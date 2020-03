Wasserversorgung des ZWO am Sonntagmorgen beeinträchtigt

Am Sonntag kommt es im Kreis Offenbach zu einer Störung bei der Wasserversorgung des Zweckverbands Wasserversorgung (ZWO).

Baum zwischen Seligenstadt und Rodgau auf Oberleitung der EVO gefallen

gefallen Umgestürzter Baum hatte Auswirkungen auf die Energieversorgung im Kreis Offenbach

Deshalb war auch Wasserversorgung beeinträchtigt

Kreis Offenbach - In weiten Teilen des Kreises Offenbach gab es am Sonntagmorgen (01.03.2020) beim Wasserdruck in der Trinkwasserversorgung erhebliche Schwankungen. Ursache war ein Baum, der im Wald zwischen Seligenstadt und Rodgau auf eine Oberleitung der Energieversorgung Offenbach AG (EVO) fiel.

Kreis Offenbach: Baum fällt auf Oberleitung des EVO

In der Folge fielen im Wasserwerk Lange Schneise des Zweckverbands Wasserversorgung Offenbach die Pumpen aus. Der daraus resultierende Druckverlust dauerte rund 45 Minuten an. Ein EVO-Sprecher sagte auf Anfrage, der Baum sei um 11 Uhr umgestürzt.

Kreis Offenbach: Wasserwerk des ZWO wieder am Stromnetz - auch Gärtnerei Löwer in Seligenstadt betroffen

Danach seien Techniker der EVO von ihrem Wohnort Rodgau aus sofort ausgerückt. Um 11.20 Uhr sei das Wasserwerk wieder am Stromnetz gewesen. Betroffen gewesen sei auch die Gärtnerei Löwer in Seligenstadt. Aber auch sie sei ab 12.20 Uhr wieder am Netz gewesen.

mse

In Zukunft möchte der Energiedienstleister übrigens auf mehr saubere Energie setzen. 40 Millionen Euro plant die Energieversorgung Offenbach (EVO) dafür ein.