Falscher Besichtigungstermin endet mit böser Überraschung

Von: Niklas Hecht

Im Landkreis Offenbach versuchten zwei Räuber einen 52-jährigen Obertshausener abzuziehen. © dpa

Im Landkreis Offenbach locken zwei Räuber einen Mann zu einem vermeintlichen Besichtigungstermin - doch schon zu Beginn des Gesprächs wird er misstrauisch.

Seligenstadt - Eine vermeintliche Wohnungsbesichtigung in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) endete für einen 52-jährigen Obertshausener mit einem Schrecken. Zwei bislang unbekannte Täter hatten den Mann am Dienstag (20. September) durch ein vorgetäuschtes Immobilien-Inserat in die Berliner Straße gelockt. Dort angekommen, merkte der 52-Jährige aus dem Landkreis Offenbach aber schnell, dass es bei der Besichtigung nicht mit rechten Dingen zugeht, teilte die Polizei Südosthesesn in Offenbach mit.

Wie zuvor vereinbart, hatte er zu dem Treffen die Mietkaution in bar mitgebracht. Als die beiden vermeintlichen Vermieter beim Zusammentreffen umgehend nach der Kaution fragten, wollte der 52-Jährige daher wieder gehen. Einer der beiden Täter, etwa 16 Jahre alt und 1,70 Meter groß, hielt ihn laut Angaben der Polizei daraufhin fest. Der Mann aus dem Landkreis Offenbach schaffte es aber, sich loszureißen und zu flüchten. Der junge Räuber versuchte noch, den Mann aus Obertshausen mit einer Ladung Pfefferspray zu erwischen, doch verfehlte ihn.

Falscher Besichtigungstermin im Landkreis Offenbach: Täter gehen leer aus

Sein Komplize, etwa 22 Jahre alt und 1,80 Meter groß, rannte dem flüchtenden Obertshausener noch hinterher und beleidigte ihn. Letztlich gingen die beiden Täter leer aus. Im Rahmen des Entreißens wurde der Pullover des 52-Jährigen beschädigt. Er blieb ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge unverletzt.

Die Kriminalpolizei in Offenbach ermittelt nun unter anderem wegen des Versuchs des schweren Raubes und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. (nhe)

