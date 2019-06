Seligenstädter Kaufmannszug: „Großartiges geleistet“

Applaus für Kaufmannszug

+ © dpa Impression vom Zug der Seligenstädter Kaufleute. © dpa

„Über Stock und über Stein / rollen in die Stadt hinein. Jubel tönt´s in jedem Haus: der Kaufmannszug, Applaus, Applaus“. Das große Abenteuer der 170 Teilnehmer des Seligenstädter Kaufmannszugs startete am Samstag in Augsburg.