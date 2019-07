Kreis Offenbach genehmigt 40 Meter hohe Stahlgitter-Konstruktion

Die „Buschtrommeln“ im Seligenstädter Wohngebiet Niederfeld funktionieren ganz offensichtlich weitaus besser als die in den Rathäusern Hainburgs oder in der Einhardstadt.

Hainburg/Seligenstadt – Während kolportiert wird, dass der 40 Meter hohe Mobilfunkturm (wir berichteten) bald kommt, gibt es zu diesem umstrittenen Bauvorhaben in den Verwaltungsstuben beider Kommunen keinerlei Informationen.

Eine Anfrage beim Kreis Offenbach bringt Klarheit. Die Genehmigung zum Bau der Antenne auf einer Ackerfläche auf Hainburger Markung, aber direkt vor dem Niederfeld-Wohngebiet, sei zwar noch nicht ausgefertigt, „aber sie wird in Kürze erteilt“, so Kreis-Sprecherin Sandra Klauß. Dem, so fügt sie hinzu, liege eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Darmstadt aus dem Jahr 2016 zugrunde.

2011 wollte E-Plus bauen

Damit scheint die Münchener Firma Telxius Towers Germany, eine Tochter des Mobilfunkanbieters Telefonica, am Ziel - nach langem Kampf. Schon im Jahr 2011 wollte der heute ebenfalls zu Telefonica gehörende Mobilfunkanbieter E-Plus auf dem Acker an der Hainburger Markungsgrenze zu Seligenstadt eine Mobilfunkstation errichten, um das Niederfeld zu versorgen. Bereits damals gab‘s Ärger, in der Folge hatte das Verwaltungsgericht Darmstadt dem Kreis Offenbach empfohlen, einem Bauantrag zuzustimmen, da es keinen Versagungsgrund gebe. Doch das Unternehmen verfolgte sein Ziel zunächst nicht weiter. Inzwischen will Telxius Towers das Vorhaben an gleicher Stelle umsetzen, hat Anfang des Jahres einen neuen Bauantrag für einen 40 Meter hohen Stahlgitter-Mobilfunkturm eingereicht.

Seligenstadts Erster Stadtrat Michael Gerheim, der die Informationspolitik des Unternehmens befremdlich findet, sagte, ein derartiges Vorhaben habe „Licht- und Schattenseiten“. Auf der einen Seite stünden bessere Technik und bessere Versorgung der Bevölkerung, andererseits seien immer wieder die elektromagnetischen Strahlungen ein Thema.

Standort nah an Wohngebieten

Zur Vorgeschichte gehört auch, dass Hainburg dem Bauvorhaben ablehnend gegenüberstand. Eine aus dem Seligenstädter Rathaus erbetene Anrainer-Stellungnahme fiel ebenfalls wenig schmeichelhaft für Telxius Towers aus. Bürgermeister Dr. Daniell Bastian sprach damals von unvollständigen Unterlagen aus München (Standortbescheinigung, Anzahl der Antennen sowie deren Form und Leistung) und erhob „grundsätzlich Einspruch gegen die Aufstellung von Mobilfunkanlagen (...) in unmittelbarer Nähe der Wohnbebauung.“ Der Standort liege lediglich 50 bzw 70 Meter von den Wohngebieten Niederfeld und Amaliasee entfernt. Schon Bastian argumentierte damals, die Stadt befürchte gesundheitliche Auswirkungen für die Anlieger durch elektromagnetische Strahlungen und sehe die Belange der Öffentlichkeit beeinträchtigt.

Wann mit dem Bau begonnen wird, konnte Tobias Lemp von Telxius Towers (München) gestern nicht sagen. Das hänge von eventuellen Auflagen in der Baugenehmigung ab. Grundsätzlich sei das Unternehmen daran interessiert, nach Erteilung der Erlaubnis schnell zu agieren. Die Bauzeit werde ein gutes halbes Jahr betragen, die Kosten gibt Lemp mit etwa 500 000 Euro an. Die Strahlenbelastung liege unterhalb der von der Bundesnetzagentur festgelegten Grenzwerte. Die Behörde kontrolliere das und erteile erst dann eine Standortbescheinigung.

mho/sig