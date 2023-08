Empörung über Anti-Grünen-Plakat – „eine gewollte Grenzüberschreitung“

Von: Michael Hofmann

Ein Werbebanner mit der Aufschrift „Wir packen das Übel an der Wurzel“ sorgt bei Seligenstädter Grünen-Politikern für Empörung.

Seligenstadt – Mitten in die parlamentarische Sommerruhe in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) platzt ein dubioser, Plakat-großer „Werbebanner“ am Zaun der Firma LKS am Hasenpfadkreisel. Und schon ist Schluss mit lustig: „Wir packen das Übel an der Wurzel“ steht da in großen gelben Lettern und „Bündnis 90 Grüner Mist“. Zudem ragen die gelbgrün gehaltenen Köpfe von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Außenministerin Annalena Baerbock, Grünen-Chefin Ricarda Lang, Wirtschaftsminister Robert Habeck, Anton Hofreiter (MdB) sowie Landwirtschaftsminister Cem Özdemir aus den typischen Sonnenblumen-Blütenkörben.

„Geschmackloser Banner“: Diskreditierung von Grünen-Politikern. © privat

Kommunalpolitik in Seligenstadt: „Geschockt und sprachlos“

„Geschockt und sprachlos“, sind die beiden Grünen-Fraktionsvorsitzenden Silke Rückert und Frank Raupach, die Stadtverwaltung sieht den Fall mehr pragmatisch: Unbestreitbar sei die Plakatierung außerhalb der bei Wahlen üblichen Frist erfolgt, sagt Erster Stadtrat Michael Gerheim. Doch stehe das Plakat nicht auf öffentlichem Grund, „wirkt also nur sichtbar in den öffentlichen Bereich hinein – da ist unser Ordnungsamt raus.“

Aufgrund der Größe des Plakats ist aber womöglich eine baurechtliche Genehmigung erforderlich. Ob die vorliegt, überprüft derzeit die Bauaufsicht des Kreises Offenbach.

Beim genaueren Hinsehen fällt auf dem Plakat, rot unterlegt, ein Firmenname auf. „Peak of Switzerland“. Die Recherche ergibt: Sitz in Hanau, Gegenstand soll „das Kreieren neuer Lebensmittel sowie der Handel mit Lebensmitteln aller Art“ sein. Als Geschäftsführer ist Karl Hermann Wolf angeführt, der als Sponsor und Mäzen in Seligenstadt bekannt ist. Beim Anruf zeigt sich die Peak-Mitarbeiterin überrascht, sagt, vom Plakat wisse sie nichts. Ein für den Nachmittag in Aussicht gestellter Rückruf bleibt indes aus.

Kommunalpolitik in Seligenstadt: Rechtliche Prüfung

„Wir lassen aktuell rechtlich prüfen, ob die Anbringung des Plakates der Genehmigung bedarf. Wollte man es unter Wahlkampf firmieren lassen, so wäre erst eine Plakatierung ab dem 26. August zulässig“, sagen die Grünen-Politiker Rückert und Raupach. „Es bleibt uns jedoch ein wichtiges Anliegen, dass der anstehende Wahlkampf fair und mit Respekt vor dem politischen Gegenüber verläuft.“

Die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut und gehöre zum Fundament einer funktionierenden Demokratie, „das unterstreichen wir als Grüne schon immer ausdrücklich. Auch dieser geschmacklose Banner fällt wohl unter den Schutz unseres Grundgesetzes. Durch eine solche Aktion wird allerdings jeder politische Diskurs kontaminiert. Ein direktes Gespräch oder ein Austausch von Argumenten ist offensichtlich überhaupt nicht gewünscht.“

Es gehe, so Rückert und Raupach weiter, einzig und allein um die Diskreditierung von Grünen-Politikern. Da werde bewusst in die semantische Gefühlskiste gegriffen, indem man grüne Politiker als schädliches Unkraut diffamiere, das es herauszureißen gelte. „Das ist eine gewollte Grenzüberschreitung, die wir leider zur Genüge von Populisten, Verschwörungstheoretikern, meist aus Kreisen der AfD, kennen.“ Es sei traurig, dass ein mittelständisches Unternehmen da, bewusst oder unbewusst, in Erscheinung trete.

Kommunalpolitik in Seligenstadt: Traurige Berühmtheit

Das ominöse Plakat erlangte indes schon Ende Juni traurige Berühmtheit, als es bei einer Kundgebung mit dem Namen „Grüner Wahnsinn ohne mich“ in Aschaffenburg gezeigt wurde. Allerdings ist dieses Plakat nur auf den ersten Blick identisch mit dem Seligenstädter Exemplar: Der Firmenhinweis „Peak of Switzerland“ fehlte in Aschaffenburg.

Dort zogen damals um die 2000 Teilnehmer und 60 Traktoren durch die Innenstadt. Dabei zeigten Teilnehmer weitere provokante und beleidigende Plakate, etwa „Jagt die Grünen aus dem Land“, „Öko-Diktatoren“ und „Deutschland-Hasser“.

Eine Gegenkundgebung unter dem Motto „Braune Hetze ohne uns“ mit rund 500 Personen endete ohne Zwischenfälle. Damals warf die SPD Aschaffenburg den Initiatoren von „Grüner Wahnsinn ohne mich“ vor, „offenkundig den Schulterschluss zwischen Nazis, Faschisten und Demokratiefeinden“ zu suchen. (Michael Hofmann)