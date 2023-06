Lederne Accessoires passen zum historischen Bild

Von: Laura Oehl

Nicht nur Kirsten Rüger selbst (links) trägt ihre ledernen Taschen und Gürtel während des Kaufmannszuges. © Privat

Mit dem Seligenstädter Kaufmannszug reisen die Teilnehmer zwei Wochen lang in die Vergangenheit. Kirsten Rüger sorgt dabei für die passenden Accessoires zum historischen Outfit.

Seligenstadt – Seit knapp einer Woche sind die Teilnehmer des Kaufmannszuges bereits auf dem Weg von Augsburg nach Seligenstadt. Ob hoch zu Ross, auf der Kutsche, oder zu Fuß – damit alles ins historische Bild passt, muss auch das Outfit stimmen. Für die passenden Accessoires zu den historischen Gewändern sorgt Seligenstädterin Kirsten Rüger. Taschen, Gürtel, Korsett, Armbänder und Becherhalter aus Leder können die Kaufmannszug-Teilnehmer bei ihr erwerben.

Normalerweise produziert Rüger Taschen im Fashion- und Werbebereich und stattet Gewerkschaften in der Sicherheitsbranche mit passender Kleidung aus. Auch die Seligenstädter Geleitstasche kommt dieses Jahr von ihr.

Seligenstädterin entwirft eigene Kaufmannszug-Kollektion

Die Idee zur eigenen „Kaufmannszug-Kollektion“ kam 2015, als Kirsten Rüger zum ersten Mal selbst beim Kaufmannszug dabei war. „Ich habe nie die richtige Tasche gefunden“, erzählt die 52-Jährige. Beschläge hätten sie oft zu modern wirken lassen, oder sie seien einfach zu schwer gewesen. „Wenn man 35 Kilometer am Tag läuft, merkt man jedes Gramm“, sagt Rüger. Mittlerweile ist aus den ledernen Accessoires eine eigene Linie geworden. Auch andere Städte hätten bereits bei ihr angefragt, für Seligenstädter Zwecke ist das Logo des Kaufmannszuges ins Leder eingestanzt.

Beim Besuch in Rügers Büro stapeln sich wenige Tage vor Reisebeginn verpackte Taschen, Armbänder und Gürtel in Pappkartons. Die meisten Teilnehmer hätten ihre Accessoires bereits abgeholt, „wir haben aber auch beim Zug etwas dabei – sowohl für die Teilnehmer, als auch für Interessierte unterwegs“, sagt Kirsten Rüger.

Taschen, Korsett, Armbänder – Kirsten Rüger sorgt mit ihren Accessoires für ein rundes Bild beim historischen Kaufmannszug. © Oehl

Seligenstädter Designerin: „Kaufmannszug bedeutet Erdung“

Sich mit der Kollektion zu beschäftigen, sei für sie immer der Start ins Kaufmannszug-Jahr. Zum dritten Mal ist Rüger bereits dabei. In ihre Tasche sind die Jahreszahlen ihrer Teilnahmen gestanzt. Der Zug bedeute für sie Erdung. „In meinem ersten Jahr musste ich zwischendrin drei Tage heim. Ich stand in Mainflingen an der Ampel, habe auf einmal ganz deutlich das Vogelgezwitscher gehört und musste anfangen, zu weinen“, erinnert sie sich. „Natürlich war das Gezwitscher auch vorher schon da, aber ich habe es einfach nie so wahrgenommen.“

Mit ihren Accessoires will Kirsten Rüger zum Gesamt-Erlebnis beitragen. Was brauchen die Teilnehmer? Wie passen die Stücke in die Gruppe? Schon die ersten Teile ihrer Kaufmannszug-Kollektion von 2015 seien bei den Teilnehmern gut angekommen, erinnert sie sich. „Ich habe damals erst einmal im stillen Kämmerlein angefangen, aber dann recht schnell einfach 500 oder 600 Stück pro Modell vorproduziert. Als ich vor dem nächsten Kaufmannszug bei den Teilnehmern angefragt habe, hat jeder mindestens ein Teil bestellt.“

Viele Ideen für die nächsten Kaufmannszüge

Seitdem wurde das eine oder andere Stück auch noch optimiert: „Zu den Taschen gibt es jetzt einen längeren Riemen. Dann können sie tagsüber am Gürtel befestigt werden, damit man die Hände frei hat und abends, wenn es etwas schicker sein darf, werden sie umgehängt.“ An Ideen mangelt es der 52-Jährigen nicht. Für den nächsten Kaufmannszug sind bereits Ledertaschen für die Plastik-Wasserflaschen in Planung. Und im Gespräch kommen Rüger schon die nächsten Gedanken: eine lederne Handyhülle vielleicht? Oder ein Armband für die Uhr?

Bevor sie an den nächsten Stücken ihrer Kollektion arbeitet, heißt es für Rüger derzeit erst einmal: raus aus dem Alltag – auch wenn der Marsch nach Seligenstadt oft anstrengend ist. „Du gehst dabei komplett über deine Grenzen“, sagt Kirsten Rüger. „Das macht etwas mit dir.“ (Von Laura Oehl)