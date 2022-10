Gründerzentrum Seligenstadt: Freie Kapazitäten von Büros zusammentragen

Von: Michael Hofmann

Ein erfolgreiches Resümee ziehen (von links) die Gründer des Zentrums Marlen und Steffen Kästner zusammen mit Wirtschaftsförderin Tanja Frisch. © privat

Vor einem Jahr öffnete das Seligenstädter Gründerzentrum im Gewerbegebiet südlich der Dudenhöfer Straße seine Türen (wir berichteten). Marlen und Steffen Kästner bieten seitdem kleine Büros und einzelne Arbeitsplätze mit kurzen Laufzeiten, um Flexibilität und Risikominimierung für ihre Mieter zu gewährleisten.

Seligenstadt – „Seitdem hat sich viel getan und wir lernen immer mehr, was unsere Stadt und unser Umland brauchen“, erzählt Geschäftsführerin Marlen Kästner. „Wir haben einen Bistrobereich geschaffen und unsere Meetingräume so ausgestattet, dass es ein Genuss ist, sich dort aufzuhalten und zu begegnen.“

Tanja Frisch, Wirtschaftsförderin der Stadt, steht mit dem Gründerpaar in regelmäßigem Austausch. „Lange waren der Bürgermeister und ich auf der Suche nach einer Coworking-Fläche“, sagt Frisch, „also eine Fläche zum gemeinsamen Arbeiten, in Seligenstadt.“ Das Gründerzentrum bietet, laut der Wirtschaftsförderin, genau das. Das Zentrum habe sich super entwickelt. „Unser gemeinsamer Austausch bringt uns immer auf neue Ideen für Seligenstadt.“

„Wir lieben das Miteinander!“, ergänzt Mitgründer Steffen Kästner. Er sagt weiter: „Wer bei uns einen Raum mietet, mietet nicht ‚nur‘ einen Raum. Er mietet eine Wohlfühlatmosphäre und ein Rundum-Sorglos-Paket.“ Für ihn seien es nicht nur Mieter. „Wir sind ein Netzwerk und unterstützen uns gegenseitig“, so Steffen Kästner. „So hat es sich auch schon mal ergeben, dass eine Mieterin über uns eine neue Angestellte gefunden hat.“

Der Meetingraum wird tageweise vermietet, was gerade bei örtlichen Unternehmen Zuspruch gefunden hat. Geschäfte können kurzfristig ausgelagert werden, intensive Meetings jenseits des gewohnten Arbeitsumfeldes in ungezwungenem Ambiente stattfinden. „Auch haben wir schon Seligenstädter Firmen ein kurzfristiges Zuhause anbieten können, deren Büroräume renoviert wurden“, berichtet der Selbstständige. „Ebenso arbeiten wir an einem System, das freie Kapazitäten von Büros in Seligenstadt und Umland zusammentragen und Co-working auf ein neues Level im ländlichen Bereich heben kann.“

Inzwischen stehen die ersten Veranstaltungen in den Startlöchern und am Freitag, 25. November, ab 8 Uhr wird es das erste Gründerfrühstück gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung geben, bei dem der Austausch und Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen. Anmeldungen dafür werden per Mail an mail@gruenderzentrum-seligenstadt.de entgegengenommen.

Zu den Gründern: Unter dem Motto „Human Vitality“ coacht Marlen Kästner hochsensitive, hochsensible und hochbegabte Menschen. Steffen Kästner ist Geschäftsführer des IT-Unternehmens „processing:perfect“ und Experte für Digitalisierung. Beide Firmen sind im gleichen Bürogebäude angesiedelt.

Kontakt:

Gründerzentrum Seligenstadt, Im Mittelfeld 4-6, 63500 Seligenstadt

01525 3513941 gruenderzentrum-seligenstadt.de