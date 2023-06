Große Chance für Seligenstädter S-Bahn-Anbindung

Von: Laura Oehl

Mängelrüge: René Rock, Bürgermeister Bastian und FDP-Spitzenkandidat Naas (v.l.) am fehlenden Radweg aus Froschhausen Richtung Weiskirchen. © privat

Bei seinem Besuch in Seligenstadt verschaffte sich FDP-Spitzenkandidat Stefan Naas einen Überblick über die Verkehrsthemen in der Einhardstadt und erklärte, warum der Frankfurter Fernbahntunnel ein Chance für Seligenstadt sein kann.

Seligenstadt – „Das Beispiel Seligenstadt zeigt alle Probleme im Infrastruktur-Ausbau, die wir in Hessen haben“, sagt Stefan Naas. Bei einer Begehung mit René Rock, FDP-Fraktionschef im Landtag, und Bürgermeister Daniell Bastian machte sich der FDP-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, der Verkehrsminister werden will, ein Bild von den aktuellen Problemstellen und den Chancen Seligenstadts in puncto Verkehr.

Anbindung von Seligenstadt an die S-Bahn möglich

Eine der großen Chancen sehen die FDP-Politiker im Ausbau des Schienenverkehrs – genauer gesagt, im Fernbahntunnel Frankfurt, der ab Anfang der 2030er-Jahre gebaut werden soll. Weil so wieder Kapazitäten am Frankfurter Hauptbahnhof frei würden, sei auch eine Anbindung von Seligenstadt an die S-Bahn möglich. „Das ist eine große Chance, das Land muss sich dafür einsetzen, dass Seligenstadt in die Planung aufgenommen wird“, sind sich Rock und Naas einig. Für die Machbarkeitsstudie, die herausfinden soll, welche Kapazitäten oberhalb des Tunnels genau frei werden und wie diese genutzt werden könnten, soll Seligenstadt Teil der ersten Begehung werden.

Zu einer guten Anbindung an den ÖPNV gehöre aber auch dessen Ausbau generell. „Wir haben in Seligenstadt in den vergangenen Jahren viel nachverdichtet“, sagt Bürgermeister Bastian. „Jetzt hat jeder Haushalt mehrere Autos, weil die Bahn zu unzuverlässig fährt.“ Zwar sei für den Schienenausbau der Bund zuständig, Naas hält aber eine Landesgesellschaft für Schieneninfrastruktur für nötig. „Der Bund hat mit dem Ausbau an anderer Stelle so viel zu tun, dass sich die Region um die regionalen Anbindungen kümmern muss.“

Weiter warten auf die Seligenstädter Umgehungsstraße

Dauerbrenner unter den Infrastrukturthemen ist die Umgehungsstraße. „Ein Beispiel dafür, dass Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen in den vergangenen zehn Jahren zu wenig zustande gebracht hat“, so Naas. Auch Daniell Bastian sieht die Umgehung als dringend notwendig und bezeichnet die Verkehrssituation in der Stadt als „echtes Drama“, vor allem für die „hochbelasteten Anwohner“. Rund 10 000 Fahrzeugbewegungen gebe es am Bahnübergang und auf der Kapellenstraße pro Tag. „Mit dem dritten Abschnitt der Umgehung würde das halbiert“, sagt Bastian. Denn dann müssten weder die Pendler in Richtung Hainburg und Hanau, noch die Anwohner im Seligenstädter Norden den Weg durch die Stadt nehmen. Auch das Gewerbegebiet Nordring könnte angeschlossen werden. „Für die Stadtentwicklung hätte die Umgehung positive Auswirkungen. Aber das Projekt bekommt beim Land keine Priorität“, sagt der Bürgermeister.

Wann der letzte Umgehungsabschnitt tatsächlich gebaut werden könnte, ist noch immer unklar. „Ich gehe davon aus, dass es auch im nächsten Jahr nicht zu einem Planfeststellungsverfahren kommt“, so Bastian. Die Straße bis 2030 fertig zu bauen, sei zumindest ein Wunsch.

Baurecht für Radweg von Froschhausen nach Rodgau erwartet

Ausgebaut werden sollen auch die Radwege um die Einhardstadt. Lediglich 47 neue Radwege seien in den vergangenen zehn Jahren in Hessen gebaut worden, so Naas. Im Fokus steht unter anderem der Radweg von Froschhausen über Rodgau-Weiskirchen und Obertshausen (L2310). Im Herbst rechne er mit dem Baurecht, so Bürgermeister Daniell Bastian.

Eigentlich, erklären Naas und Bastian, sei das Land für den Radweg entlang der L2310 zuständig. Wegen fehlender Kapazitäten beim Land hatte aber die Stadt die Planung übernommen – „bevor gar nichts passiert“, so Bastian. Eine Situation, die die Landes-FDP künftig vermeiden will. „Überörtliche Radwege müssen vom Land gebaut werden“, sagt Stefan Naas. Ob das im Falle des Radwegs an der L2310 so kommen wird, ist unklar. Kürzlich hat HessenMobil bei der Stadt angefragt, ob diese den Radweg nach der Planung nicht auch bauen und betreiben könne. „Die Baukosten ersetzt das Land, für Planung und Personal gibt es eine Pauschale, die aber eigentlich nie auskömmlich ist“, erklärt Daniell Bastian. Zum Betrieb des Radwegs habe er schon „nein“ gesagt, zum Bau soll es zunächst ein Treffen mit den Nachbarkommunen geben. (Von Laura Oehl)