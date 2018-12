Keine Zuschüsse für Umbau des Kapellenplatzes: „Falsch und ungerecht“

Seligenstadt - Die Stadt muss bei der Umgestaltung des Kapellenplatzes ohne Landeszuschüsse auskommen.

Obwohl ein Teil der Straße dem Land Hessen gehört, lehnt Hessen Mobil eine Beteiligung an den Kosten ab, weil der Abschnitt auf der Prioritätenliste der Behörde weit unten steht. Da brachte auch eine Dienstfahrt von Bürgermeister Dr. Daniell Bastian (FDP) und Erstem Stadtrat Michael Gerheim (SPD) nach Wiesbaden nichts mehr: Für den Ausbau des Kapellenlatzes wird es keinen Zuschuss vom Land Hessen geben. Vertreter von Hessen Mobil machten im Gespräch klar, dass diese Entscheidung endgültig ist. Wie berichtet, gehört ein Straßenabschnitt in dem Bereich dem Land, daher hoffte die Stadt auf eine Beteiligung an den Kosten.

Gemäß den verwaltungsinternen Berechnungen von Hessen Mobil für ganz Hessen wies jedoch der Knotenpunkt Kapellenplatz bereits als lichtsignalgeregelte Kreuzung weder Leistungsfähigkeits- noch Verkehrssicherheitsprobleme auf, erläutert Bastian. Zwar habe die Behörde die Ampelanlage als erneuerungsbedürftig angesehen, aber mit einer geringen Priorität eingestuft. „Aus diesem Grunde wurde dieser Streckenabschnitt bisher nicht in der Sanierungsoffensive von Hessen Mobil berücksichtigt“, so der Rathauschef. An dieser Einstufung werde sich nach Angaben von Hessen Mobil auch in Zukunft nichts ändern, eine Beteiligung an den Ausgaben sei damit vom Tisch.

„Wir bedauern diese Entscheidung außerordentlich und halten sie für falsch und ungerecht gegenüber der Stadt, müssen sie allerdings zu Kenntnis nehmen“, kommentieren Bastian und Gerheim die Entscheidung von Hessen Mobil. Nun gelte es aber, den Blick nach vorne zu richten und die Sanierungsmaßnahme termingerecht anzugehen und umzusetzen. „Leider ist es dem Land Hessen aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht möglich, sich an den Baukosten zu beteiligen. Ob eine Zuwendung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) möglich ist, wird geprüft“, sagt der Bürgermeister. Damit sei zumindest eine teilweise Förderung der Maßnahme in Sicht.

„Zur Finanzierung der Maßnahme hat die Verwaltung seit Januar 2015 in mehreren Gesprächen mit Hessen Mobil versucht, eine Beteiligung des Landes Hessen an den Baukosten für einen Umbau des Kontenpunktes zu einem Kreisverkehrsplatz zu erreichen“, resümieren Bastian und Gerheim. Des Weiteren wurde durch eine Kapazitätsbetrachtung der Hochschule Darmstadt im Juni 2015 eine ausreichende Leistungsfähigkeit der Kreisverkehrsanlage nachgewiesen. (sig)