CDU kämpft gegen „massiven Parkraumverlust“ in Seligenstadt

Der Parkplatz am Kapellenplatz in Seligenstadt soll gebührenpflichtig werden. Die CDU-Fraktion möchte das verhindern, befürchtet dadurch mehr „Suchverkehr“.

Seligenstadt - Die CDU lässt nicht locker und unternimmt einen weiteren Anlauf gegen „den drohenden massiven Parkraumverlust“ zwischen Altstadt und Bahnlinie in Seligenstadt.

Der Stadtverordnetenversammlung liegt in ihrer letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel ein Antrag vor, wonach die Parkplätze auf dem Kapellenplatz und am Feuerwehrhaus auch künftig gebührenfrei bleiben sollen. Ferner fordert die Union, das Gehwegparken an den Straßenrändern zwischen Würzburger und Frankfurter Straße nicht auszuschließen und diesen Vorschlag aus der Parkraumuntersuchung des Ingenieurbüros Fremer/Mörner unmissverständlich zu verwerfen. „Sonst geraten Anwohner, Besucher und auch Kunden dortiger Geschäfte und Betriebe in große Bedrängnis“, betont Bartosz Losiewicz, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Seligenstadt, in einer Pressemitteilung. Mit einseitigem Druck auf die Bewohner des betroffenen Quartiers mache es sich die Koalition aus SPD, FDP und FWS zu leicht und werde ihrer Verantwortung nicht gerecht.

Damit kritisiert Losiewicz eine Entscheidung der Koalition und der Grünen, den Empfehlungen der Ingenieure weitgehend zu folgen und sowohl die beiden großen Parkplätze westlich der Altstadt als auch deren nähere Umgebung mit Gebühren zu belegen. Das Thema bietet im Städtchen schon länger Stoff für Diskussionen. Bereits im November 2016 hatte der Magistrat einen Antrag eingebracht, dem das Konzept zur Parkraumbewirtschaftung des Darmstädter Planungsbüros zugrunde lag.

Mehr Ordnung beim Parken zu schaffen, ergebe zwar Sinn, räumt der Chef der Kernstadt-Union ein – „aber mit derart simplen Lösungen funktioniert das nicht“. Die Erfahrung in Seligenstadt – etwa rund um das Parkdeck am Friedhof – habe gezeigt, dass Autofahrer auf der Suche nach kostenlosen Parkplätzen mehr Suchverkehr erzeugten. Zudem hätten sich in Diskussionen zahlreiche Bürger gegen Parkgebühren ausgesprochen. Auch ein Generalverbot des Gehwegparkens ohne alternative Vorschläge für die Bewohner ist aus Sicht der Union nicht geeignet, die Verkehrslage im Südwesten der Kernstadt zu entspannen. „Im Gegenteil“, meint Johannes Zahn, Sprecher für Stadtentwicklung der CDU-Fraktion. „Dadurch fallen mindestens 70 Stellplätze an den Straßenrändern weg. Die Autos sind aber da und lassen sich nicht wegbeschließen.“

Der Koalitionsbeschluss sei Ausdruck von Wunschdenken. Immerhin sei ein Umsetzungsvorschlag des Bürgermeisters im Stadtparlament bereits durchgefallen. Losiewicz sieht darin eine Chance, „Vernunft anzunehmen und den Passus ganz zu streichen“. Der neuerliche Vorstoß der Union ist nach Worten des Ortsverbandschefs nicht zuletzt ein Versuch, „dem Bürgerwillen Geltung zu verschaffen“. Zur Debatte steht der Antrag bei der Stadtverordnetensitzung am Montag, 10. Dezember, ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus an der Frankfurter Straße. (kd)