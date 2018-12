U3-Betreuung: Lage ist unter Kontrolle, bleibt aber angespannt

Seligenstadt - Die Betreuung der Jüngsten bleibt in Seligenstadt auch in den kommenden Jahren eine Herausforderung.

Nach dem neuen Kindertagesstätten-Bedarfsplan, den die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung zur Kenntnis nahm, ist die Lage aktuell unter Kontrolle, bleibt aber zumindest 2019 noch angespannt. Spielraum sehen die Rathaus-Planer in Froschhausen - in der alten Kita St. Margareta. Dort könnten auch nach dem Umzug in den Neubau im Backesfeld, für September anberaumt, weiterhin jeweils zwei Gruppen im Krippen- und im Kindergartenalter betreut werden. Mittelfristig regt der Bedarfsplan sogar die Planung eines Ersatzneubaus am bisherigen Standort an der Schulstraße an. Für beide Altersstufen prognostiziert der Kita-Plan für die nächsten beiden Jahre weiter steigenden Bedarf, vor allem aufgrund anhaltenden Zuzugs junger Familien in Neubaugebiete und nachverdichtende Neubauten.

Besonders im U3-Bereich kommt eine wachsende Nachfrage hinzu. Die bundesweite Prognose von 2013, wonach im Schnitt 35 Prozent der Eltern einen Betreuungsplatz für ihre Kleinkinder brauchen, ist nach den Feststellungen des städtischen Amtes für Kinder, Senioren, Sport und Kultur längst überholt. Vielmehr werden in Seligenstadt derzeit 47,1 Prozent der Kinder bis drei Jahre in einer Krippe oder von Tagesmüttern betreut - eine Quote, die einer bundesweiten Erhebung des Deutschen Städtetages entspreche.

Orientiert an den aktuellen Zahlen im Einwohnermeldeamt werden damit zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 2019/20 im Spätsommer stadtweit 247 U3-Plätze gebraucht. Zur Verfügung stehen aktuell 143 in sechs Einrichtungen, dazu 50 Plätze in der Kindertagespflege. Selbst wenn der Kita-Neubau in Froschhausen plangemäß in Betrieb gehen und eine zusätzliche U3-Gruppe mit zwölf Kindern aufnehmen kann, in der alten Kita weiterhin zwei Gruppen mit zusammen 24 Kinder betreut werden, fehlen zunächst 18 Plätze.

Besser werden soll es im U3-Bereich Anfang 2020, wenn die Erweiterung der Krippe Burg Wirbelwind abgeschlossen ist und dort im Niederfeld zwei zusätzliche Gruppen mit je zwölf Plätzen öffnen können. Dann soll das Angebot die Nachfrage sogar um vier Plätze übertreffen. Allerdings weisen Meldezahlen und Zuzugsprognosen schon zum Ende des Kita-Jahres im Juli 2020 wieder einen Fehlbedarf von drei Plätzen aus - Tendenz steigend. An einem Weiterbetrieb der bisherigen Kita in Froschhausen führt daher aus Sicht der Rathaus-Planer mittelfristig kaum ein Weg vorbei.

Ähnlich sehen die Prognosen im Kindergartenbereich aus. Aktuell gibt es laut Plan 635 Betreuungsplätze, davon 440 in der Kernstadt. In Froschhausen stehen 100, in Klein-Welzheim 95 Plätze zur Verfügung. Bis Sommer 2019 wächst die Kapazität um eine neue Gruppe in der Kita Käthe Münch, außerdem erwartet das Rathaus im Frühjahr den Start des Waldkindergartens mit vorerst zehn Plätzen. Bei einer Versorgungsquote von erfahrungsgemäß 92 Prozent aller Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren reichen die dann 655 Plätze - 25 fallen wegen Integrationsmaßnahmen für Kinder mit Behinderung weg - nicht aus: 54 Plätze sollen bis Juli fehlen. Gegensteuern kann die Stadt mit einer Erweiterung des Waldkindergartens auf 20 Plätze und wiederum mit Froschhausen als Reserve, wo zum 1. September 2019 und zum 1. Januar 2020 je eine weitere Gruppe in Betrieb gehen könnte. Damit, so der Plan, wäre die Lücke geschlossen und sogar ein Überschuss von 13 Plätzen erreicht, der bis Ende des Kindergartenjahres auf 30 steigt.

Entspannt sieht das Amt derzeit die Lage bei der Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen: Aktuell gebe es nirgendwo „nennenswerte Wartelisten“. Von 419 Betreuungsplätzen werden 309 in der Kernstadt, 60 in Froschhausen und 50 in Klein-Welzheim - dort in der Regie eines Betreuungsvereins - vorgehalten. Den Bedarf errechnet die Stadt nach einer selbst entwickelten Methode, die von der Formel des Kreises Offenbach abweicht, und lehnt sich dabei an die tatsächliche, nach Stadtteilen differierende Nachfrage an. So werden in der Kernstadt 62,4 Prozent, in Froschhausen 44,1 Prozent und in Klein-Welzheim 43,9 Prozent aller Grundschüler nachmittags betreut.

Variable bringt neben dem Zuzug in Neubaugebiete und Generationswechsel im Wohnraumbestand auch die Migration in die Rechnung ein. Auch wird der Bedarf laut Prognose weiter steigen: In der Kernstadt und Froschhausen bis Mitte 2023 wohl auf je 74 Prozent, in Klein-Welzheim auf 60 Prozent. An der Konrad-Adenauer- (KAS) und der Emmaschule fehlen schon zu Beginn des Schuljahres 2021/22 zusammen 34 Plätze. Entspannung steht mit der geplanten Erweiterung der Betreuung an der KAS im Zuge des Ausbaus zur Ganztagsschule in Aussicht. In Froschhausen schafft der laufende Anbau ans Betreuungsgebäude bis 2020 Luft, zur Jahresmitte sind dort voraussichtlich 38 Plätze frei. Im Stadtteil Klein-Welzheim, wo die Betreuer in gemieteten Räumen noch expandieren können, dürfte der Bedarf von 67 Plätzen dann jedoch passgenau zu decken sein. (zrk)