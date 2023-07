Hinter den Kulissen der Fotofreunde-Ausstellung „Seligenstadt. Land. Fluss“

Von: Yvonne Fitzenberger

Am Abend vor der Vernissage standen die noch auf dem Boden. Die Mitglieder sortierten die Bilder zunächst nach Farben, um einen roten Faden zu erhalten. © Fitzenberger, Yvonne

Die Fotofreunde Seligenstadt bereiten eine Ausstellung passend zu den Geleitswochen vor. Einen roten Faden zu finden, scheint gar nicht so leicht.

Seligenstadt – Es herrscht reges Treiben im Matthias-Grünewald-Kolleg des Bürgerhauses „Riesen“. Zahlreiche passionierte Fotografen und Helfer stellen Wände auf, sortieren gerahmte Fotografieren und bringen Haken an. Gemeinsam bereiten sie die Ausstellung „Seligenstadt. Land. Fluss“ der Fotofreunde Seligenstadt vor.

„Stellt die Wände etwas schräger“, sagt Horst Müller und leitet die vielen helfenden Hände, die am Tag vor der Vernissage das erste Mal dabei sind, an. Hinter Müller sortieren ein paar der Fotofreunde die Bilder. Diese wurden vorab vom Vorsitzenden Frank Kreß mit maßgenauen Passepartouts versehen, auf Karton aufkaschiert und dann gerahmt.

Besonderheiten der Einhardstadt in Fotos

Welche Fotografien den neugierigen Besuchern präsentiert werden, haben die Mitglieder der Interessengemeinschaft zum Gros im Plenum akribisch ausgewählt. Darunter sind Archivbilder, aber ebenso Fotos, die für die Ausstellung selbst entstanden sind.

Fotograf Horst Müller hält ein Bild an die Wand, um zu schauen, wie es an der Position wirkt. © Fitzenberger, Yvonne

Das Motto „Seligenstadt. Land. Fluss“ zeigt die Besonderheiten der Einhardstadt und ihrer Umgebung, passend zum Geleitsfest. So zeigt Horst Müller auf eine Fotografie, die während „Main in Flammen“ – der Abschluss der Geleitswochen – entstanden ist. Es repräsentiert die Fluss-Thematik, also den Main.

„Ich habe Bilder ausgewählt mit dem Gedanken: Was bedeutet mir die Stadt“, erläutert Müller, der seit mehreren Jahrzehnten zu den Fotofreunden gehört und schon bei unzähligen Ausstellungen mitgewirkt hat. Gerade die Verbundenheit zur Kirche, zu den Heiligen St. Marcellinus und Petrus sowie Prozessionen kommen dem passionierten Fotografen in den Sinn.

Bilder anordnen nach ästhetischen Empfinden

Seine Erfahrung und Verbundenheit mit der Stadt zeigen sich auch in den Blickwinkeln und Ausgangspunkten, die er bewusst wählte. „Ich habe Motive ausgewählt, die vielleicht nicht jeden sofort auffallen“, betont Müller.

Während er überlegt, wie er seine Vielzahl an Bilder anordnen möchte, wird hinter ihm fleißig diskutiert. „Wenn wir das so aufhängen, sieht es aus, als würde das Boot die Hütte überfahren“, sagt eine Fotografin und läuft mit dem Boots-Bild von Stellwand zu Stellwand. Ebenfalls in Gedanken versunken ist Ingrid Till. „Das ist gar nicht so einfach“, sagt die Mühlheimerin und grübelt weiter über die Anordnung. „Wir ordnen die Bilder nach ästhetischen Empfinden an“, erläutert Horst Müller – also mit dem gleichen Gespür, mit dem auch die Fotografien selbst entstehen.

Viele Gedanken hat Till sich vorab auch über ihre Fotografien gemacht. „Ich komme aus Mühlheim, das heißt, ich mache mir einen Plan, bevor ich nach Seligenstadt fahre“, erläutert sie. Dieser geht aber nicht immer auf. So beispielsweise bei einer ihrer Fotografien zum Thema Land: Der Himmel war blau, als Till nach Seligenstadt fuhr, um ein Rapsfeld zu fotografieren. Als sie ankam, zog der Himmel zu. „Das Foto gefällt mir trotzdem“, sagt sie und hat es mitgebracht. (Von Yvonne Fitzenberger)

Seligenstadt. Land. Fluss

Ausstellung der Fotofreunde im Kolleg des Riesen; ab heute, 13., bis einschließlich 17. Juli; von 17 bis 20 Uhr, am Wochenende von 11 bis 19 Uhr. (Von Yvonne Fitzenberger)