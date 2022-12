Offenbachs Ostkreis: Welche Corona-Testzentren weiter arbeiten

Von: Julius Fastnacht

Teilen

Professionell testen: in Seligenstadt und Umgebung noch vielerorts möglich. © dpa

Isolationspflicht aufgehoben, Bürgertests nur in Ausnahmen - in und um Seligenstadt bieten einige Covid-Testzentren ihren Service trotzdem weiter an.

Ostkreis – Vor dem Familienbesuch kurz das Stäbchen in die Nase und auf Nummer sichergehen, dafür bieten die Testzentren in der Pandemie die komfortabelste Möglichkeit. Ein Blick in die neue Version der hessischen Corona-Schutzverordnung zeigt: Isolationspflicht bei Infektionen aufgehoben, finanzierte Tests nur noch in Ausnahmen – Faktoren, die den Zentren das Geschäft erschweren. Doch wer sich weiter präventiv auf Covid prüfen lassen möchte, findet im Ostkreis noch immer Dienstleister, die den Service anbieten. Eine Auswahl.

Kreis Offenbach: Corona-Testzentren teilweise mit reduzierten Öffnungszeiten

In Seligenstadt arbeiten aktuell zwei Testzentren. Zum einen das von artmedi auf dem Edeka-Parkplatz in der Steinheimer Straße. Geschäftsführerin Anne-Rieke Tifrassi sagt: „Tests sind bei uns noch möglich. Die Öffnungszeiten haben wir etwas reduziert.“ Momentan auf die Zeit zwischen 8 und 15 Uhr. „Das wird auch erst einmal so bleiben.“ Nur der mobile Service gestaltet sich Tifrassi zufolge etwas schwieriger, wegen der geringen Nachfrage. Trotzdem können sich Altenheime, Pflegeeinrichtungen und Privathaushalte weiterhin bei artmedi melden.

Das zweite Testzentrum in Seligenstadt betreibt die Firma Coronatest-Deutschland. Direkt im Innenhof der Glaabsbräu-Brauerei bietet sie ganzwöchig Corona-Tests an.

Gila Aufhammer-Ochmann ist Inhaberin der Sonnen-Apotheke in Hainburg. Auch in ihrem Haus können sich die Menschen weiterhin testen lassen. Die Nachfrage gibt die Apothekerin derzeit mit 30 bis 50 Testungen pro Tag an, meistens Leute, die pflegebedürftige Angehörige besuchen und damit einen kostenlosen Testanspruch haben. „Bis Ende Februar wollen wir das auf jeden Fall aufrecht erhalten“, sagt sie. Wer vor dem weihnachtlichen Familientreffen eine Corona-Infektion ausschließen möchte, kann das über die Feiertage in der Sonnen-Apotheke tun.

Ihr Testangebot stark limitiert hat die Schnellteststation-Hainburg der Tunc Group, ansässig in der Paradiesgasse 2. Auch ohne vorab vereinbarten Termin bleibt es möglich, vorbeizuschauen – allerdings nur zwischen 10 und 13 Uhr.

Ostkreis Offenbach: Corona-Bürgertest entfällt ab März

Das Corona-Testzentrum Mainhausen war Pionier im Kreis Offenbach: Als zweites Testzentrum überhaupt öffnete es schon im März 2021 seine Pforten. Und die Betreiber-Firma Invitago hat die Online-Anmeldung für Tests im Mainflinger Bürgerhaus bis einschließlich 26. Dezember freigeschaltet. Dr. Hatem Bustami bietet in seiner Praxis in der Mainhausener Brüder-Grimm-Straße zudem werktäglich von 12 bis 13 Uhr Schnelltests an.

Heißt: Zumindest bis ins neue Jahr müssen sich die Menschen in und um Seligenstadt keine Gedanken über offizielle Testmöglichkeiten machen. Ein Wandel könnte zum 1. März 2023 bevorstehen: Ab dann übernimmt der Bund für präventive Coronatests auch in Ausnahmefällen keine Kosten mehr – das Ende der Bürgertests. Der Mainhausener Arzt Bustami beispielsweise möchte sein Testangebot trotzdem aufrecht erhalten. „Die Tests kosten dann zwar etwas, werden aber nicht teuer sein.“ Aktuell plant er, einen zusätzlichen Influenza-Test einzuführen. Vielleicht ein Modell, dem andere Stationen folgen.

Wer anfängt zu husten, frieren oder fiebern, für den gibt das Land ohnehin die Faustregel vor: einen Test beim Hausarzt vornehmen lassen. Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall über die Krankenkasse.

Im Ostkreis scheint es zumindest kurzfristig ausreichen Testmöglichkeiten zu geben. Anders ist die Lage in Offenbach, wo es kaum mehr Corona-Testzentren gibt.