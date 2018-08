Zahl der Honigbienenvölker verdreifacht

Seligenstadt - Eine aussterbende Zunft wollten sie retten. Errungen haben die Hobby-Imker aus Seligenstadt und Umgebung einen wichtigen Sieg gegen das allgemein beklagte Insektensterben: Seit 2010 hat sich die Zahl der Honigbienenvölker im Ostkreis fast verdreifacht.

Den Erfolg schreibt der Verein unter anderem seinem Programm für Probe- und Schnupperimker zu. Jens Huber war 2016 einer von zwölf Anfängern, die sich bald nach Jahresbeginn auf das Experiment einließen. Auf die Idee gebracht hatte den Seligenstädter Steuerberater, der seine Kanzlei in Klein-Krotzenburg hat, seine Frau Susanne, mit der er das Hobby jetzt gemeinsam betreibt. Mit einem Bienenvolk fingen die Hubers an. Inzwischen betreuen sie fünf - drei im Garten hinter dem Büro und zwei daheim in Seligenstadt. Da Imker ein intaktes „Wirtschaftsvolk“ mit rund 50.000 Tieren bemessen, schwärmen aus Hubers Stöcken im Frühjahr und Sommer wohl eine Viertelmillion Insekten aus und sammeln Nektar in jeweils drei Kilometern Umkreis um ihr Domizil.

+ Ein gutes Auge und Gelassenheit brauchen die Probe-Imker, die den Umgang mit Bienenvölkern erlernen wollen. © zrk Noch weit eindrucksvoller lesen sich die Zahlen des Bienenzuchtvereins Seligenstadt/Mainhausen/Hainburg, der seinen Sitz auf dem Gelände der Geflügelzüchter an der Pfingstweide und nach Angaben von Jungimker-Betreuer Oliver Dietzel aktuell 93 aktive Mitglieder hat. Laut Dietzel bewirtschaften sie derzeit 352 Völker - mehr als 17 Millionen Honigbienen, allein im Bereich der drei Ostkreis-Kommunen. 2010 habe der Bestand im Verein noch bei 122 Völkern gelegen. Den Boom der vergangenen acht Jahre, der laut Dietzel mit 15 Einsteigern im laufenden Jahr weiter anhält, führt er unter anderem auf mediale Aufmerksamkeit zurück: Mit den Bedrohungen durch Seuchen und Parasiten wie die Varroa-Milbe, Pestizide und die Verarmung der Landschaft seien die Bienen in die öffentliche Wahrnehmung gerückt.

„Manche wollen sich engagieren und ihren Beitrag leisten“, weiß Dietzel aus zahllosen Gesprächen, „andere einfach der Natur näher sein“. Die Probeimker, die zumeist nach Internet-Recherchen über die Website zum Bienenzuchtverein finden, kommen nach seinen Beobachtungen zwar aus allen Altersgruppen und sozialen Schichten. Die meisten seien indessen zwischen 35 und 50 Jahre alt, beruflich erfolgreich und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Damit können die Bienenzüchter dienen: „Die Imkerei ist interessant und anspruchsvoll“, so Dietzel, „macht viel Freude aber auch Arbeit, wenn man mehrere Völker hat“.

Das erste Volk bekommt ein Probeimker, der sich nach einem Jahr intensivem Bienen-Kontakt zum Einstieg entschließt, in Seligenstadt quasi als Belohnung vom Bienenzuchtverein, dazu eine Grundausstattung Handwerkszeug. Geboren wurde die Idee des Probe-Imkerns laut Dietzel, der 2012 selbst über diese Schiene zum Verein kam, beim Bundesverband seiner Zunft, der Anfang der 1990er Jahre dem damaligen Imkersterben begegnen wollte.

+ Großes Interesse findet das Probe-Imker-Programm des Bienenzuchtvereins. Zum Erfahrungsaustausch traf sich jetzt ein gutes halbes Dutzend der Probanden auf dem Gelände des Geflügelzuchtvereins. © zrk Der Seligenstädter Verein habe freilich ein eigenes, besonders intensives Konzept entwickelt und großen Erfolg damit. Wenn die Probanden im Februar mit Theorie über die Bienen und ihre Rolle in der Natur einsteigen, läuft ihr Programm bis Mitte Dezember. Dietzel unterscheidet zwischen Probe- und Schnupperimkern. Letztere schauen in der Hauptsache zu und legen hier und da mit Hand an. Ernsthafte Aspiranten haben nach Worten des Betreuers nach einem Jahr alles drauf, was ein Imker wissen und können muss. Dazu gehört auch Rechtliches: „Imkerei ist nicht nur Hobby, sondern Teil der Landwirtschaft“, erläutert Dietzel. Bienenvölker müssten den Veterinärbehörden gemeldet werden, würden von dort auch überwacht und unterlägen den Bestimmungen der Seuchenkontrolle.

Familie Huber ist mit allen Konsequenzen eingestiegen. Wenn im März die Tage länger werden, schauen sie sich ihre Völker genau an und analysieren, wie sie - in der Regel auf rund 5 000 Tiere reduziert - über den Winter gekommen sind. Legt die Königin Eier - stiftet sie, wie der Fachmann sagt? Braucht das Volk weiteres Futter, etwa in Form von Zuckerwasser, oder zusätzliche Wabenplatten für die Brut? Wächst eine zweite Königin heran, breitet sich „Schwärmstimmung“ aus: Bald wird ein Teil des Volks unter neuer Führung ausfliegen. „Für so etwas bekommt man schnell einen Blick“, sagt Jens Huber. Honig ernten kann er, je nach Frühjahrswetter, meistens im Mai, dann noch einmal Ende Juli. Bis zu 40 Kilo bringt ein leistungsstarkes Volk pro Jahr. Ab August, den Herbst und Winter über führt der Imker dann Ersatzfutter zu.

Mit dem Grundwissen und ersten Erfahrungen ausgestattet, werden Probe- zu Jungimkern und bekommen eine Urkunde vom Verein. Damit können sie laut Oliver Dietzel Lehrgänge beim Landesverband besuchen und sich auch ständig weiter bilden. Je breiter die Wissensbasis der Mitglieder, desto besser für den Verein, betont Oliver Dietzel. Jens Huber tut noch mehr: Kürzlich erst eingetreten, hat er Verantwortung übernommen und arbeitet als Kassierer im Vorstand mit. (zrk)