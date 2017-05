Wohntreff GmbH: Kleiner Schritt zur Insolvenz

Mainhausen - Die Gemeinde Mainhausen plant den Verkauf der Wohntreff GmbH. Derzeit laufen Gespräche mit einem Interessenten. Das Seniorenwohnheim Aureliushof werde auch weiterhin bestehen, betont Bürgermeisterin Ruth Disser. Von Oliver Signus

Zwei finanzielle Schwergewichte beschäftigen derzeit Bürgermeisterin Ruth Disser. Neben den Planungen für einen neuen Verwaltungssitz (Projekt „2 in 1“, wir berichteten) führt sie Verhandlungen um den Verkauf der hoch verschuldeten Wohntreff GmbH. Auf dem „Sorgenkind“ der Verwaltungschefin lasten Verbindlichkeiten in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro. „Ich bin auf der Suche nach einem Weg mit dem Thema Schulden künftig umzugehen und vor allem auch die durch die Gemeinde Mainhausen übernommenen Bürgschaften zu regeln“, erläutert sie. Aus diesem Grund führe sie seit einiger Zeit Gespräche über die Zukunft des Aureliushofes und der GmbH. „Es gibt einen Kaufinteressenten, der ein Angebot abgegeben hat, das durchaus ernst zu nehmen ist“, sagt die Rathauschefin. Wer genau hinter der Offerte stecke, wolle sie zum derzeitigen Zeitpunkt nicht verraten, „um die Verhandlungen nicht zu stören“. Selbst gegenüber den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses habe sie sich bedeckt gehalten und keinen Namen genannt. Auch zum Kaufpreis machte sie bislang keine Angaben. Jedoch wollte sie die Ausschussmitglieder frühzeitig über die Vorgänge informieren, da letztlich das Gemeindeparlament über den Verkauf abstimme.

Disser betonte außerdem, dass es sich dabei um ein Angebot handele, „das klar zum Seniorenheim steht. Am Betrieb wird sich nichts ändern.“ „Es besteht ein langfristiger Mietvertrag für das Gebäude“, sagt sie. Der Aureliushof habe sich einen guten Namen gemacht, und das Seniorenheim sei für Mainhausen „ein Gewinn.“ Die vorhandenen Betreuungsplätze seien belegt, und eine Warteliste zeige, dass es auch weiterhin Bedarf gebe.

„Kopfschmerzen“ bereite ihr daher nicht das Seniorenwohnheim, sondern die GmbH. Mit ihrem ersten Amtsantritt im Jahre 2004 habe sie „einen tiefen Einblick“ in die GmbH erhalten, deren Gründung 2001 die Errichtung und Verwaltung eines Seniorenwohnheimes beinhaltete. Ein nicht fertiggestellter Bau zierte den Ortseingang, errichtet von einer GmbH, deren Finanzierung mehr als nur unsicher war und die um Haaresbreite vor der Insolvenz gestanden habe. „Rund elf Millionen Schulden bei der HSH-Nord Bank mit einer Absicherung durch eine Lebensversicherung bei der Canada Life und ein unfertiges Gebäude – alles war schlimmer als erwartet.“ Anwälte prüften die rechtliche und wirtschaftliche Situation, frühere Mitgesellschafter verließen in jenem Jahr das sinkende Schiff. Die Geschäftsführung wurde ausgetauscht, der Gesellschaftervertrag angepasst, zudem erfolgte eine Umschuldung.

Die schönsten Plätze in Mainhausen: Bilder unserer Leser Zur Fotostrecke

Auch das Gebäude wurde fertiggestellt. „Um keine Bauruine stehen zu lassen und den Betrieb des Seniorenheimes zu ermöglichen, wurden neue Darlehnsverträge über mehr als die elf Millionen Euro geschlossen, für die die Gemeinde Mainhausen bürgt“, führt Disser weiter aus. Ein weiteres Darlehen über 235.000 Euro gab es von der Gemeinde Mainhausen direkt. Damit lief aber noch längst nicht alles in endlich geordneten Bahnen. Es traten Baumängel auf, die Gewährleistung konnte aufgrund der Insolvenz einzelner Baufirmen nicht greifen. Ein Vergleich über die Gewährleistungsforderungen war die einzige Möglichkeit, die blieb.

2007 wurde der Gesellschaftervertrag erneut geändert und ein Aufsichtsrat installiert. Damit sei mehr Transparenz in den politischen Gremien geschaffen worden. „Eine Transparenz, die vor 2004 (zur Amtszeit von Bürgermeister Dieter Gröning, Anm. d. Red.) nicht gewünscht war“, sagt Disser. Sie selbst ziehe nach zehn Jahren Aufsichtsrat eine positive Bilanz, „denn der Aufsichtsrat hat in der Wohntreff Mainhausen GmbH für die erforderliche Ruhe gesorgt, die die finanzielle Erholung bedurfte“. Trotz oder gerade wegen all dieser Maßnahmen und dem „intensiven Einsatz aller Beteiligten“ bewege sich die GmbH „in einigermaßen ruhigem Fahrwasser. Jedoch ist es auch weiterhin nur ein kleiner Schritt bis zur Insolvenz“, betont sie.