so ist es genehmigt – bis zu 20 Kinder sein. Zum Betreuungsteam zählen neben drei forstlich und waldpädagogisch geschulten Erzieherinnen auch zwei Auszubildende. Die Sprösslinge werden montags bis freitags von 7.30 bis 15.15 Uhr von drei Erzieherinnen betreut. „Bei Bedarf auch bis 16.30 Uhr, dann allerdings weiter in der Kita Sonnengesang“, erläutert Scherbach.

Wenn's draußen unwirtlich ist und regnet, bietet der Bauwagen kuschlige Wärme. © Hackendahl, Holger

Am Freitag war das Spielen auf der Wiese wegen des heftigen Regenschauers nicht möglich: Und so hieß es, sich mit Liedern im Bauwagen die Zeit zu vertreiben. Und dann wurde ja auch gegen Mittag der vegetarische Mittagstisch vom Hausmeister angeliefert. Der besteht aus ausschließlich biologischen Zutaten und wird frisch gekocht in der Küche der „Kita Sonnengesang“. An einem Tag in der Woche „schnippeln“ die Kinder im Zuge eines Ernährungsprojekts ihr aus Obst, Gemüse, Vollkornbrot und Aufstrichen bestehendes Mittagessen selbst.

Froschhäuser Kita-Kinder sind gut in der Natur angekommen

„Der innen ausgebaute Bauwagen inklusive der Fundamente hat 100 000 Euro gekostet“, erzählt Bürgermeister Bastian. „Wir hoffen auf einen Zuschuss von bis zu 50 000 Euro vom Land Hessen, das den Ausbau der Kitas fördert.“ Die Kinder seien nach kurzer Eingewöhnungszeit gut in der Natur angekommen. Es wird fleißig mit Stöcken gebaut, Müll eingesammelt, Pfützen erforscht, geschnitzt und gebuddelt, gebastelt und gemalt, erläutert Scherbach, die hervorhebt, dass es im Bauwagen kein Spielzeug und erst recht kein Plastik gibt.

„Die Eltern sind zufrieden und dankbar für diese ergänzende, andere Art der Betreuung“, sagt Scherbach und lobt die gute Zusammenarbeit mit Ämtern, Bauhof und der Fachaufsicht des Landkreis Offenbach, die den Aufbau der Wiesenknopf-Naturgruppe tatkräftig unterstützt haben. (Von Holger Hackendahl)