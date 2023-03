Glaabsbräu - schonendes Verfahren macht alkoholfreie Biere besonders kalorienarm

Teilen

Seit letztem Jahr ist das alkoholfreie Pale Ale Glaab´s Freestyle auf dem Markt. Damit war Glaabsbräu die erste Brauerei Hessens die ein alkoholfreies Craftbier herausgebracht hat. © Glaabsbräu GmbH & Co.

Mittlerweile ist laut des deutschen Brauer-Bunds jedes zehnte gebraute Bier ein Alkoholfreies. Damit liegt der Marktanteil der alkoholfreien Biere aktuell bei 7 %, was eine Verdoppelung seit 2007 bedeutet. Diesen Konsumtrend hat auch Glaabsbräu, die älteste Brauerei Südhessens und eine der innovativsten Brauereien Deutschlands, erkannt und 2020 in eine der besten Entalkoholisierungsanlagen investiert.

Alle alkoholfreien Biere der Glaabsbräu werden mit regionalen Zutaten hergestellt und durchlaufen zunächst den naturbelassenen Brauprozess. Nach 6 Wochen Reifezeit wird den Bieren der Alkohol im schonenden und innovativen Entalkoholisierungsverfahren bei 5 Grad entzogen. Das Bier ist damit immer auf Trinktemperatur und am Ende des Prozesses geschmacklich bzw. aromatisch sehr nah am Ursprungsprodukt. Somit unterscheidet sich das Verfahren stark vom herkömmlichen Prozess, in dem das Bier auf über 60 Grad erhitzt wird, um den Alkohol zu verdampfen. Aufgrund ihrer geringen Restsüße, sind Glaabsbräu´s alkoholfreie Biere kalorienärmer als andere.

„Der volle Biergenuss ohne Alkohol ist ein wichtiger Konsumententrend. Wie für unser übliches Sortiment haben wir die höchsten Ansprüche an unsere Alkoholfreien gesetzt und bieten unseren Kunden schonend gebraute alkoholfreie Biere mit einem authentischen Geschmack“, betont Robert Glaab, Brauereichef.

Glaab´s Freestyle Pale Ale alkoholfrei im praktischen 4er Träger © Glaabsbräu GmbH & Co.

Glaabsbräu ist die erste Brauerei Hessens mit alkoholfreiem Craftbier

Mit dem Glaabsbräu Sommerradler alkoholfrei, Glaabsbräu Helles alkoholfrei in der 0,33 l Euroflasche und dem Glaabsbräu Hefeweizen alkoholfrei in der 0,5 l Euroflasche und Fass bietet die Brauerei drei klassische alkoholfreie Biere an. Seit letztem Jahr ist auch das alkoholfreie Pale Ale Glaab´s Freestyle in der 0,33 l Euroflasche auf dem Markt. Damit war Glaabsbräu die erste Brauerei Hessens die ein alkoholfreies Craftbier herausgebracht hat. Alle alkoholfreien Biere sind sowohl im Handel als auch in der Gastronomie erhältlich.

Glaabsbräu braut grundsätzlich jedes ihrer Biere individuell nach eigener Rezeptur mit natürlichem Aromahopfen und qualitativ hochwertigsten Rohstoffen. Die Biere sind naturbelassen, ohne Zusatzstoffe, ohne chemische Stabilisierungsmittel und Farbebier. Damit braut Glaabsbräu ihre Biere anspruchsvoller als das Reinheitsgebot. Der Brauprozess erfolgt insgesamt Co2-neutral und trinkwassersparend.

Über Glaabsbräu: Mit einer Geschichte von über 275 Jahren ist Glaabsbräu die älteste Brauerei in Südhessen und eine der innovativsten in Deutschland. Glaabsbräu zählt zu den wenigen noch bestehenden familiengeführten Brauereien in Hessen und ist mit einem Ausstoß von 15.000 hl eine der kleinsten privatgeführten Brauereien im Rhein-Main-Gebiet. Das Unternehmen wird in neunter Generation von Robert Glaab sowie Braumeister und Geschäftsführer Julian Menner unabhängig geführt. Durch die neue Brau- und Rohstoffphilosophie hebt sich Glaabsbräu klar vom Massenmarkt aber auch vom traditionellen regionalen Biermarkt ab. Glaabsbräu- Biere sind naturbelassen, ohne Zusatzstoffe, ohne chemische Stabilisierungsmittel und Farbebier gebraut. Somit erfüllen sie höhere Ansprüche als das deutsche Reinheitsgebot. Der Brauprozess erfolgt insgesamt Co2-neutral und trinkwassersparend. Neben exzellenten Zutaten und technischem Können gehören auch Kreativität, Innovationsgeist und Authentizität zur Glaabsbräu Brauphilosophie. Die Brauerei ist mit 6.000 Besuchern im Jahr ein attraktives Ausflugsziel im Rhein-Main-Gebiet. Neben dem klassischen Biersortiment und einem Angebot an alkoholfreien Bieren, bietet Glaabsbräu auch Craftbiere und regionale Brauspezialitäten an. Glaabsbräu ist Mitglied der Initiative „Hessen à la carte“ des DEHOGA-Verbandes und Gründungsmitglied der Freien Brauer, die 2019 ihr 50jähriges Jubiläum gefeiert haben.

Glaabsbräu - Aufregend Anders. © Glaabsbräu GmbH & Co.

Mehr über Glaabsbräu