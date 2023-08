Interessen und Bedürfnisse der Senioren vertreten

Von: Michael Hofmann

Im Mittelpunkt stand der Seligenstädter Seniorenbeirat bislang nicht oft, nach der Hopper-Probephase allerdings schon. Damals stellte die Kreisverkehrsgesellschaft das Projekt auf dem Marktplatz vor. Die neue Satzung des Beirats sieht indes vor, dass sich das Gremium intensiver mit altersspezifischen Themen auseinandersetzt. © p

Der Seligenstädter Seniorenbeirat will sich als Expertengremium etablieren und legt eine neue Geschäftsordnung vor. Demnach sieht sich das Gremium als Interessenvertretung seiner Zielgruppe und Ansprechpartner für die Politik.

Seligenstadt – Dem demografischen Umbruch, der sich auch in der Einhardstadt vollzieht, trägt eine an vielen Stellen neu gefasste und ergänzte Geschäftsordnung des Seniorenbeirats Rechnung. Initiatoren der Neufassung sind Mitglieder des Seniorenbeirats selbst, die eine Modifizierung der Version von 1995, zuletzt geändert 2000, einfordern. Ein entsprechender Antrag des Magistrats befindet sich inzwischen im Geschäftsgang der Stadtverordnetenversammlung.

Auffallende am nunmehrigen Vorschlag ist der angestrebte Wandel des Seniorenbeirats von einem Gremium, das es ganz allgemein älteren Menschen ermöglichen soll, an der Gestaltung ihrer Belange mitzuwirken und das Gemeindeleben mitzugestalten, hin zu einem aktiven Gremium, das sich als Interessenvertretung seiner Zielgruppe versteht und sich in klar benannten Themenfeldern engagiert. Zudem soll in angemessenen Abständen ein Austausch zwischen Magistrat und Seniorenbeirat stattfinden.

Immer mehr ältere Menschen

Der Seligenstädter Seniorenbeirat besteht seit 1992 und wird alle vier Jahre vom Magistrat neu benannt, zuletzt war das 2019. Dem erwünschten größeren sozialpolitischen Engagement der Seniorenvertretung bot nicht zuletzt der (jüngste) „Bericht zur kommunalen Seniorenarbeit in der Einhardstadt Seligenstadt 2020 und 2021“ reichlich Argumente. Demnach stieg in Seligenstadt die Anzahl der Personen ab dem 60. Lebensjahr von 5 808 Personen auf 6 553 Personen. „Das entspricht einer Steigerung der Generation 60 plus von 27,4 auf 30,1 Prozent der Gesamteinwohnerzahl.“

Vertreter in Ausschüssen und Kommissionen Die neu gefasste Geschäftsordnung des Seniorenbeirats der Stadt Seligenstadt sieht im Vergleich zur bisherigen Version eine Reihe von Modifizierungen vor. Diesem Antrag des Magistrats muss die Stadtverordnetenversammlung allerdings noch zustimmen.

So ist bei der Zusammensetzung des Gremiums nunmehr von Religionsgemeinschaften mit Selbstbestimmungsrecht die Rede und nicht mehr nur von Mitgliedern aus katholischer und evangelischer Kirche. Außerdem sind nun auch Vertreter von Senioren mit Migrationshintergrund berücksichtigt.

Ebenfalls neu: Die Geschäftsführung wird in Zusammenarbeit von Vorstand und einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter des Amtes für Kinder, Senioren, Sport und Kultur – Seniorenberatung – wahrgenommen.

Und, ein weiterer Vorschlag: Der Seniorenbeirat entsendet bei Bedarf aus seiner Mitte je einen Vertreter in Ausschüsse, die Verkehrskommission und andere Kommissionen der Stadt. Diese sollen dort gehört werden.

Auch sollen die Sitzungen des Beirats in der Regel alle zwei Monate stattfinden. Bisher war das lediglich dreimal im Jahr. mho



In der Präambel der neuen Geschäftsordnung wird die nun angestrebte weitaus aktivere Rolle des Beirats deutlich: „Die Lebenssituation älterer Menschen in unserer Gesellschaft macht es notwendig, ihre besonderen Interessen und Bedürfnisse gegenüber städtischen Gremien und der Öffentlichkeit darzustellen und auf kommunalpolitische Entscheidungsprozesse im Sinne der älteren Menschen einzuwirken.“

Beirat als Expertengremium

Der Seniorenbeirat steht der Stadtverordnetenversammlung, den Ausschüssen und dem Magistrat für beratende Stellungnahmen, insbesondere zu den einschlägigen Themen, zur Verfügung. Er versteht sich als Expertengremium zur Vertretung der Interessen von Seligenstädter Seniorinnen und Senioren und soll als solches gehört werden. Zu den Aufgaben des Seniorenbeirats gehören insbesondere:

Beratende Stellungnahmen und Empfehlungen für die städtische Verwaltung und politische Gremien in Fragen der Einrichtung, Ausbau und Vernetzung von sozialen Diensten und Angeboten

Planung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten für ältere Menschen in Seligenstadt

Interessenvertretung in Bau-, Wohnungs- und Verkehrsfragen, die in besonderem Maße die Belange von Seniorinnen und Senioren betreffen, wie Fragen der Planung und Konzeption von Senioren-Wohnprojekten oder Fragen der Verkehrssicherheit für ältere Menschen

Die Ermöglichung und Förderung von Teilhabe und ehrenamtlichem Engagement von älteren Menschen; Förderung des Erfahrungsaustausches von Seniorinnen und Senioren untereinander und mit dem Seniorenbeirat.

Öffentlichkeitsarbeit des Seniorenbeirats im Sinne der oben genannten Aufgabenerfüllung. (Michael Hofmann)