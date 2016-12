Jahresbilanz der Stadtwerke: Investitionen in Millionenhöhe

Sanierung des Abwasserpumpwerks „eine der kostenintensivsten Maßnahmen“

+ © Archivfoto: paw Auf der Zielgeraden befinden sich die Bauarbeiten am Abwasserpumpwerk nahe des Steinheimer Torturms. © Archivfoto: paw

Seligenstadt - Ein überwiegend positives Resümee ziehen die Stadtwerke nach Angaben von Bürgermeister Dr. Daniell Bastian für das abgelaufene Jahr. Größere Maßnahmen wie die Sanierung der Kläranlage und des Abwasserpumpwerks an der Steinheimer Straße standen an bzw. wurden begonnen.

Kanalinnensanierung

In der Ausführung befinden sich zurzeit die Kanalinnensanierungen, die so genannten „Inlinersanierungen“. Betroffen sind im Schwerpunkt die Bezike „Mitte“ und „West“ in Seligenstadt. Im Einzelnen sind es die Rektor- Weil-, Emma-, Wall-, Jean- Hofmann- und Kapellenstraße sowie Mittelbeune. Die dazugehörigen Schächte werden bei dieser Gelegenheit ebenfalls saniert. Die zusätzliche Sanierung von einzelnen Schadstellen bzw. partiellen Sanierungen runden das Paket in weiteren 20 Straßen ab. Grundlage für die Maßnahme sind die TV-Untersuchungen im vergangenen Jahr. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf etwa 170.000 Euro.

Abwasserpumpwerk

Eine der „wichtigsten, größten und kostenintensivsten Maßnahmen der Stadt“ (Dr. Bastian) prägte auch das Jahr 2016. Um das neue Pumpwerk bauen zu können, waren umfangreiche provisorische Maßnahmen erforderlich, damit die Abwasserbeseitigung auch während der Baumaßnahme funktioniert. Zum Teil befinden sich die eingerichteten Provisorien immer noch in Betrieb und seien bis auf kleine Störungen bislang ohne Probleme gelaufen. Das neue Pumpwerk mitsamt der erforderlichen Kanalbauarbeiten ist fertiggestellt. Noch sind weitere umfangreiche Umschlussarbeiten an das vorhandene Abwassernetz sowie der Abbau weiterer Provisorien nötig. Diese Maßnahmen können nur bei trockenem Wetter ausgeführt werden.

Im neuen Abwasserpumpwerk selbst sind die maschinentechnischen Rohrleitungsarbeiten sowie der Einbau von 14 mannshohen Abwasserpumpen, von Rückschlagklappen, Schieber und messtechnischen Überwachungsgeräten abgeschlossen. Derzeit werde mit Hochdruck am Elektro- und steuerungstechnischen Gewerk gearbeitet. Insgesamt 13 Schaltschränke mit Verbindungen in Form von Elektro- und Steuerungskabeln zu den Pumpen und Überwachungseinheiten sind herzustellen. Ein zeitraubender, aber wichtiger Baustein ist die Programmierung der Steuerung und Einstellung aller Pumpen, Schieber und Überwachungseinheiten. Wie Bürgermeister Dr. Bastian mitteilt, sind die Verantwortlichen guter Dinge, dass das neue Pumpwerk bis zum Ende des Jahres, trotz der Insolvenz einer der beteiligten Firmen (wir berichteten), komplett in Betrieb gehen kann. Die Gesamtkosten liegen bei 5,35 Millionen Euro. „So wie es im Moment aussieht, bleiben wir innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens“, freut sich der Bürgermeister. Die äußerst schwierige Maßnahme muss im laufenden Betrieb umgesetzt werden. Mit der Wiederherstellung der Oberfläche auf dem ehemaligen Stadtwerkegelände sollen die Arbeiten dann im Frühjahr endgültig ihren Abschluss finden.

Kläranlage

Im Sanierungsprogramm der Kläranlage Seligenstadt steht als eine der ersten Prioritäten die Instandssetzung der etwa 40 Jahre alten Dämmung und Verkleidung an den Faultürmen I und II an, die mit 550.000 Euro im Wirtschaftsplan 2016 der Stadt-werke angesetzt ist.

Die Arbeiten am Faulturm II laufen. Faulturm I ist ein Stahlbehälter. Dort sind nach Entfernen der alten Dämmung und Verkleidung undichte Stellen an den Schweißnähten zutage getreten. Um diese beseitigen zu können, musste der Faulbehälter aus Sicherheitsgründen entleert werden. Dazu wurde eine mobile Presse organisiert, die den Klär-schlamm zur Entsorgung entwässert. Anschließend, so der Plan, werden die undichten Stellen beseitigt. Erst dann kann die neue Dämmung mit Verkleidung aufgebracht werden.

Wasserversorgung

Im Betriebszweig der Wasserversorgung wurden im Jahr 2016 folgende Sanierungsmaßnahmen umgesetzt:

Zellhäuser Straße (Brüder- Grimm-Straße bis Am Schwimmbad)

Rilkestraße (Steinerstraße bis Eichendorfstraße)

Kopernikusstraße (Stehnweg bis Gartenstraße) sowie Stehnweg (Kopernikusstraße bis zur ersten Zufahrt der Gaststätte „Am Harresseee“)

Kleine Rathausgasse

Hospitalstraße.

Zum Sanierungsprogramm gehört auch die Mohrmühlgasse. Diese Maßnahme wurde aufgrund der anstehenden Advents- und Weihnachtszeit ins neue Jahr verschoben.

Grund der Sanierungen ist das Alter der Wasserleitungen, verbunden mit vielen Rohrbrüchen in der Vergangenheit. Auch aggressive Bodenverhältnisse machen den Leitungen aus Guss zu schaffen. Verlegt wurden sie zum großen Teil in den Vorkriegsjahren. Wegen der bevorstehenden Winterperiode und aufgrund der Erfahrungen bei der Sanierungsmaßnahme in der Zellhäuser Straße/Rilkestraße wurden die aufgebrochenen Oberflächen in den Altstadtstraßen zunächst mit einer provisorischen Asphaltschicht wiederhergestellt. Nach dem Winter bzw. bei geeigneter Witterung soll das zwischengelagerte Pflastermaterial im Frühjahr 2017 wieder verlegt werden. Mit diesen Maßnahmen werden dann insgesamt über 1000 Meter Wasserleitungen saniert. Die Kosten betragen etwa 900.000 Euro. (kd)