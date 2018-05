HMS-Freundesverein übergibt Liste mit 1150 Unterschriften

Seligenstadt - Eine Liste mit mehr als 1 150 Unterschriften übergab der Verein Freunde der Hans-Memling-Schule bei seinem sonntäglichen Muttertagskaffee auf dem Schulhof an Stadtverordnetenvorsteher Dr. Richard Georgi (CDU).

Die HMS-Freunde hatten wochenlang gesammelt: „Fünf Prozent der Bevölkerung haben sich bisher spontan für die Schule als Bildungs- und Kulturhaus für alle Bürger ausgesprochen“, so Katja Teubner aus dem Vorstandsteam. Irritiert zeigten sich einige Besucher der Sonntags-Veranstaltung von einem Absperrband entlang der Basilika, das beispielhaft aufzeigen sollte, „wie bei einer Kita- und/oder Grundschulnutzung der Platz abgegrenzt oder eingezäunt werden müsste und damit nur ein eingeschränkter Durchgang zur Basilika verbliebe.“ Zum Fest selbst gab es eine reichhaltige Kuchentafel und Kaffee, auch das Fairmobil des Weltladens präsentierte sich. Eine Gruppe mit Edelweiß-Musikanten spielte zur Unterhaltung auf. Bei aufkommendem Regen zogen die Gäste ins frühere Schulgebäude um.

Der HMS-Verein, der derzeit eine Ergänzung seiner Nutzungsstudie erarbeitet, möchte die Verwaltung bei der anstehenden Prüfungsaufgabe unterstützen. „Es gilt, eine sinnvolle Nutzung des Gebäudes zu finden. Dabei steht vor allem der Aspekt im Vordergrund, einen Ort für alle Bürger unserer Stadt zu schaffen. Weiterer Leerstand tut dem Gebäude nicht gut. Die Substanz muss bewahrt und das Haus mit Leben gefüllt werden, so der Vereinszweck. Ein Bildungs- und Kulturhaus braucht die Stadt zur Stärkung und Fortentwicklung des Miteinanders der Generationen - Menschen bereichern sich gegenseitig im kulturellen Umfeld, Bildung bereichert unser Leben“, betont Katja Teubner.

Der Verein bemühe sich aktuell um die Zustimmung der Stadt zur Ausrichtung der Veranstaltung „Zu guter Letzt“ - ein Vortrag über Bach und Jazz von und mit Thomas Gabriel am Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam), im ehemaligen Lehrerzimmer. Der Verein der HMS-Freunde zählt aktuell mehr als 120 Mitglieder. Diese treffen sich jeden dritten Montag im Monat um 20 Uhr in der Ratsstube des Riesen. Das nächste Treffen findet am Montag, 18. Juni, statt; auch Gäste sind willkommen. (mho)