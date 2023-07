Kosten für Verbindung Seligenstadt-Frankfurt mit rund 37 Millionen Euro veranschlagt

Von: Yvonne Fitzenberger

Mit dem Rad in 30 bis 50 Prozent weniger Zeitverbrauch auf dem Radschnellweg entlang - das ist da Ziel mit dem Bau der FRM9. © Wronski, Armin A.

Er soll kommen: Ein Radschnellweg soll den Ostkreis mit dem Westen bis zum Frankfurter Flughafen verbinden.

Kreis Offenbach – Nach zweieinhalb Jahren steht das Ergebnis der Machbarkeitsstudie für den Radschnellweg Seligenstadt – Frankfurt Flughafen fest. Die Verbindung FRM9 wird kommen und verbindet damit Seligenstadt, Rodgau, Dietzenbach, Dreieich-Götzenhain und Neu-Isenburg mit dem Terminal 2 des Frankfurter Flughafens. Vorausgesetzt: Die Kommunen beschließen den Bau.

Seligenstadts Erster Stadtrat Michael Gerheim bezeichnet den Lückenschluss als einen „großen Meilenstein“. Auf Nachfrage sagt er: „Zwar schluckt man erst einmal angesichts der Kosten, aber in Anbetracht der Arbeiten ist die Zahl realistisch.“ Der Regionalverband FrankfurtRheinMain schreibt in einer Pressemitteilung, dass die Kosten für die 38 Kilometer lange Strecke – wenn alles wie geplant umgesetzt werden kann – mit 36,5 Millionen Euro veranschlagt sind. Also etwas weniger als eine Million Euro pro Kilometer.

Geringer Zeitverlust, breite und asphaltierte Fahrbahn

Der Radschnellweg soll von Seligenstadt an Rodgau und Dietzenbach vorbei, wo der Radweg die Bahnstrecken der S1 und S2 kreuzen wird, entlang der Kreisquerverbindung L3121 und K174 bis Götzenhain und dann parallel zur L3317 nach Neu-Isenburg führen. In Neu-Isenburg kreuzt die Route den Radschnellweg FRM1 (Darmstadt – Frankfurt) auf Höhe der Bahnlinie und verläuft dann über bestehende Wirtschaftswege weiter über den Isenburger Kreisel bis zum Flughafen, wo die Radfahrenden Gateway Garden sowie die Terminals 1 und 2 erreichen können.

So soll die Route verlaufen: Diese Variante schlägt die Machbarkeitsstudie als sinnvoll vor. Grafik: Regionalverband (p) © Regionalverband FrankfurtRheinMain

Routen durch Waldgebiete fanden bei der Planung keine Berücksichtigung. „Der Radweg soll beleuchtet und asphaltiert sein“, erläutert Gerheim. Allein die Beleuchtung eines Waldradweges wäre nicht ohne Weiteres umsetzbar. Auch der Regionalverband betont, dass der Radschnellweg sicher sein soll, um auch in Dunkelheit genutzt werden zu können. Weitere Vorzüge der FRM9 sollen der geringe Zeitverlust an Kreuzungen durch Tunnel oder Brücken, eine hohe Qualität des Belags und eine ausreichende Breite sein.

Allein für die Zeitersparnis sei die Strecke „Gold wert“, so Gerheim. Ihm sei bewusst, dass die wenigsten Radfahrer die Strecke komplett nutzen werden, aber allein die Verbindung nach Rodgau und Dietzenbach sei eine attraktive Alternative zu Fahrten mit dem Auto.

Positive Stimmen in den Kommunen

Positive Worte finden auch die Vertreter der anderen beteiligten Kommunen. Dietzenbachs Bürgermeister Dieter Lang bezeichnet das Projekt als „einen weiteren Schritt hin zum strategischen Ausbau des Radwegenetzes in der Rhein-Main-Region“. Es sei ein wichtiger Impuls, um die „Mobilität der Zukunft“ voranzutreiben.

Auch Dreieich begrüße die Verbesserung der Radverbindungen. „Denn je mehr gut ausgebaute Radstrecken wir bekommen, umso umweltfreundlicher und klimaschonender können wir uns alle jeden Tag mit dem Rad voran bewegen“, sagt Dreieichs Erster Stadtrad Markus Heller.

In Neu-Isenburg steht der Radverkehrsknotenpunkt mit der Strecke Frankfurt – Darmstadt unter anderem im Mittelpunkt, wie Bürgermeister Dirk Gene Hagelstein hervorhebt. Rodgaus Rathauschef Max Breitenbach freut sich über die lang ersehnte Ost-West-Verbindung und sagt: „Der Radschnellweg FRM9 ist ein Meilenstein für die klimafreundliche Mobilität der Zukunft.“ (Von Yvonne Fitzenberger)

30 bis 50 Prozent weniger Zeit Die Rhein-Main-Region um Frankfurt herum gilt als Deutschlands Pendlerhochburg. Der Ballungsraum ist dicht besiedelt und viele Arbeitnehmer pendeln zwischen den Orten und Städten hin und her, aber auch in der Freizeit verzeichnet die Region ein hohes Verkehrsaufkommen. Die bedeutenden Verkehrsknotenpunkte liegen dicht bei einander und sind – entsprechende Infrastruktur vorausgesetzt – schnell und komfortabel mit dem Fahrrad zu erreichen, schreibt der Regionalverband FrankfurtRheinMain. Die Radschnellwege sollen den Radfahrern eine Zeitersparnis von 30 bis 50 Prozent ermöglichen. Um dies zu erreichen, hat der Verband Radschnellwege in seine Mobilitätsstrategie integriert. Die Strecke Seligenstadt – Frankfurter Flughafen ist die neunte Route, zu der eine Machbarkeitsstudie vorliegt. Umgesetzt wurde bereits der Radschnellweg FRM1 von Frankfurt nach Darmstadt. (Von Yvonne Fitzenberger)