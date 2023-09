Jana Lühring leitet den Seligenstädter Klostergarten

Teilen

Jana Lühring ist die neue Leiterin der Gärten im Seligenstädter Kloster. Dort hat sie das ganze Jahr über zu tun. © Hackendahl

Der Konventgarten ist ihr Revier: Jana Lühring ist die neue Leiterin der Ehemaligen Benediktinerabtei in Seligenstadt und für die Gärten des Klosters zuständig.

Seligenstadt – Entspannt läuft Jana Lühring durch den frühherbstlichen Konventgarten im Seligenstädter Kloster und strahlt dabei Ruhe und Gelassenheit aus. Seit dem Frühjahr ist die 29-Jährige die Leiterin der Ehemaligen Benediktinerabtei und ist so auch für die Gärten des Klosters zuständig. Damit hat Jana Lühring die Nachfolge von Uwe Krienke angetreten, der nach 40-jähriger gärtnerischer Tätigkeit im ehemaligen Kloster Ende Mai von den Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen (SG) in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Die neue Leiterin des Klosters absolvierte nach ihrem Realschulabschluss eine Ausbildung zur Zierpflanzengärtnerin im Frankfurter Palmengarten. „Ich bin sehr dankbar für die fundierte Ausbildung. Dort habe ich sehr viel gelernt“, blickt die junge Frau aus Offenbach-Bürgel auf die dreijährige Ausbildung zurück. „Im Anschluss daran habe ich mich bis 2017 in der Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau in Erfurt zur Technikerin im Garten- und Landschaftsbau weitergebildet.“ Nach mehreren Stationen in Garten- und Landschaftsbaubetrieben ist seit vier Monaten der Seligenstädter Klostergarten ihr Revier. „Als Gärtner bei Garten- und Landschaftsbaubetrieben ist man im Winter arbeitslos. Dann habe ich die Ausschreibung für die Stelle als Außenstellenleiterin im Kloster Seligenstadt gesehen und habe mich beworben.“ Und das erfolgreich.

Pflanzenanzucht im Seligenstädter Gewächshaus ist Lührings Steckenpferd

Als ihr „Steckenpferd“ bezeichnet Jana Lühring die Arbeit mit der Pflanzenanzucht im Gewächshaus. Im 3,3 Hektar großen Klostergarten kümmert sich Lühring mit ihrem Team um die Zier- und Nutzpflanzen. Dabei legt sie großen Wert auf den Erhalt alter Obstsorten. „Demnächst wollen wir Äpfel und Birnen ernten und diese tütenweise im Klosterladen verkaufen“, kündigt sie an. Zudem werde sie auf den Beeten des Klostergartens mit ihren Kollegen Sellerie, Lauch und Endiviensalat ernten. „Viel verändern möchte ich im Klostergarten nicht, allerdings müssen einige der Obstbäume ausgetauscht werden – die meisten sind bis zu 40 Jahre alt.“

Auch im Spätsommer blüht es noch in allen Farben im Seligenstädter Klostergarten. © Hackendahl

Großen Respekt hat die 29-Jährige vor der Leistung ihres Vorgängers, dem erfahrenen Gartenfachmann Uwe Krienke, der vor 40 Jahren die Rasenfläche im Klostergarten neu angelegt hat. „Ich plane allerdings im Klostergarten in den Beeten trockenheitsresistentere Pflanzen anzupflanzen, die Bepflanzung dem Klimawandel anpassen“, erläutert die junge Gartenfachfrau, dass Sorten wie etwa Ringelblumen auch mal vier Wochen ohne Bewässerung auskommen könnten.

Klostergarten-Leiterin will auf Pflanzenschutzmittel verzichten

Darüber hinaus will sie auch weiterhin auf das Spritzen mit herkömmlichen Pflanzenschutzmitteln verzichten. „Nützlinge wie auf Pflanzen gesetzte Marienkäfer und Schlupfwespen sollen auf natürliche Weise den Blatt- und Schildläusen im Klostergarten zu Leibe rücken“, erklärt sie.

Auch die Ausbildung von Gärtnern ist für Jana Lühring ein wichtiger Bestandteil ihrer Tätigkeit: Zwei Auszubildende hat sie übernommen, zwei weitere kommen ab dem 1. September dazu und komplettieren das Team, das aus Lühring und fünf weiteren Gärtnern besteht. Auf eine gute Ausbildung legt Jana Lühring großen Wert. „Die beiden neuen Auszubildenden dürfen sich im Oktober am Dahlienbeet ausprobieren, die Knollen ausgraben, putzen und für den Winter einlagern.“

Jana Lühring will im Seligenstädter Klostergarten draußen mitarbeiten

Nach ihren Stationen im Garten- und Landschaftsbau freut sich Lühring, dass sie im Seligenstädter Kloster nun das ganze Jahr über zu tun hat. „Hier gibt es ein Gewächshaus, in dem wir im Winter Vorzuchten für das darauffolgende Frühjahr machen können.“ Auch wenn als Leiterin ebenso Büroarbeiten, Telefonate und Koordination gefragt sind, will Jana Lühring den Großteil ihrer Arbeitszeit künftig auch draußen mitarbeiten.

„Wir freuen uns, dass wir eine junge neue Kollegin für Seligenstadt gewinnen konnten, die sich – genauso wie ihr Vorgänger Uwe Krienke – viele Jahre mit Hingabe und Engagement um den Klostergarten kümmern wird“, sagt Philipp Ludwig vom zuständigen Fachgebiet der SG. Begeistert ist Lühring von dem Vermittlungsprogramm „Wissen wächst im Garten“ der SG. „Es ist so wichtig, dass wir Kinder und Jugendlichen wieder den achtsamen Umgang mit Gärten beibringen und das Wissen fördern, woher unsere Nahrung kommt“, sagt sie und wünscht sich eine größere Resonanz auf die Führungen für diese Altersklasse. (Von Holger Hackendahl)