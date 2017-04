Schwierige Nachwuchs-Suche bei Hausärzten

Froschhausen - Er sorgt sich um die berufliche Zukunft der Hausärzte und damit um die Versorgung der Patienten im Raum Seligenstadt: Oliver Düll arbeitet mit seinem Praxisteam seit 20 Jahren als niedergelassener Arzt in Froschhausen. Von Sabine Müller

Im Interview spricht der 55-Jährige über Nachwuchssorgen, übervolle Praxen, unnötige Bürokratie und mögliche Lösungsansätze.

Herr Düll, warum halten Sie die ambulante Gesundheitsversorgung im Raum Seligenstadt für gefährdet?

Der intensive Kontakt zu Menschen, die in verschiedensten Lebenssituationen, Erkrankungen und Krisen schnelle und unbürokratische Hilfe suchen, ist für jeden Haus- und Kinderarzt immer wieder eine besondere Herausforderung. Im Spannungsfeld der Patientenerwartung, den Vorgaben von Politik und Krankenkassen und der eigenen Belastungsgrenze, gilt es die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Hausärzteschaft ist insgesamt überaltert und sucht dringend nach dem Nachwuchs, der sich auch in Zukunft um diese Aufgaben bemüht.

In Ihrer Praxis behandeln Sie vom Neugeborenen bis zum Greis alle Altersgruppen. Für einen Facharzt der Allgemeinmedizin heute eher ungewöhnlich.

Nach meiner Tätigkeit in der Kinderklinik Aschaffenburg konnte ich meinen Wunsch nach einer Hausarztpraxis mit pädiatrischem Schwerpunkt verwirklichen. Circa 50 Prozent meiner Patienten sind Kinder unter 18 Jahren, wobei ich alle Vorsorgen, Impfungen und spezielle kinderärztliche Leistungen anbieten kann.

Stehen Sie denn nicht in Konkurrenz zu den Kinderärzten?

Sicher nicht. Generell sind Kinderarztpraxen an ihre eigenen Belastungsgrenzen gelangt und haben keine Aufnahmekapazitäten mehr frei. Seit Anfang des Jahres stehen zunehmend Eltern mit ihren Kindern in meiner Praxis und bitten um Aufnahme, da sie von Kinderärzten mehrfach abgewiesen wurden.

Sie treffen sich mit Ihren örtlichen Kolleginnen und Kollegen regelmäßig zum Stammtisch. Malen diese die Zukunft ebenso schwarz?

Grundsätzlich mögen die meisten ihren Beruf; letztendlich ist das Berufsbild sehr anspruchsvoll, interessant und erfüllend. Die Älteren suchen jedoch seit Jahren einen Nachfolger und die etwas Jüngeren fürchten, diese Patienten noch zusätzlich mitversorgen zu müssen.

Was sind die Ursachen und wer ist verantwortlich für übervolle Praxen und Aufnahmestopps?

Schon im Studium müsste es niederlassungsabhängige Stipendien und Zulassungen nicht nur für Einser-Abiturienten geben. Der Nachwuchs möchte in dem oben genannten Spannungsfeld nicht mehr zerrieben werden, traut sich das Führen einer Einzelpraxis nicht mehr zu. Die Flickschusterei mit Dutzenden von Reformen seitens der Politik, Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen haben für immer undurchsichtigere Regeln, komplexere Abrechnungssysteme und unnötige Bürokratien gesorgt. Junge Mediziner scheitern heutzutage eher daran als an den medizinischen Anforderungen.

Apotheke auf dem Balkon: Heil- und Würzpflanzen für den Topf Zur Fotostrecke

Haben Sie Ideen, wie man es besser machen könnte?

Das bisherige Krankenkassensystem wird den modernen medizinischen Anforderungen nicht mehr gerecht. Es hat ausgedient, verschlingt immer weiter steigende Verwaltungskosten und schafft mehr Probleme, als es löst. Auch die Privatversicherungen, die auf der einen Seite die Ärzteschaft nach deren Gebührenordnung von 1996 honorieren und auf der anderen Seite Beiträge und Rückstellungen in die Höhe treiben, haben in dieser Form keine Zukunft mehr. Wir brauchen den Mut für eine zeitnahe grundsätzliche Veränderung des Systems in Form einer Bürgerversicherung, die in drei Beitragsgruppen aufgeteilt werden sollte. Eine Basisabsicherung für medizinisch notwendige Leistungen mit angemessener Vergütungspauschale, eine Basis- mit Zusatzversicherung, wo zum Beispiel Zusatzleistungen und Extravorsorgen, die auch heute schon bei Fachärzten vielfach von den Patienten bezahlt werden müssen, beinhaltet sind. Sowie eine Premiumversicherung mit zusätzlicher Chefarztbehandlung, Ein-Bett-Zimmer, etc.

Wie wünschen Sie sich Ihre berufliche Zukunft?

Meine Arbeitszeit für die Belange meiner Patienten zu nutzen, statt unnötige Abrechnungsziffern zu kombinieren, komplexe Heilmittelverordnungen auszustellen, Bonusheftchen auszufüllen, usw. Ich hoffe noch auf diese eine, meines Erachtens notwendige Reform, um eine realistische Chance zu haben, meine Praxis in 10 bis 15 Jahren in gute, verantwortungsvolle Hände zu geben.